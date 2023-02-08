«ПСЖ» предложит Асенсио 15 млн евро подписного бонуса, если он перейдет летом бесплатно

« » хочет подписать летом в качестве свободного агента.

Как сообщает El Debate, клуб готов предложить Асенсио 15 миллионов евро в качестве подписного бонуса, если он согласится на переход в качестве свободного агента в июле.

В свою очередь, в « » утверждают, что «ПСЖ» не интересовался Асенсио в январе и не делал клубу предложений по его трансферу.

Срок контракта Асенсио с «Реалом» истекает в июне. Ранее сообщалось, что вингер не может договориться с клубом о зарплате по новому контракту.

В текущем сезоне на счету Асенсио 4 гола и 5 результативных передач в 26 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полная статистика игрока доступна здесь.

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