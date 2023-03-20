Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта. Сам Марко хочет остаться

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио близок к уходу из «Реала».

Соглашение вингера с мадридским клубом рассчитано до июня текущего года. Как сообщает Marca, сейчас Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта.

Отмечается, что приоритетом Асенсио является продолжение карьеры в «Реале», и игрок намерен использовать все предоставленные ему шансы, чтобы доказать свою важность для команды.

В текущем сезоне на счету Асенсио 5 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Djone Evans
Марко деградирует с каждым годом, к сожалению, этот факт необходимо принять. Да , выходя с лавки он может усилить игру. Но вот составить конкуренцию за старт ему очень сложно. Он очень однотонный футболист - индивидуалист.
Считаю, что с Марко необходимо проститься. Лучше новый вызов для себя искать. Удивлён, что он не был продан в "ПСЖ" зимой.
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lizarazu
«Намерен использовать все предоставленные ему шансы» - звучит просто нелепо, он всю карьеру этим занимается. Давно бы играл где-нибудь в основе, в клубе попроще.
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Андрей
чувак который забил барсе, выйдя со скамейки. должен покинуть клуб.
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Burel
Глорики реала два месяца назад: "Асенсио круче, чем Педри и Гави" 😂
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GuruFutbola
Отметил офсайдный гол и тем самым перечеркнул единственный возможный трансфер в топ клуб 🤣🤣🤣
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Дри66линг Нейа
Олды уходят,новички приходят(
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mr.....
Спасибо за все, что ты нам дал, Марко! Но, похоже, и твое время расстаться пришло..
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Direct free kick
Очередной провал Мендеша
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