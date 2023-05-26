Штраф «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса сокращен с 45 до 27 тысяч евро, трибуна закрыта на три матча вместо пяти

Теги Реал Мадрид Валенсия болельщики Федерация футбола Испании Месталья стадионы Винисиус Жуниор деньги дискриминация Футбол

Смягчено наказание «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура Ла Лиги на «Месталье» вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) оштрафовал «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыл фанатскую трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса Жуниора, на 5 матчей.

Апелляция «Валенсии» была частично удовлетворена – трибуну Марио Кемпеса закроют на три матча, а штраф сократился до 27 тысяч.

«Валенсия» указывала на смягчающие обстоятельства, содействие клуба и поспешность вынесенного решения. Частично эти аргументы были приняты во внимание.

Новое решение также может быть обжаловано «Валенсией» – в Спортивном административном суде Испании (TAD).

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23 комментария

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Buharoid
Расизм подешевел. Черная пятница, так сказать.
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Игровой канал Вулкан
Лига имени Переса и Тебаса и сливочного кабинета, расисткие обвинения в адрес Дани Алвеса, Роналдо, Диакаби и прочих чернокожих: нам похер, расисткие обвинения в адрес плаксы-танцора: штрафы, обвинения, поддержки. Лига лицемеров просто
+34
-20
+14
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Фут.Боль
Ответ Buharoid
Расизм подешевел. Черная пятница, так сказать.
Промокод "Винисиус" сработал.
+10
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v.belorussky
Ой вэй, сейчас бразильский провокатор снова разноется и реал снова спустит всех своих цепных журналюг.
+20
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blaugrano
Знают, что творят беспредел и боятся всеобщей реакции. Полностью не отменят, иначе их ещё больше засмеют за этот мадридский прогиб.
+8
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HellKeeper
Чушь, конечно, творит Ла Лига. Хочет умаслить всех, карточку отменили, Дуро не наказали. Болельщиков наказали, но потом смягчили, конкретно никого не нашли. Цирк.
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thusday31
Ответ Vitalik Barbacari
такие клоуны) так вроде только Винисуис страдает от расизма в ЛаЛиге потому что он танцор диско и прочее... зачем ты тут пишешь про разные Диакаби и Алвешы? определись уже...
не можешь подумать немного, почему именно он один? хотя судя по твоему комментарию, не можешь
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rigobersong
Это просто смешно:) Главный провокатор не понес наказания, а болельщики должны страдать!:)) Все должны уже начать активно бороться со злом, и освистывать винисиуса каждый матч:)
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Harut Hovsepyan
Ответ Пирс Морган
Получается заварушка с Винисиусом привела к закрытию трибуны имени легендарного чемпиона Марио Кемпеса, отличное решение, это же никого не разозлит
А сами фанаты вели себя достойно этого самого имени легендарного чемпиона Марио Кемпеса? Понимаю, что акцент на Вини, но можно же рассматривать ситуацию не только с одного ракурса, нет?
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Пирс Морган
Ответ Harut Hovsepyan
А сами фанаты вели себя достойно этого самого имени легендарного чемпиона Марио Кемпеса? Понимаю, что акцент на Вини, но можно же рассматривать ситуацию не только с одного ракурса, нет?
Даже если злиться равномерно, Винисиус из-под прицела теперь не уйдет
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Пирс Морган
Получается заварушка с Винисиусом привела к закрытию трибуны имени легендарного чемпиона Марио Кемпеса, отличное решение, это же никого не разозлит
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benjamin92
жизни винисиусов важны. какой-никакой, а тоже человек
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Harut Hovsepyan
Ответ Пирс Морган
Даже если злиться равномерно, Винисиус из-под прицела теперь не уйдет
Ну пусть, закроют еще пару трибун, может даже до технички дойдет, им же хуже! Даже если нет, то штрафы, думаю, будут нехилые. Клубам придется бороться за каждую копейку (с учетом правления Тебаса - тем более).
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Роман
Ответ Игровой канал Вулкан
Лига имени Переса и Тебаса и сливочного кабинета, расисткие обвинения в адрес Дани Алвеса, Роналдо, Диакаби и прочих чернокожих: нам похер, расисткие обвинения в адрес плаксы-танцора: штрафы, обвинения, поддержки. Лига лицемеров просто
Не важно на какой теме, но Барсу всегда на колени ставят((
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Это просто смешно:) Главный провокатор не понес наказания, а болельщики должны страдать!:)) Все должны уже начать активно бороться со злом, и освистывать винисиуса каждый матч:)
реально я против расизма. но то что творится сейчас в Ла лиге во имя Мадрида и Винисиуса, это дичайший позор.
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Антон Казанский
Оказывается, сезонные скидки бывают не только в Серии А
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Schiaff1no
Это расизм в спину
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thusday31
никакой справедливости нет)) валенсию нужно расформировать, а стадион снести))
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deadjoker
К началу следующего сезона снимут по УДО.
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Valencia 0306
Каждый человек должен знать к чему могут привести его действие.
Зря болельщики кричала пацану, они с этим действием усложнили себе и своей команде.
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Barsa! bolshe chem klub
как же достал всех этот нытик...

вследующем сезоне из за него про футбол меньше будут писать на Спортс.ру, чем про его нытьё...

мерзкий тип однако
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