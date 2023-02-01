«Реал» не продал Асенсио «ПСЖ» и хочет продлить с хавбеком контракт

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

«Реал» отклонил предложение «ПСЖ» о трансфере полузащитника Марко Асенсио.

Как сообщает As, парижане предприняли попытку купить испанца в субботу. Они рассчитывали, что мадридцы согласятся продать игрока, контракт которого истекает летом, но получили отказ.

«Реал» хочет подписать с Асенсио новый договор, и сам Марко предпочел бы остаться, хотя был рад интересу со стороны «ПСЖ». Переговоры о продлении контракта должны начаться в ближайшие недели.

В текущем сезоне Асенсио провел 13 матчей в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Игорь Новиков
Купить баночника? Извините, давно такой глупости не читал)) если бы молодые ребята могли бы решать, они бы сидели на лавке и выходили.
Адебаера покупали,на банку, да и летом рассматривали возрастных напов на замену Бензу. не вижу ничего глупого.

сомневаюсь,что из 30 игроков Кастильи никто не достоин подменить мертвого Начо,или выйти на 10 мин из а атаке
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No Fear
Ответ corazón blanco
Правильное решение, у Мадрида и так мало вингеров, которые могут выйти на замену. Азар отработанный материал. Надеюсь, что все же сойдутся по зарплате и продлят контракт. Да, Марко не самый стабильный игрок, но порой его действия приносят важные очки команде. И все же жаль, что после той страшной травмы крестов так и не вышел на свой прежний уровень. Тем не менее он уже стал в доску своим парнем.
За такие деньги и ты бы стал в доску своим
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Александр Бородин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот и отлично. ПСЖ не достоин такого игрока.
А кого достоин ПСЖ на твой ?
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Alex Zet
Вокруг Месси годами создавался положительный, сказочный ореол. Его история восхождения красива и уникальна: талантливый мальчишка в раннем возрасте переезжает в чужую страну, где излечивается от тяжкого недуга и добивается небывалых успехов в футболе. Идеальный семьянин, далекий от гламурных тусовок. Выдающийся мастер, не подпустивший к себе звездную болезнь. Именно таким мы обычно видим Лионеля. Однако все чаще и чаще в иностранной прессе появляются новости, в которых аргентинский идол попадает в некрасивые ситуации. Свежая история с недовольством Луисом Энрике – далеко не первая. Эти инциденты нельзя назвать даже полноценными конфликтами. Скорее – проявлением капризного характера ввиду осознания собственной исключительности. "СЭ" вспоминает наиболее резонансные из перепалок, в которых оказался замешан один из лучших футболистов мира.

МЕССИ vs ИБРАГИМОВИЧ
МЕССИ vs ВИЛЬЯ
МЕССИ vs ТЕВЕС
МЕССИ vs ТЕЛЬО и САНЧЕС
МЕССИ vs Хавьер ФАУС
МЕССИ vs ЛУИС ЭНРИКЕ
ПСЖ ууже разрывает на части
Сомневаюсь что Мбаппе будет играть с Месси, зная заранее что баблонелю уже отдали ЗМ. Говорит однро, но делает другое, всем это известно.
То же самое с Неймаром, человек тащит на себе весь ПСЖ, но сливки собирает баблонель. Вы бы стали играть с таким чмо?

Внеутробный выкидышь, всю жизнь из за этого якобы принимает допинг, один из самых тяжелых, из за них сразу же дисквалификация, но только не для баблонельки.

Нет, конечно, для извращенцев, это нормальный вариант.
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obid
Наверно предлагали что то вроде 5+2 млн
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Игорь Новиков
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
раз в год и Мариано забивает) на банку можно и из Кастильи взять ребят,ну или купить чисто баначника
Купить баночника? Извините, давно такой глупости не читал))

если бы молодые ребята могли бы решать, они бы сидели на лавке и выходили.
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Alex Zet
Лео Месси - король допинга

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси легально употреблял один из самых тяжелых видов допинга. Об этом рассказал эксперт в области запрещенных препаратов Игорь Некрашевич.

https://lenta.ru/news/2016/04/30/messidopage/
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Berekella 999
И правильно
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Alex Zet
Кло*чный пысыжы становится изгоем.

«Реал» не продал Асенсио «ПСЖ»
https://www.sports.ru/football/1114862692-real-ne-otpustil-asensio-v-pszh-i-xochet-prodlit-s-xavbekom-kontrakt.html

Зиеш «умолял» Боули поспешить с документами и был готов заплатить за аренду в «ПСЖ». Хаким в ярости из-за срыва трансфера
https://www.sports.ru/football/1114862493-ziesh-umolyal-bouli-otdat-ego-v-arendu-pszh-i-byl-gotov-sam-oplatit-tr.html

Мбаппе очень ждет шанса перейти в «Реал» и раскаивается. Он сообщил окружению, что его контракт с «ПСЖ» – до 2024-го (Эду Агирре)
https://www.sports.ru/football/1114861420-mbappe-ochen-zhdet-shansa-perejti-v-real-i-raskaivaetsya-on-soobshhil-.html

Неймар уходит из ПСЖ. Куда он отправится?
https://www.sports.ru/football/blogs/3112403.html

крысы бегут с тонуущего корабля

После ЧМ с пысыжы за махинации с судьями никто не хочет иметь дело. Дороговато обходится афера с кубком для алчного баблонеля.

Весь спортивный мир содрогнулся , как это такое возможно, на виду у всех тянуть допингиста.
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corazón blanco
Ответ AmazingN
Зачем ты копируешь свой комментарий и вставляешь?🤦‍♂️🤣
Так мнение же не поменялось. Тот комментарий я писал в блоге, посвящённой исключительно Мадриду.
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AmazingN
Ответ corazón blanco
Правильное решение, у Мадрида и так мало вингеров, которые могут выйти на замену. Азар отработанный материал. Надеюсь, что все же сойдутся по зарплате и продлят контракт. Да, Марко не самый стабильный игрок, но порой его действия приносят важные очки команде. И все же жаль, что после той страшной травмы крестов так и не вышел на свой прежний уровень. Тем не менее он уже стал в доску своим парнем.
Зачем ты копируешь свой комментарий и вставляешь?🤦‍♂️🤣
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гилберт
Ответ Александр Мартынов
Лучше бы продали. Не понимаю тех, кто за его продление. Ему 27 - ни одного топ сезона. Был основным только отрезками короткими. Понятно, что уже не выстрелит и более того будет стареть и играть хуже. Еще просит о повышении ЗП - совсем с дуба рухнул! Если и продлять - то на 2-3 года с Понижением ЗП и согласием на место лавочника.
Так предложили наверное лям, вот и не продали. Хотят оставить для ротации, на большее уже не тянет.
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Игорь Новиков
В запасе кто-то должен быть. Как игрок ротации - норм. Его сумасшедшая левая порой приноси очки.
раз в год и Мариано забивает) на банку можно и из Кастильи взять ребят,ну или купить чисто баначника
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Gon3a1e5@mail.ru
Надо было отдавать за копеечку какую-то
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Dimon.net
а зачем он им
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Sergey Troshin
Вроде очень не плохо пользуется предоставленным временем, не ноет... С учётом трансферной активности Мадрида, отличный вариант, для скамейки так точно...
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i am better
вроде же продать хотели. и то Асенсио надо бы сменить обстановку, в том же Тоттенхэме или в топ клубе Италии был бы железным игроком основы. для реала выгодно иметь такого игрока который сидит на банке, но топовый и уж точно на поле обузой не станет. а самому Марко это совсем невыгодно, пора выходить из ситуации
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инок
У Реала и так почти некого выпустить со скамейки на правый фланг, давайте ещё и Асенсио отпустим...
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Shohrat Reyimow
Ответ Samurai99
Хахаха какими такими игроками? Скамеечник Реала, его уровень середняк Ла Лиги
щас и они на вес золота так то
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Raul Bloodworth
Все правильно, на замену он хорошо.
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Игорь Новиков
Ответ Александр Мартынов
Лучше бы продали. Не понимаю тех, кто за его продление. Ему 27 - ни одного топ сезона. Был основным только отрезками короткими. Понятно, что уже не выстрелит и более того будет стареть и играть хуже. Еще просит о повышении ЗП - совсем с дуба рухнул! Если и продлять - то на 2-3 года с Понижением ЗП и согласием на место лавочника.
В запасе кто-то должен быть. Как игрок ротации - норм. Его сумасшедшая левая порой приноси очки.
+7
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+7
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Isa Babaev
Ответ Александр Мартынов
Лучше бы продали. Не понимаю тех, кто за его продление. Ему 27 - ни одного топ сезона. Был основным только отрезками короткими. Понятно, что уже не выстрелит и более того будет стареть и играть хуже. Еще просит о повышении ЗП - совсем с дуба рухнул! Если и продлять - то на 2-3 года с Понижением ЗП и согласием на место лавочника.
+ откровенный днарь
+3
-8
-5
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corazón blanco
Правильное решение, у Мадрида и так мало вингеров, которые могут выйти на замену. Азар отработанный материал. Надеюсь, что все же сойдутся по зарплате и продлят контракт. Да, Марко не самый стабильный игрок, но порой его действия приносят важные очки команде. И все же жаль, что после той страшной травмы крестов так и не вышел на свой прежний уровень. Тем не менее он уже стал в доску своим парнем.
+14
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+9
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Los Galácticos
Перес казалось бы уже не видел нужды в Асенсио, но когда узнал о ПСЖ спешно решил предложить новый контракт )
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Samurai99
Ответ Shohrat Reyimow
правильное решение!!! такими игроками не раскидываются...
Хахаха какими такими игроками? Скамеечник Реала, его уровень середняк Ла Лиги
+6
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