Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта. Сам Марко хочет остаться

близок к уходу из « ».

Соглашение вингера с мадридским клубом рассчитано до июня текущего года. Как сообщает Marca, сейчас Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению контракта.

Отмечается, что приоритетом Асенсио является продолжение карьеры в «Реале», и игрок намерен использовать все предоставленные ему шансы, чтобы доказать свою важность для команды.

В текущем сезоне на счету Асенсио 5 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.

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