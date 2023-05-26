«Винисиус неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он он ведется на провокации, его провоцируют». Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо о расизме в Испании

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Экс-футболист «Севильи» высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей. Позже штраф сократили до 27 тысяч, а трибуну закрыли на 3 игры.

«Я думаю, что он неправ, ему нужно сосредоточиться на игре. Зная, что он очень легко отвлекается [от футбола], люди провоцируют его, и он ведется на провокацию.

Если кто-то кричит и оскорбляет кого-то, есть компетентные люди, принимающие решения, и решения в таком случае должны быть приняты.

Не Винисиус должен бороться с публикой, для спортсмена это недопустимо, он должен сосредоточиться на своей профессии.

Испания чудесно принимает нас. Темнокожие футболисты есть в «Реале», «Барселоне» и других командах.

Винисиуса провоцируют, и он очень легко ведется. Недостойные люди есть во всех уголках мира. Не только в футболе, но и на улицах. Нужно преодолевать это», – сказал бразилец Пинтиньо, игравший за «Севилью» и «Кадис» в 1980-х и также сталкивавшийся с расизмом, проживающий в Испании более 40 лет.

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20 комментариев

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Metalloid
Хоть одна здравая мысль, без нытья.
+12
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T622222
Все верно! Судьи тогда должны лечится в психиатрии, а нет настоящие профи! А эти все какие нежные
+7
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Артур Кузьминский
помню всегда на стадионе хренососили футболистов приезжих команд или тренеров. Причем, всегда "работали" по верхам: вся трибуна спала с женами футболистов, но в то же время сам футболист оказывался нетрадиционной сексуальной ориентации, как и судья. Чернокожие футболисты тоже были легкой мишенью, причем именно с гостевой команды. Такие же чернокожие в твоей команде , чаще всего были любимцами публики. Еще каких-то 20 лет назад на это никто не обращал внимание. В гостях тяжело играть , во-многом из-за этого. Расизм ,безусловно, это плохо, но когда это реальный расизм, за которым стоит ненависть к человеку, только из-за цвета кожи. То что на трибунах происходит, это "помощь своей команде"
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Любитель футболок
Все верно
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abrbal
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вас все называют недостойными бездельниками идиотами ригоберками, а вы да он прав. ну не амебы?
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гилберт
Все предельно просто. Вини богат и ведет себя вызывающе, естественно бедные фанаты ему ответили. И Вини вдруг решил побороть расизм.
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Один живой
не вижу противоречия между реакцией Винисиуса и гостеприимством Испании. Испания католическая христианская страна, как и Бразилия, это главенствующая религия и это правильно. Пусть на уровне церкви этим выродкам укажут на их скотство.
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Клирик
Ответ Клирик
Давайте их уже отлучим от футбола на год и отправим по месту жительства. Одного в Барнаул, другого в Сан Гонсалу!))
Для тех кто только камменты пишет, я про Соболева и собственно про кого сабж. И их родные города.
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abrbal
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Ответ Артур Кузьминский
помню всегда на стадионе хренососили футболистов приезжих команд или тренеров. Причем, всегда "работали" по верхам: вся трибуна спала с женами футболистов, но в то же время сам футболист оказывался нетрадиционной сексуальной ориентации, как и судья. Чернокожие футболисты тоже были легкой мишенью, причем именно с гостевой команды. Такие же чернокожие в твоей команде , чаще всего были любимцами публики. Еще каких-то 20 лет назад на это никто не обращал внимание. В гостях тяжело играть , во-многом из-за этого. Расизм ,безусловно, это плохо, но когда это реальный расизм, за которым стоит ненависть к человеку, только из-за цвета кожи. То что на трибунах происходит, это "помощь своей команде"
боже... вот поэтому и надо штрафовать и выгонять
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abrbal
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Ответ гилберт
Все предельно просто. Вини богат и ведет себя вызывающе, естественно бедные фанаты ему ответили. И Вини вдруг решил побороть расизм.
естественно! пол булки хлеба в казну
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