«ПСЖ» предложит Асенсио 15 млн евро подписного бонуса, если он перейдет летом бесплатно

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио деньги Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Марко Асенсио летом в качестве свободного агента.

Как сообщает El Debate, клуб готов предложить Асенсио 15 миллионов евро в качестве подписного бонуса, если он согласится на переход в качестве свободного агента в июле.

В свою очередь, в «Реале» утверждают, что «ПСЖ» не интересовался Асенсио в январе и не делал клубу предложений по его трансферу.

Срок контракта Асенсио с «Реалом» истекает в июне. Ранее сообщалось, что вингер не может договориться с клубом о зарплате по новому контракту.

В текущем сезоне на счету Асенсио 4 гола и 5 результативных передач в 26 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полная статистика игрока доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Ответ Андрей Хенто
Жизнь футболиста коротка и конечно раз Марко так жаден до денег, что уже несколько раз отклонил предложения Мадрида возможно и стоит принять предложение Парижа. Но и там он с такой игрой вряд ли выиграет борьбу за место в стартовом составе.
хесе номер 2. скоро репером станет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul Bloodworth
Пускай уходит, от него никакого толку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
Ответ otchim kaloeda
Асенсио не Хесе.. Ему не хватает нового вызова и игрового времени.. Свое время в матчах против Барсы,его удары вызывали у меня микро инсульт))
в том то и дело, что удары у него топ. но он не командный игрок и не стабильный. ещё и лентяй
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Беги С реала Асенсио!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Жизнь футболиста коротка и конечно раз Марко так жаден до денег, что уже несколько раз отклонил предложения Мадрида возможно и стоит принять предложение Парижа. Но и там он с такой игрой вряд ли выиграет борьбу за место в стартовом составе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CuauhtemokBlanco
🤢
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yusuf Evloev
Ответ otchim kaloeda
Асенсио не Хесе.. Ему не хватает нового вызова и игрового времени.. Свое время в матчах против Барсы,его удары вызывали у меня микро инсульт))
тот асенсио исчез после травмы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jadie James
Ну какие 15 млн? Переходи куле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
Ответ Антон
По славному пути Хесе
Асенсио не Хесе..
Ему не хватает нового вызова и игрового времени..
Свое время в матчах против Барсы,его удары вызывали у меня микро инсульт))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
По славному пути Хесе
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий