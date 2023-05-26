«Винисиус неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он он ведется на провокации, его провоцируют». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о расизме в Испании

Экс-футболист «Севильи» высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура против «Валенсии» вингер « » подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну, с которой оскорбляли , на 5 матчей. Позже штраф сократили до 27 тысяч, а трибуну закрыли на 3 игры.

«Я думаю, что он неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он очень легко отвлекается [от футбола], люди провоцируют его, и он ведется на провокацию.

Если кто-то кричит и оскорбляет кого-то, есть компетентные люди, принимающие решения, и решения в таком случае должны быть приняты.

Не Винисиус должен бороться с публикой, для спортсмена это недопустимо, он должен сосредоточиться на своей профессии.

Испания чудесно принимает нас. Темнокожие футболисты есть в «Реале», «Барселоне» и других командах.

Винисиуса провоцируют, и он очень легко ведется. Недостойные люди есть во всех уголках мира. Не только в футболе, но и на улицах. Нужно преодолевать это», – сказал бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Кадис» в 1980-х и также сталкивавшийся с расизмом, проживающий в Испании более 40 лет.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте