Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта. Сам Марко хочет остаться
Марко Асенсио близок к уходу из «Реала».
Соглашение вингера с мадридским клубом рассчитано до июня текущего года. Как сообщает Marca, сейчас Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта.
Отмечается, что приоритетом Асенсио является продолжение карьеры в «Реале», и игрок намерен использовать все предоставленные ему шансы, чтобы доказать свою важность для команды.
В текущем сезоне на счету Асенсио 5 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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Считаю, что с Марко необходимо проститься. Лучше новый вызов для себя искать. Удивлён, что он не был продан в "ПСЖ" зимой.