«Реал» не продал Асенсио «ПСЖ» и хочет продлить с хавбеком контракт
«Реал» отклонил предложение «ПСЖ» о трансфере полузащитника Марко Асенсио.
Как сообщает As, парижане предприняли попытку купить испанца в субботу. Они рассчитывали, что мадридцы согласятся продать игрока, контракт которого истекает летом, но получили отказ.
«Реал» хочет подписать с Асенсио новый договор, и сам Марко предпочел бы остаться, хотя был рад интересу со стороны «ПСЖ». Переговоры о продлении контракта должны начаться в ближайшие недели.
В текущем сезоне Асенсио провел 13 матчей в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
сомневаюсь,что из 30 игроков Кастильи никто не достоин подменить мертвого Начо,или выйти на 10 мин из а атаке
МЕССИ vs ИБРАГИМОВИЧ
МЕССИ vs ВИЛЬЯ
МЕССИ vs ТЕВЕС
МЕССИ vs ТЕЛЬО и САНЧЕС
МЕССИ vs Хавьер ФАУС
МЕССИ vs ЛУИС ЭНРИКЕ
ПСЖ ууже разрывает на части
Сомневаюсь что Мбаппе будет играть с Месси, зная заранее что баблонелю уже отдали ЗМ. Говорит однро, но делает другое, всем это известно.
То же самое с Неймаром, человек тащит на себе весь ПСЖ, но сливки собирает баблонель. Вы бы стали играть с таким чмо?
Внеутробный выкидышь, всю жизнь из за этого якобы принимает допинг, один из самых тяжелых, из за них сразу же дисквалификация, но только не для баблонельки.
Нет, конечно, для извращенцев, это нормальный вариант.
если бы молодые ребята могли бы решать, они бы сидели на лавке и выходили.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси легально употреблял один из самых тяжелых видов допинга. Об этом рассказал эксперт в области запрещенных препаратов Игорь Некрашевич.
https://lenta.ru/news/2016/04/30/messidopage/
«Реал» не продал Асенсио «ПСЖ»
https://www.sports.ru/football/1114862692-real-ne-otpustil-asensio-v-pszh-i-xochet-prodlit-s-xavbekom-kontrakt.html
Зиеш «умолял» Боули поспешить с документами и был готов заплатить за аренду в «ПСЖ». Хаким в ярости из-за срыва трансфера
https://www.sports.ru/football/1114862493-ziesh-umolyal-bouli-otdat-ego-v-arendu-pszh-i-byl-gotov-sam-oplatit-tr.html
Мбаппе очень ждет шанса перейти в «Реал» и раскаивается. Он сообщил окружению, что его контракт с «ПСЖ» – до 2024-го (Эду Агирре)
https://www.sports.ru/football/1114861420-mbappe-ochen-zhdet-shansa-perejti-v-real-i-raskaivaetsya-on-soobshhil-.html
Неймар уходит из ПСЖ. Куда он отправится?
https://www.sports.ru/football/blogs/3112403.html
крысы бегут с тонуущего корабля
После ЧМ с пысыжы за махинации с судьями никто не хочет иметь дело. Дороговато обходится афера с кубком для алчного баблонеля.
Весь спортивный мир содрогнулся , как это такое возможно, на виду у всех тянуть допингиста.