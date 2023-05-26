Штраф «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса сокращен с 45 до 27 тысяч евро, трибуна закрыта на три матча вместо пяти

Смягчено наказание «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура Ла Лиги на «Месталье» вингер « » подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну, с которой оскорбляли , на 5 матчей.

Апелляция «Валенсии» была частично удовлетворена – трибуну Марио Кемпеса закроют на три матча, а штраф сократился до 27 тысяч.

« » указывала на смягчающие обстоятельства, содействие клуба и поспешность вынесенного решения. Частично эти аргументы были приняты во внимание.

Новое решение также может быть обжаловано «Валенсией» – в Спортивном административном суде (TAD).

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