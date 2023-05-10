«Астон Вилла» можеть дать Асенсио 8 млн евро в год, хавбек хочет новый контракт в «Реале»
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен клубу АПЛ.
27-летнего хавбека хотят видеть в «Астон Вилле» главный тренер Унаи Эмери и директор Матеу Алемани, который вскоре переберется из «Барселоны» в бирмингемский клуб.
Срок контракта Асенсио рассчитан до лета, и приоритет Марко – продление соглашения с «Реалом». Переговоры, начатые обеими сторонами, идут в этом направлении.
Первое предложение «Мадрида» хавбеку было ниже ожиданий, и агент Жорже Мендеш его отклонил. Позиции клуба и агента сближаются, хотя еще ничего не решено.
Алемани, который хотел видеть испанца в «Барсе», намерен действовать через Мендеша. Асенсио могут предложить 8 миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».
«Милан» – еще один клуб, заинтересованный в Марко, но в финансовом плане предложение «Астон Виллы» в любом случае будет более выгодным.
В этом сезоне Асенсио забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.
Даже в этом сезоне 11+8 сделал в основном со скамейки
Но платить за это 8 млн Реалу не стоит
Кстати, Букайо там кого угодно на правом фланге на лавку усадит, так что не выдумывай мамкин эксперт