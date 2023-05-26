Переговоры Асенсио и «ПСЖ» в продвинутой стадии. «Реал» не продал хавбека парижанам зимой, летом он станет свободным агентом

Теги ПСЖ Милан Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Луиш Кампуш Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио может перейти в «ПСЖ» бесплатно.

Ранее стало известно, что 27-летний атакующий полузащитник решил не продлевать контракт с «Реалом», рассчитанный до 30 июня.

По данным ESPN, переговоры между Асенсио и «Пари Сен-Жермен» на предмет перехода в статусе свободного агента находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что зимой «Реал» не продал Асенсио «ПСЖ», клуб хотел продлить с игроком контракт. Сообщалось, что парижане предложит Марко подписной бонус в 15 млн евро, если он перейдет летом бесплатно.

«Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан» интересовались Асенсио в последние месяцы, но предложение «ПСЖ» выглядит наиболее привлекательным для игрока. Кроме того, важную роль сыграли хорошие отношения агента испанца Жорже Мендеш с советником клуба Лиги 1 Луишем Кампушем.

Асенсио играл за «Реал» с 2015 года. За это время он выиграл 16 трофеев с клубом, в том числе 3 Лиги чемпионов и 3 титула чемпионов Испании.

В этом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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23 комментария

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sports!
с одной скамейки, на высокооплачиваемую скамейку 💸💸💸
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vaniaEee
А чего
Работать не надо, а бабки идут
Рамос Варик скинул
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Aidos9419
лишь бы не закончил как Хесе в свое время, он же из Реала тоже перешёл в ПСЖ
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Nurzhan Assubayev
Все понятно, выбрал деньги, скатертью дорога.
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udiekemen
Зря, хотя можно понять - ради бабла. Вот его бы в Милане увидеть
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llolishe
С Солером и Неймаром все клубы в Париже ночные клубы посетят
А Неймар еще Асенсио играть в покер научит
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**Iscander**
В ПСЖ уходят, как Бильбо Бэгинс к эльфам.
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гилберт
27 лет всего!!!
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гилберт
Париж хороший вариант, там и подлечиться можно и на лавочке посидеть.
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гилберт
Марко странный парень. Хочет большую роль в команде, хочет играть и идет на дальний конец лавки ПСЖ. Штаны бы кожаные купить не забыл, чтобы не протерлись.
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Ya Tolik
Ну тут всё просто:
Какой топ клуб он сейчас может усилить? А на скамейке можно и в Мадриде сидеть.
В ПСЖ есть реальные шансы на какую-никакую топовость и медийность клуба, хорошие деньги, игру в основе, стабильную ЛЧ и борьбу за трофеи.
К тому же, летом клуб будет перестраиваться и кто знает, кто будет новым лидером, может начнут строить команду, а не сборище.
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Андрей Хенто
Ответ Aidos9419
лишь бы не закончил как Хесе в свое время, он же из Реала тоже перешёл в ПСЖ
И тоже разрыв крестов был.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Aidos9419
лишь бы не закончил как Хесе в свое время, он же из Реала тоже перешёл в ПСЖ
у него чувства стиля нет. так что репером не станет
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Raul14
Ответ Aidos9419
лишь бы не закончил как Хесе в свое время, он же из Реала тоже перешёл в ПСЖ
От Хесе ждали многое) Помню, его считали сменщиком Роналду, но ему не повезло с травмой и с семейными проблемами...
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**Iscander**
Ответ llolishe
С Солером и Неймаром все клубы в Париже ночные клубы посетят А Неймар еще Асенсио играть в покер научит
Проигрывать в покер, скорее всего.
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