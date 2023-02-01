«Реал» не продал Асенсио «ПСЖ» и хочет продлить с хавбеком контракт

« » отклонил предложение « » о трансфере полузащитника .

Как сообщает As, парижане предприняли попытку купить испанца в субботу. Они рассчитывали, что мадридцы согласятся продать игрока, контракт которого истекает летом, но получили отказ.

«Реал» хочет подписать с Асенсио новый договор, и сам Марко предпочел бы остаться, хотя был рад интересу со стороны «ПСЖ». Переговоры о продлении контракта должны начаться в ближайшие недели.

В текущем сезоне Асенсио провел 13 матчей в и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.