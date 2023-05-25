«Винисиус совершит ошибку, уйдя из «Реала». Он не первый и последний в мире, с кем происходит подобное». Пети о расизме в отношении вингера «сливочных»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Эммануэль Пети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Эммануэль Пети считает, что Винисиусу Жуниору не следует покидать «Реал» из-за расизма.

Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. После матча появилась информация о том, что окружение вингера советует ему покинуть «Реал». На вопрос о том, хотел ли бы Пети видеть бразильца в «Арсенале», экс-хавбек «канониров» заявил, что уход из «Реала» не гарантирует Винисиусу защиту от расизма.

«На месте Винисиуса я не переходил бы в «Арсенал» сейчас. Он играет за величайший клуб мира, и последние два года он был великолепен. Я помню, как три года назад он постоянно подвергался критике – даже со стороны партнеров по команде. Сейчас он играет действительно хорошо.

Я был шокирован увиденным во время матча «Реала» и «Валенсии» в минувшие выходные. Некоторые реакции после матча от Ла Лиги и ее руководства заставили меня спросить: «Что с вами не так, ребята?» Я не могу понять, что происходит.

Это происходит не в первый и не в последний раз, и Винисиус – не последний, с кем это случится. Он совершит ошибку, покинув «Реал» из-за этого. Большинство людей в Испании не такие, это лишь меньшая часть. Кроме того, подобное может произойти в любой точке мира. Уходя из «Реала», сложно обрести счастье где-то еще», – сказал Пети в интервью Genting Casino.

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40 комментариев

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Алексей Тарасюк
В чемпионате Камеруна нет расизма
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+11
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savik-A.M.
Ответ f0rmoceft
Смена команды не решит проблему расизма
Тут нет проблемы расизма, тут проблема что Винисиус провокатор
+8
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udiekemen
Ведёт себя как 10 летняя истеричка, из муха сделал слона
+7
-2
+5
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Zerocool789
Ответ Алексей Тарасюк
В чемпионате Камеруна нет расизма
может и в РПЛ играть, ему Зенит в 10 раз больше заплатит.
+3
-1
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Noob Saibot
Да никуда он не уйдет. Обычная истеричка
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Nikro9
Ну всё правильно расписал…
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Клирик
Ответ savik-A.M.
Думаю если там будет играть белый , ему будут кричать "снежок")
Дык гордиться можно!))
+1
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Куприн
Реал закончился в том качестве, в котором он был последние лет 10. Текущий состав, при всех его талантах, и рядом не стоит с командой Рамоса-Марсело-Каземиро-Модрича-Крооса-Бензема и Роналдо. Чем они сейчас принципиально лучше того же Арсенала- я не вижу. Такого развала как у Милана, после того как закончилась супер-команда нулевых, я не предвижу, но и продолжить победные традиции Реала 2010-х, им точно не удастся. Пора отвыкать от статуса особенных и привыкать к статусу одного из многих.
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Алексей Ненахов
Ответ Zerocool789
может и в РПЛ играть, ему Зенит в 10 раз больше заплатит.
И гражданско подарить , Газпром щедрая душа
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ savik-A.M.
Тут нет проблемы расизма, тут проблема что Винисиус провокатор
Провоцирует даже читателей спорц, да что такое!
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Nike of FW
Ответ Том Мунтян
потеряйся, жалкий)
ути-пути какие мы злые =)))
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Ksandvankneshas
Ответ Nike of FW
Конечно, попробовал бы он поорать на судью в АПЛ вспоминая его маму сразу бы пошел отдохнуть .... пример Каземиро показателен , в Реале 0 красных карточек в Манчестере за не полный сезон 2. Тут ему дядя Перес еще через пару лет на волне борьбы с расизмом и ЗМ вручит с лозунгом "Голы белых не важны!" .
В АПЛ Каземиро получил клоунские карточки имени арбитров. Таких моментов за которые его удаляли или даже намного "краснее" в каждом туре хватает. Но удаляют очень редко.
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Том Мунтян
Ответ Евгений Катанаев
Судя по тому, как ты комментируешь слова людей- ты не далеко ушёл
каких людей?)
Чел сидит под вымышленным ником…
Ты бы лучше реагировал на то, какую ересь они здесь постят, белый рыцарь Готэма нашелся)
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Том Мунтян
Ответ Евгений Катанаев
Судя по тому, как ты комментируешь слова людей- ты не далеко ушёл
Евгений ака «адвокат дол***бов» Катанаев. Записал тебя. 🤝
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Евгений Катанаев
Ответ Том Мунтян
ооо, ещё один дол***б местный😸
Судя по тому, как ты комментируешь слова людей- ты не далеко ушёл
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Том Мунтян
Ответ Nike of FW
Конечно, попробовал бы он поорать на судью в АПЛ вспоминая его маму сразу бы пошел отдохнуть .... пример Каземиро показателен , в Реале 0 красных карточек в Манчестере за не полный сезон 2. Тут ему дядя Перес еще через пару лет на волне борьбы с расизмом и ЗМ вручит с лозунгом "Голы белых не важны!" .
ооо, ещё один дол***б местный😸
+7
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NartApsua
Ответ Алексей Тарасюк
В чемпионате Камеруна нет расизма
А ещё там нет миллионов евро, которые платят Винисиусу белые расисты за то, что он неплохо пинает мяч.
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Алексей Тарасюк
Ответ savik-A.M.
Думаю если там будет играть белый , ему будут кричать "снежок")
Это оскорбление разве? 😄
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Клирик
Переходить обязательно! И не забыть поменять манеру поведения, иначе всё то же самое будет в любом чемпионате.
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savik-A.M.
Ответ Zerocool789
может и в РПЛ играть, ему Зенит в 10 раз больше заплатит.
Редкая чушь , у него личка огромня
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Abdul Aziz
от ухода из Реала он пострадает больше,чем Реал
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Zerocool789
Вини уйдет когда-нибудь, надеюсь, до этого он выиграет с командой множество трофеев.
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savik-A.M.
Ответ Алексей Тарасюк
В чемпионате Камеруна нет расизма
Думаю если там будет играть белый , ему будут кричать "снежок")
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Buzya
Ответ savik-A.M.
30 лет назад ты следил за чемпионатом Испании?
в 97 году на Камп Ноу Карлосу тоже ухали и обезьяной называли ... А Пепка молодой ещё (но уже взрослый, что бы не морозить глупости) оправдывал, что "Карлос ещё новенький в чемпионате, ему надо привыкнуть к их болельщикам". Интересно, что бы сейчас сказал Пепка на свои комментарии? Из разряда Ганна, которого в твиттере отменили за шутки десятилетней давности?
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savik-A.M.
Ответ Buzya
показали бы арбитру весь эпизод целиком - удалены были бы оба и скандал не так бы разгорелся. нехрен всё на одного Винисиуса сваливать. Там вся система прогнила ещё 30 лет назад
30 лет назад ты следил за чемпионатом Испании?
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