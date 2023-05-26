Гвардиола о расизме: «Он везде – по полу, цвету кожи, «наш язык лучше, наша страна лучше». Нужно принимать разнообразие как разумные люди, но мы далеки от этого»
Пеп Гвардиола высказался о расизме в футболе.
Во время матча «Валенсия» – «Реал» болельщики хозяев оскорбляли вингера «Мадрида» Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем». Из-за этого игра была остановлена на восемь минут.
«Ла Лига должна учиться у АПЛ. Здесь в плане борьбы с расизмом все строго. Все знают, что нужно делать. Но в целом это общая проблема – считать, что мы лучше соседей, что я лучше, чем другой человек. Это [свойственно] всем поколениям повсюду.
Наши предки произошли от мигрантов, из-за войн и диктаторов они вынуждены были бежать из своих стран. Создавать там семьи и возвращаться туда, где родились.
Проблема в том, что расизм есть везде. Не только по полу, но и по цвету кожи. Люди считают, что наш язык лучше другого, наша страна лучше другой.
Мы должны принимать разнообразие как разумные люди, но сейчас мы далеки от этого.
Надеюсь, в Испании мы сможем стать лучше, но я настроен не слишком оптимистично.
Многие темнокожие пытаются выступить в защиту того, что они не должны защищать. Надеюсь, справедливость восторжествует», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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Спасибо за совет, Пеп, но под Винницей меня с российским паспортом видеть будут вряд ли рады.
а так он прав
Вообще забавно, как они упорно игнорируют претензии к конкретным игрокам, а не всем одной расы. Игрока обзывают обидными для него словами, чтобы демотивировать. Ну закройте фан секторы