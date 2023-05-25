Рейна о Винисиусе: «Он должен взрослее себя вести, понять неписаные футбольные ценности и кодексы. Не должно быть такого, чтобы каждая игра на выезде была для него войной»

Хосе Рейна высказался о поведении Винисиуса Жуниора на поле.

Испанец прокомментировал расистский скандал с вингером « ». Фанаты «Валенсии» называли его «обезьяной» и «дурнем» во время матча.

– Каково ваше мнение о «деле Винисиуса»?

– Прежде всего, любое расистское поведение должно быть пресечено. Также я не верю, что расизм присутствует на всех стадионах или что весь стадион может быть расистским. Есть типичные бездельники и дураки, которых всегда трудно сдержать. Что нужно сделать, так это идентифицировать их и никогда больше не пускать на стадион. Те четверо, восемь или тысяча человек, которые назвали «обезьяной», должны быть осуждены. Печально, что это происходит.

Говоря это, я понимаю, что иногда дело не просто в расизме, дело не в том, расист фанат или нет, а скорее в том, что они вымещают это на конкретном игроке, потому что он может слишком много говорить в какой-то момент... Это случалось со всеми нами, включая меня. В целом, чем меньше ты провоцируешь трибуны, чем меньше ты провоцируешь соперников и чем меньше ты споришь с судьей, тем больше уважения ты получишь от всех.

– Вы играли против Винисиуса и поссорились с ним.

– Я, со своей скромной позиции, пусть даже только из-за старшинства, сказал ему, чтобы он больше посвящал себя игре, что он должен больше концентрироваться на этом, на том, чтобы быть великим футболистом, потому что он быстрый, непредсказуемый, уже хорошо забивает... Он становится одним из лучших в мире.

Но я думаю, что он также должен взрослее себя вести, проявлять больше уважения к своим соперникам, понять некоторые неписаные футбольные ценности и кодексы. Это улучшило бы его показатели. Не должно быть такого, чтобы каждая игра на выезде была для него войной.

– Считаете ли вы, что фигура опытного капитана, такого как Серхио Рамос, помогла бы Винисиусу сосредоточиться на игре и решила проблему?

– Я говорил с и , когда мы встречались в Кубке. То, что Винисиус иногда ведет себя подобным образом, оказывает влияние на команду в целом. Если бы он был моим партнером, я бы сказал ему это, как я делаю здесь.

Это проблема ценностей и образования со стороны каждого. Мне кажется, что не может быть такого, что весь мир настроен против меня, потому что они все расисты. И, я настаиваю, я осуждаю любой вид расизма или расистские высказывания, – сказал вратарь «Вильярреала».

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