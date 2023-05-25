Тебас о расизме: «Лига боролась в одиночку во многих случаях – ни Винисиус, ни «Реал» не помогали, никто. Прокуратура закрывает дела, считая оскорбления результатом соперничества»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас считает, что Ла Лига борется с расизмом без чьей-либо помощи.

По словам главы Ла Лиги, прокуратура Испании не признает в происходящих инцидентах факт расизма, а Королевская испанская футбольная федерация ограничивается незначительными денежными штрафами.

«Во многих случаях мы делали все в одиночку. Нам никто не помогал – ни Винисиус, ни мадридский «Реал», ни кто-либо еще. Абсолютно одни.

Мы продолжим кампанию против расизма. Мы хотим достаточно компетенций, чтобы действительно решить эту проблему. Нам очень трудно это сделать, если прокуратура закрывает дела, утверждая, что оскорбления являются результатом спортивного соперничества», – сказал Тебас.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
опять наехал на Винисиуса. у Тебаса память как у золотой рыбки. недавно же извинялся.
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lampo
Расизм всегда был, есть и всегда будет, раньше был открытый, теперь прикрыт разными ширмами, белые делают вид, что борятся, а сами чёрных ненавидят и считают их вторым сортом
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Глупо говорить что расизм это изобретение белых. Он есть среди всех рас. Просто белые стали в этом наиболее успешными. Как и во всём остальном :-)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
ЛаНигга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jese Rodrigues
Ответ Budabuda
опять наехал на Винисиуса. у Тебаса память как у золотой рыбки. недавно же извинялся.
По моему он реально плохо соображает. А ведь мог под эту тему баллов набрать прикинувшись якобы поддерживающим Вини.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ Lampo
Расизм всегда был, есть и всегда будет, раньше был открытый, теперь прикрыт разными ширмами, белые делают вид, что борятся, а сами чёрных ненавидят и считают их вторым сортом
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Botikool
Ответ Саша Пушкин
Как же хорошо, что черные не ненавидят белых и такая штука как расизм среди черных по отношению к белым вообще не существует.
Чёрным есть за что любить и уважать белых?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Botikool
Чёрным есть за что любить и уважать белых?)
Так то белые отменили рабство. Ну камон!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий удален пользователем
Тогда светофором и противогазом не пользуйся. Люди второго сорта создали, слишком низко для самого Ихаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Глупо говорить что расизм это изобретение белых. Он есть среди всех рас. Просто белые стали в этом наиболее успешными. Как и во всём остальном :-)
Кроме баскетбола, воровства, джаза и репа. Ну еще в фильмах для взрослых они оставили заметный след, по известным причинам.
А это всё уже немало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий