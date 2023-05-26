Марко Асенсио может перейти в «ПСЖ» бесплатно.

Ранее стало известно, что 27-летний атакующий полузащитник решил не продлевать контракт с « », рассчитанный до 30 июня.

По данным ESPN, переговоры между Асенсио и « » на предмет перехода в статусе свободного агента находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что зимой «Реал» не продал Асенсио «ПСЖ», клуб хотел продлить с игроком контракт. Сообщалось, что парижане предложит подписной бонус в 15 млн евро, если он перейдет летом бесплатно.

« », « » и « » интересовались Асенсио в последние месяцы, но предложение «ПСЖ» выглядит наиболее привлекательным для игрока. Кроме того, важную роль сыграли хорошие отношения агента испанца с советником клуба Лиги 1 Луишем Кампушем.

Асенсио играл за «Реал» с 2015 года. За это время он выиграл 16 трофеев с клубом, в том числе 3 Лиги чемпионов и 3 титула чемпионов .

В этом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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