Тебас о расизме: «Лига боролась в одиночку во многих случаях – ни Винисиус, ни «Реал» не помогали, никто. Прокуратура закрывает дела, считая оскорбления результатом соперничества»

Хавьер Тебас считает, что Ла Лига борется с расизмом без чьей-либо помощи.

По словам главы Ла Лиги, прокуратура не признает в происходящих инцидентах факт расизма, а Королевская испанская футбольная федерация ограничивается незначительными денежными штрафами.

«Во многих случаях мы делали все в одиночку. Нам никто не помогал – ни Винисиус, ни мадридский « », ни кто-либо еще. Абсолютно одни.

Мы продолжим кампанию против расизма. Мы хотим достаточно компетенций, чтобы действительно решить эту проблему. Нам очень трудно это сделать, если прокуратура закрывает дела, утверждая, что оскорбления являются результатом спортивного соперничества», – сказал .

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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