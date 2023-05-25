«Винисиус совершит ошибку, уйдя из «Реала». Он не первый и последний в мире, с кем происходит подобное». Пети о расизме в отношении вингера «сливочных»

Эммануэль Пети считает, что Винисиусу Жуниору не следует покидать «Реал» из-за расизма.

Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. После матча появилась информация о том, что окружение вингера советует ему покинуть «Реал». На вопрос о том, хотел ли бы Пети видеть бразильца в « », экс-хавбек «канониров» заявил, что уход из «Реала» не гарантирует защиту от расизма.

«На месте Винисиуса я не переходил бы в «Арсенал» сейчас. Он играет за величайший клуб мира, и последние два года он был великолепен. Я помню, как три года назад он постоянно подвергался критике – даже со стороны партнеров по команде. Сейчас он играет действительно хорошо.

Я был шокирован увиденным во время матча «Реала» и «Валенсии» в минувшие выходные. Некоторые реакции после матча от Ла Лиги и ее руководства заставили меня спросить: «Что с вами не так, ребята?» Я не могу понять, что происходит.

Это происходит не в первый и не в последний раз, и Винисиус – не последний, с кем это случится. Он совершит ошибку, покинув «Реал» из-за этого. Большинство людей в не такие, это лишь меньшая часть. Кроме того, подобное может произойти в любой точке мира. Уходя из «Реала», сложно обрести счастье где-то еще», – сказал в интервью Genting Casino.

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