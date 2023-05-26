Гвардиола о расизме: «Он везде – по полу, цвету кожи, «наш язык лучше, наша страна лучше». Нужно принимать разнообразие как разумные люди, но мы далеки от этого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Пеп Гвардиола высказался о расизме в футболе.

Во время матча «Валенсия» – «Реал» болельщики хозяев оскорбляли вингера «Мадрида» Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем». Из-за этого игра была остановлена на восемь минут.

«Ла Лига должна учиться у АПЛ. Здесь в плане борьбы с расизмом все строго. Все знают, что нужно делать. Но в целом это общая проблема – считать, что мы лучше соседей, что я лучше, чем другой человек. Это [свойственно] всем поколениям повсюду.

Наши предки произошли от мигрантов, из-за войн и диктаторов они вынуждены были бежать из своих стран. Создавать там семьи и возвращаться туда, где родились.

Проблема в том, что расизм есть везде. Не только по полу, но и по цвету кожи. Люди считают, что наш язык лучше другого, наша страна лучше другой.

Мы должны принимать разнообразие как разумные люди, но сейчас мы далеки от этого.

Надеюсь, в Испании мы сможем стать лучше, но я настроен не слишком оптимистично.

Многие темнокожие пытаются выступить в защиту того, что они не должны защищать. Надеюсь, справедливость восторжествует», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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33 комментария

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Ихарь Окенфэйлов
Сколько можно, расизм, расизм? Расизм это когда ко мне на работу приходит устраиваться негр, а я его не беру из за цвета кожи. Или когда приходит белый, а я ему "ты классный парень конечно, но мы боремся с расизмом, и квоту по белым мы уже набрали, теперь нам нужен негр". Это тоже расизм. А когда кто то что то крикнул с трибун, это обычные обзывашки, как в детском саду. И реагировать на них, нужно также. Фанаты всегда кричат что то команде соперников, это психологическое давление. В этом и есть смысл домашних и гостевых трибун. Кто не готов это выдержать, и не готов морально, льёт слёзы как Умтитя, идите в балет. Там не кричат, и зрители все культурные.
+57
-13
+44
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Евгений Дрижук
"Создавайте там семьи и возвращайтесь туда, где вы родились".
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Спасибо за совет, Пеп, но под Винницей меня с российским паспортом видеть будут вряд ли рады.
+19
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+13
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Лука Стабровский
Ты видишь негра и пытаешься не замечать какого цвета его кожа, но знаешь, что между вами есть различия. Это же и есть расизм
А если ты видишь женщину, и понимаешь что между вами есть различия это что? Сексизм? Не нужно скатывать до маразма.
+12
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Dikki Shelton
Поводов для оптимизма нет никаких, и не только в Испании. К сожалению 😐
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JENNINGS
Расизм по полу? Это как?
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Гоша Адамов
И что теперь? Никак не реагировать на это быдло на стадионах? Это не обзывашки в детском саду, это огромный стадион оскорбляет тебя на расовой почве. Где эта грань? А если весь стадион начнет кидать зигу в матче с Маккаби, например, тоже психологическое давление?
Почему никак не реагировать? Лучшая реакция, это твоя игра. Если ты не сломался, и выдал отличный матч, это самый идеальный ответ. Утёр нос всем кто пытался на тебя давить. А если распустил сопельки, значит они победили. "В хоккей играют настоящие мужчины".
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abrbal
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Ответ Виктор Никитин
абсурдное заявление от Пепа.. очевидно есть страны которые лучше других, это просто факт и есть люди которые лучше других.. поэтому то реальное равенство между всеми невозможно, да что там даже один и тот же человек не равен самому себе в разные дни
не знаю как вы там меряете, если я в чем-то лучше, то в другом хуже. Помоему у всех так
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Arthas M
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сколько можно, расизм, расизм? Расизм это когда ко мне на работу приходит устраиваться негр, а я его не беру из за цвета кожи. Или когда приходит белый, а я ему "ты классный парень конечно, но мы боремся с расизмом, и квоту по белым мы уже набрали, теперь нам нужен негр". Это тоже расизм. А когда кто то что то крикнул с трибун, это обычные обзывашки, как в детском саду. И реагировать на них, нужно также. Фанаты всегда кричат что то команде соперников, это психологическое давление. В этом и есть смысл домашних и гостевых трибун. Кто не готов это выдержать, и не готов морально, льёт слёзы как Умтитя, идите в балет. Там не кричат, и зрители все культурные.
А я думал фаны приходят на стадион,чтобы поддержать своих,а не оскорблять других,в этом и смысл домашней и гостевой трубин,тем более когда речь идёт о буллинге, вряд ли кому то понравится когда его на работе будут толпой оскорблять,это и есть норма и проявление уважения к окружающим,ведь такие выкрики мешают и близлежащим фанам
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Гоша Адамов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сколько можно, расизм, расизм? Расизм это когда ко мне на работу приходит устраиваться негр, а я его не беру из за цвета кожи. Или когда приходит белый, а я ему "ты классный парень конечно, но мы боремся с расизмом, и квоту по белым мы уже набрали, теперь нам нужен негр". Это тоже расизм. А когда кто то что то крикнул с трибун, это обычные обзывашки, как в детском саду. И реагировать на них, нужно также. Фанаты всегда кричат что то команде соперников, это психологическое давление. В этом и есть смысл домашних и гостевых трибун. Кто не готов это выдержать, и не готов морально, льёт слёзы как Умтитя, идите в балет. Там не кричат, и зрители все культурные.
И что теперь? Никак не реагировать на это быдло на стадионах? Это не обзывашки в детском саду, это огромный стадион оскорбляет тебя на расовой почве. Где эта грань? А если весь стадион начнет кидать зигу в матче с Маккаби, например, тоже психологическое давление?
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It&#8242;s on fire
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Слушай, в футбол перед 50000 болельщиков играют далеко не дети. И получают за это в месяц такие деньги, что тебе за всю жизнь не заработать. Поэтому не пытайся казаться глупее, чем есть на самом деле. Прекрасно понимаешь что к чему.
От того сколько получаешь и кто там играет неприятное не становится вдруг приемлемым. Это не какая-то мелочь, это то что если станет нормой, то будет приводить к чувству безнаказанности, преследованиям, агрессии. Последствия могут быть масштабными и очень печальными, да собственно примеров в истории хватает.
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abrbal
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Ответ Madyavchik
Ну как у всех…есть «цивилизованные страны», а остальные типа не в счет)
у цивилизованных стран есть выбор
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Madyavchik
Ответ abrbal
не знаю как вы там меряете, если я в чем-то лучше, то в другом хуже. Помоему у всех так
Ну как у всех…есть «цивилизованные страны», а остальные типа не в счет)
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Madyavchik
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А если ты видишь женщину, и понимаешь что между вами есть различия это что? Сексизм? Не нужно скатывать до маразма.
Так до этого маразма и скатили все «защитники». Расизм сейчас не дискриминацию по признаку расы, а претензия к лицу из списка угнетенных
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
А если ты видишь женщину, и понимаешь что между вами есть различия это что? Сексизм? Не нужно скатывать до маразма.
если ты ей говоришь слат конеш сексизм
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ It&#8242;s on fire
И "обзывашки" в детском саду могут нанести существенный вред неподготовленной психике. Это приводит к буллингу. Прежде чем отправлять других в балет, попробуйте сами постойте перед 50 000 человек под упрёки о том, как вы не так выглядите, посмотрим насколько понравится. А ребёнка своего туда отправите? Это же всего лишь обзывашки?
Слушай, в футбол перед 50000 болельщиков играют далеко не дети. И получают за это в месяц такие деньги, что тебе за всю жизнь не заработать. Поэтому не пытайся казаться глупее, чем есть на самом деле. Прекрасно понимаешь что к чему.
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abrbal
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Ответ It&#8242;s on fire
И "обзывашки" в детском саду могут нанести существенный вред неподготовленной психике. Это приводит к буллингу. Прежде чем отправлять других в балет, попробуйте сами постойте перед 50 000 человек под упрёки о том, как вы не так выглядите, посмотрим насколько понравится. А ребёнка своего туда отправите? Это же всего лишь обзывашки?
не пусть посидит на трибуне, где он один на чужом секторе и все знают его имя и где все его буллят и всегда так. А не так как тут каждый раз ники меняют (на сайте!)
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It&#8242;s on fire
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сколько можно, расизм, расизм? Расизм это когда ко мне на работу приходит устраиваться негр, а я его не беру из за цвета кожи. Или когда приходит белый, а я ему "ты классный парень конечно, но мы боремся с расизмом, и квоту по белым мы уже набрали, теперь нам нужен негр". Это тоже расизм. А когда кто то что то крикнул с трибун, это обычные обзывашки, как в детском саду. И реагировать на них, нужно также. Фанаты всегда кричат что то команде соперников, это психологическое давление. В этом и есть смысл домашних и гостевых трибун. Кто не готов это выдержать, и не готов морально, льёт слёзы как Умтитя, идите в балет. Там не кричат, и зрители все культурные.
И "обзывашки" в детском саду могут нанести существенный вред неподготовленной психике. Это приводит к буллингу. Прежде чем отправлять других в балет, попробуйте сами постойте перед 50 000 человек под упрёки о том, как вы не так выглядите, посмотрим насколько понравится. А ребёнка своего туда отправите? Это же всего лишь обзывашки?
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Предан Мадриду!!!
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и не нужно колонизировать Марс" - добавил Пеп

а так он прав
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Madyavchik
Язык, пол, страна - разве это расизм?
Вообще забавно, как они упорно игнорируют претензии к конкретным игрокам, а не всем одной расы. Игрока обзывают обидными для него словами, чтобы демотивировать. Ну закройте фан секторы
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Bardownski
Пеп путает расизм с национализмом, считая себя при этом сначала каталонцем, а потом уже испанцем.
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Barsik
Пеп путает расизм с национализмом
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Крыжовник Анатолий
"Наш язык-самый лучший, наша страна - самая лучшая" - крайне знакомо это мне
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