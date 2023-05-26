Штраф «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса сокращен с 45 до 27 тысяч евро, трибуна закрыта на три матча вместо пяти
Смягчено наказание «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.
В матче 35-го тура Ла Лиги на «Месталье» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей.
Апелляция «Валенсии» была частично удовлетворена – трибуну Марио Кемпеса закроют на три матча, а штраф сократился до 27 тысяч.
«Валенсия» указывала на смягчающие обстоятельства, содействие клуба и поспешность вынесенного решения. Частично эти аргументы были приняты во внимание.
Новое решение также может быть обжаловано «Валенсией» – в Спортивном административном суде Испании (TAD).
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Зря болельщики кричала пацану, они с этим действием усложнили себе и своей команде.
вследующем сезоне из за него про футбол меньше будут писать на Спортс.ру, чем про его нытьё...
мерзкий тип однако