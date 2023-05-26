Гвардиола о расизме: «Он везде – по полу, цвету кожи, «наш язык лучше, наша страна лучше». Нужно принимать разнообразие как разумные люди, но мы далеки от этого»

Пеп Гвардиола высказался о расизме в футболе.

Во время матча «Валенсия» – «Реал» болельщики хозяев оскорбляли вингера « » , называя его «обезьяной» и «дурнем». Из-за этого игра была остановлена на восемь минут.

« должна учиться у . Здесь в плане борьбы с расизмом все строго. Все знают, что нужно делать. Но в целом это общая проблема – считать, что мы лучше соседей, что я лучше, чем другой человек. Это [свойственно] всем поколениям повсюду.

Наши предки произошли от мигрантов, из-за войн и диктаторов они вынуждены были бежать из своих стран. Создавать там семьи и возвращаться туда, где родились.

Проблема в том, что расизм есть везде. Не только по полу, но и по цвету кожи. Люди считают, что наш язык лучше другого, наша страна лучше другой.

Мы должны принимать разнообразие как разумные люди, но сейчас мы далеки от этого.

Надеюсь, в Испании мы сможем стать лучше, но я настроен не слишком оптимистично.

Многие темнокожие пытаются выступить в защиту того, что они не должны защищать. Надеюсь, справедливость восторжествует», – сказал главный тренер « » Пеп Гвардиола.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте