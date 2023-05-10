«Астон Вилла» можеть дать Асенсио 8 млн евро в год, хавбек хочет новый контракт в «Реале»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен клубу АПЛ.

27-летнего хавбека хотят видеть в « » главный тренер и директор , который вскоре переберется из «Барселоны» в бирмингемский клуб.

Срок контракта Асенсио рассчитан до лета, и приоритет – продление соглашения с «Реалом». Переговоры, начатые обеими сторонами, идут в этом направлении.

Первое предложение « » хавбеку было ниже ожиданий, и агент его отклонил. Позиции клуба и агента сближаются, хотя еще ничего не решено.

Алемани, который хотел видеть испанца в «Барсе», намерен действовать через Мендеша. могут предложить 8 миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в « ».

«Милан» – еще один клуб, заинтересованный в Марко, но в финансовом плане предложение «Астон Виллы» в любом случае будет более выгодным.

В этом сезоне Асенсио забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.