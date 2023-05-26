Переговоры Асенсио и «ПСЖ» в продвинутой стадии. «Реал» не продал хавбека парижанам зимой, летом он станет свободным агентом
Марко Асенсио может перейти в «ПСЖ» бесплатно.
Ранее стало известно, что 27-летний атакующий полузащитник решил не продлевать контракт с «Реалом», рассчитанный до 30 июня.
По данным ESPN, переговоры между Асенсио и «Пари Сен-Жермен» на предмет перехода в статусе свободного агента находятся в продвинутой стадии.
Напомним, что зимой «Реал» не продал Асенсио «ПСЖ», клуб хотел продлить с игроком контракт. Сообщалось, что парижане предложит Марко подписной бонус в 15 млн евро, если он перейдет летом бесплатно.
«Астон Вилла», «Ювентус» и «Милан» интересовались Асенсио в последние месяцы, но предложение «ПСЖ» выглядит наиболее привлекательным для игрока. Кроме того, важную роль сыграли хорошие отношения агента испанца Жорже Мендеш с советником клуба Лиги 1 Луишем Кампушем.
Асенсио играл за «Реал» с 2015 года. За это время он выиграл 16 трофеев с клубом, в том числе 3 Лиги чемпионов и 3 титула чемпионов Испании.
В этом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.
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Какой топ клуб он сейчас может усилить? А на скамейке можно и в Мадриде сидеть.
В ПСЖ есть реальные шансы на какую-никакую топовость и медийность клуба, хорошие деньги, игру в основе, стабильную ЛЧ и борьбу за трофеи.
К тому же, летом клуб будет перестраиваться и кто знает, кто будет новым лидером, может начнут строить команду, а не сборище.