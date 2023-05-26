Винисиус не сыграет на выезде с «Севильей» из-за травмы колена. Вингер «Реала» пропустит второй матч подряд

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига травмы Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор пропустит второй матч «Реала» подряд.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сообщил, что бразильский футболист не примет участие в выездном матче с «Севильей» из-за травмы колена.

Специалист выразил надежду, что Винисиус сможет сыграть в заключительно туре сезона Ла Лиги против «Атлетика».

Таким образом, вингер «Реала» пропустит второй матч команды подряд. Ранее он не участвовал в игре против «Райо Вальекано» (2:1).

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24 комментария

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Бестрофейник 19/20
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Красная не была левой. По-хорошему обоих участников конфликта надо было удалять. Отмена красной позорное решение
+21
-5
+16
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Фарид Харисов
Не сыграет с Севильей из-за травли*
+21
-6
+15
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Мукунку хороший
Может забухал.?
+12
-1
+11
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b_arfa
В Севильи ему бы устроили очень «теплый» прием, уберегли афроамериканца от очередного скандала
+18
-12
+6
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Экспертное мнение
Ответ _Fobos_
С чего он вдруг афроамериканец?)
Технически он из Южной Америки, или только тех кто из США надо так называть?)
+5
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Антон Фалафель
Прячут провокатора
+16
-12
+4
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Давид Agabekyan
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
То есть прецендент, что красную за удар по лицу отменяют вас устраивает? Тогда можно как в хоккее драки устраивать, это же не красная
+8
-4
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КристинаИнстаграммовна
Фанаты Севильи выдохнули.
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_Fobos_
Ответ b_arfa
В Севильи ему бы устроили очень «теплый» прием, уберегли афроамериканца от очередного скандала
С чего он вдруг афроамериканец?)
+9
-6
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Фарид Харисов
Ответ Антон Фалафель
Прячут провокатора
После непонятно почему отмененной красной Винисиуса придётся ещё долго прятать от фанатского гнева.

Нарушение спортивных норм из-за слёз — это за гранью.
+15
-12
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Давид Agabekyan
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Этот матч вообще кому то нужен? Реал все свои задачи решил, а Севилья готовится к финалу ЛЕ в середине недели. Врядли там кто то будет рубиться как в последний раз. Можно обеим команд запасных выпустить, пускай доказывают
Севилья же 100% ЛЕ выиграет, попасть в зону ЛК не хочется же
+1
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Кино Музыка
Вот же обломщик. Люди готовились, разучивали кричалки...
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андрей кольцов
Травма душевная
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Бестрофейник 19/20
Красная не была левой. По-хорошему обоих участников конфликта надо было удалять. Отмена красной позорное решение
а отдать только Вини ещё позорнее
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deadjoker
Это он больше не на один выезд не поедет? :)
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Temp LC
Ответ _Fobos_
С чего он вдруг афроамериканец?)
он наверно думает, что всё чёрные - афроамериканцы)
+2
-2
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Владддд
Ответ _Fobos_
С чего он вдруг афроамериканец?)
он стесняется своего цвета кожи
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sargerasxd
Ответ b_arfa
В Севильи ему бы устроили очень «теплый» прием, уберегли афроамериканца от очередного скандала
и получили бы дисквалу
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белошип
Комментарий удален модератором
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