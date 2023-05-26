Винисиус не сыграет на выезде с «Севильей» из-за травмы колена. Вингер «Реала» пропустит второй матч подряд
Винисиус Жуниор пропустит второй матч «Реала» подряд.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сообщил, что бразильский футболист не примет участие в выездном матче с «Севильей» из-за травмы колена.
Специалист выразил надежду, что Винисиус сможет сыграть в заключительно туре сезона Ла Лиги против «Атлетика».
Таким образом, вингер «Реала» пропустит второй матч команды подряд. Ранее он не участвовал в игре против «Райо Вальекано» (2:1).
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