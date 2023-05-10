«Астон Вилла» можеть дать Асенсио 8 млн евро в год, хавбек хочет новый контракт в «Реале»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Унаи Эмери Матеу Алемани Марко Асенсио Футбол

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен клубу АПЛ.

27-летнего хавбека хотят видеть в «Астон Вилле» главный тренер Унаи Эмери и директор Матеу Алемани, который вскоре переберется из «Барселоны» в бирмингемский клуб.

Срок контракта Асенсио рассчитан до лета, и приоритет Марко – продление соглашения с «Реалом». Переговоры, начатые обеими сторонами, идут в этом направлении.

Первое предложение «Мадрида» хавбеку было ниже ожиданий, и агент Жорже Мендеш его отклонил. Позиции клуба и агента сближаются, хотя еще ничего не решено.

Алемани, который хотел видеть испанца в «Барсе», намерен действовать через Мендеша. Асенсио могут предложить 8 миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».

«Милан» – еще один клуб, заинтересованный в Марко, но в финансовом плане предложение «Астон Виллы» в любом случае будет более выгодным.

В этом сезоне Асенсио забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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23 комментария

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Андрей Хенто
Надеюсь, что все же останется. Да можно много сожалеть о его травме, что так и не вышел на свой прежний уровень, что зачастую пропадает, когда выходит в стартовом составе. Но Марко уникален тем, что он очень хорош, как джокер. По слухам продлят контракт со всеми у кого он заканчивается нынешним летом, кроме Мариано.
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Nurzhan Assubayev
Будем объективны, нынешний Асенсио явно не уровень основы Реала, временами со скамейки - да, так что думаю не в том положении чтобы диктовать свои условия, а соглашаться с тем что предлагают.
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Артур Анадян
Если кого-то более топового купят на его фланг, что маловероятно, то Асенсио скорее всего не продлят
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Artem Piatkov
В любом случае хорош как игрок замены
Даже в этом сезоне 11+8 сделал в основном со скамейки

Но платить за это 8 млн Реалу не стоит
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Okaka
Ответ Акира_1
Думал Вилла перестанет покупать игроков из Ла лиги после провала Коутиньо. Но нет они так и Фати купят даже 🤭
ЛЗ норм заиграл
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Teodrakis
Щас бы на Асенсио тратиться, когда есть Денис Макаров
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Rick Sanchezz
Ответ Экспертное мнение
Одегар стал хозяином Арсенала, хотя пришел вообще из дубля Реала)) Лавочники в АПЛ легко раскрываются, обратная картина невозможна в принципе, чтобы лавочник Арсенала стал королем центра в клубе Ла Лиги.
Все с тобой понятно, можешь спорить сам с собой в своем выдуманном мире
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Rick Sanchezz
Ответ Экспертное мнение
Что значит в команде среднего класса? Асенсио лучше того же Сака, легко играл бы на его месте, как лавочник Эдегор ставший праймовым в АПЛ)) Уровень лиги переоценена.
Не угомонишься никак. Арсенал ненавидишь или Сака персонально? ) На всех ветках Арса успел коммент оставить))
Кстати, Букайо там кого угодно на правом фланге на лавку усадит, так что не выдумывай мамкин эксперт
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Мадридский тролль
Ответ Андрей Хенто
Надеюсь, что все же останется. Да можно много сожалеть о его травме, что так и не вышел на свой прежний уровень, что зачастую пропадает, когда выходит в стартовом составе. Но Марко уникален тем, что он очень хорош, как джокер. По слухам продлят контракт со всеми у кого он заканчивается нынешним летом, кроме Мариано.
Вообще нет желания, чтобы Марко оставался. Давно уже сдулся и ещё пытается выбить условия на повышенной зп. Идеально было бы, если летом ушли трое: Асенсио, Мариано и Азар. К сожалению, покинет только один. Ещё через год Эден. Марко же, к великому сожалению, будет сидеть на контракте точь-в-точь, как нынешний Васкес. Перед окончанием своего контракта играл, как зверь. После продления, сидит и полирует лавку в глухом запасе.
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Андрей Хенто
Ответ Homelender_666
А какой у него прежний уровень? Он сейчас проводит самый результативный сезон в карьере
Я имел ввиду не его голеадорские качества, а игру в целом. До травмы и после это совсем два разных игрока, раньше у него и скорость присутствовала и дриблинг был более эффективным и эффектным, игра смотрелась более цельной.
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Надеюсь, что все же останется. Да можно много сожалеть о его травме, что так и не вышел на свой прежний уровень, что зачастую пропадает, когда выходит в стартовом составе. Но Марко уникален тем, что он очень хорош, как джокер. По слухам продлят контракт со всеми у кого он заканчивается нынешним летом, кроме Мариано.
А какой у него прежний уровень? Он сейчас проводит самый результативный сезон в карьере
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ShamilK
Ответ Андрей Хенто
Я имел ввиду не его голеадорские качества, а игру в целом. До травмы и после это совсем два разных игрока, раньше у него и скорость присутствовала и дриблинг был более эффективным и эффектным, игра смотрелась более цельной.
Всегда был дном. Испанские сми распиарили середняка. асенсио ничем не лучше Смолова или Кокорина
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Я имел ввиду не его голеадорские качества, а игру в целом. До травмы и после это совсем два разных игрока, раньше у него и скорость присутствовала и дриблинг был более эффективным и эффектным, игра смотрелась более цельной.
Понял вас. Не хочу, чтобы он уходил. Тем более в Астон Виллу. Но если Реал подпишет классного вингера, то у Марко совсем не будет игрового времени.
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Zakir Zakir
Ответ Homelender_666
А какой у него прежний уровень? Он сейчас проводит самый результативный сезон в карьере
в первый год в реале он был реально хорош в игровом плане
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ShamilK
Можно отпускать без раздумий. Нафармил статистику в контрактный год. В следующем сезоне будет дном и полировать скамейку.
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lizarazu
Не хочу говорит играть в основе.
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Акира_1
Думал Вилла перестанет покупать игроков из Ла лиги после провала Коутиньо. Но нет они так и Фати купят даже 🤭
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HI MARS
Оставить только при нынешной зарплате.8 чистыми перебор.Хотя,левая волшебная
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