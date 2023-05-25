Рейна о Винисиусе: «Он должен взрослее себя вести, понять неписаные футбольные ценности и кодексы. Не должно быть такого, чтобы каждая игра на выезде была для него войной»

Теги Хосе Рейна Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хосе Рейна высказался о поведении Винисиуса Жуниора на поле.

Испанец прокомментировал расистский скандал с вингером «Реала». Фанаты «Валенсии» называли его «обезьяной» и «дурнем» во время матча. 

– Каково ваше мнение о «деле Винисиуса»?

– Прежде всего, любое расистское поведение должно быть пресечено. Также я не верю, что расизм присутствует на всех стадионах Испании или что весь стадион может быть расистским. Есть типичные бездельники и дураки, которых всегда трудно сдержать. Что нужно сделать, так это идентифицировать их и никогда больше не пускать на стадион. Те четверо, восемь или тысяча человек, которые назвали Винисиуса «обезьяной», должны быть осуждены. Печально, что это происходит.

Говоря это, я понимаю, что иногда дело не просто в расизме, дело не в том, расист фанат или нет, а скорее в том, что они вымещают это на конкретном игроке, потому что он может слишком много говорить в какой-то момент... Это случалось со всеми нами, включая меня. В целом, чем меньше ты провоцируешь трибуны, чем меньше ты провоцируешь соперников и чем меньше ты споришь с судьей, тем больше уважения ты получишь от всех.

– Вы играли против Винисиуса и поссорились с ним.

– Я, со своей скромной позиции, пусть даже только из-за старшинства, сказал ему, чтобы он больше посвящал себя игре, что он должен больше концентрироваться на этом, на том, чтобы быть великим футболистом, потому что он быстрый, непредсказуемый, уже хорошо забивает... Он становится одним из лучших в мире.

Но я думаю, что он также должен взрослее себя вести, проявлять больше уважения к своим соперникам, понять некоторые неписаные футбольные ценности и кодексы. Это улучшило бы его показатели. Не должно быть такого, чтобы каждая игра на выезде была для него войной.

– Считаете ли вы, что фигура опытного капитана, такого как Серхио Рамос, помогла бы Винисиусу сосредоточиться на игре и решила проблему?

– Я говорил с Начо и Карвахалем, когда мы встречались в Кубке. То, что Винисиус иногда ведет себя подобным образом, оказывает влияние на команду в целом. Если бы он был моим партнером, я бы сказал ему это, как я делаю здесь.

Это проблема ценностей и образования со стороны каждого. Мне кажется, что не может быть такого, что весь мир настроен против меня, потому что они все расисты. И, я настаиваю, я осуждаю любой вид расизма или расистские высказывания, – сказал вратарь «Вильярреала». 

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16 комментариев

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Aleksandr Danilov
Пепе Рейна человек с безупречной репутацией, фигни не скажет
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Burel
ты что. Перес уже заявил, что ему всё позволено, и никаких наказаний ни за что не будет
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Футбол_это_жизнь
Нужно больше здравого смысла! Мадридские нытики продавили Тебаса, прессу и общественное мнение, мол Винисус жертва. На самом деле он провокатор и истеричка!
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Sekor
Очень правильные слова. Вини очень бы не помешал такой советник. Если сосредоточится на игре, будет одним из лучших в мире, тогда все остальные просто замолчат.
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А.Э.РАСИМ
Здесь есть потомственные болельщики Реала, которые считают, что Винисиус вполне так имеет право вести себя, как ему хочется, и чтобы ему ничего не было...
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s_kapa
Ну все правильно сказал
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Андрей Хенто
Прекрасные слова сказал Рейна.
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инок
Согласен с Рейна. Вини нужно научиться справляться с провокациями если он хочет стать великим игроком - многим звёздам постоянно кричат оскорбления с трибун, а они отвечают им на футбольном поле, не провоцируя фанатов...
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Георгий Гуляев
Верно, таких комментариев сейчас и не хватает, дабы взбодрить, не только жалеть несчастных темнокожих.
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Ринат Толеков
Это речь адекватного человека, который понимает ситуацию полностью, дело не в цвете кожи, а в самом человеке, надо сначала вести себя по человечески, если не хочешь, чтоб к тебе обращались, как к обезьяне.
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David Aprasidze
Рейна всегда был весельчаком и душой компании. Не то что плакса и интриган Вини
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Роберт Валанцаска
Ответ Футбол_это_жизнь
Нужно больше здравого смысла! Мадридские нытики продавили Тебаса, прессу и общественное мнение, мол Винисус жертва. На самом деле он провокатор и истеричка!
Это мнение чисто хейтерское. Пепе Рейна довольно здраво рассуждает, в отличие от вас. Винисиус просто ребенок. Порой он реально не правильно себя ведет, но во многих случаях не он провоцирует конфликт. Болельшики Валенсии вообще на пустом месте его посыпали оскорблениями.
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