Винисиус не сыграет на выезде с «Севильей» из-за травмы колена. Вингер «Реала» пропустит второй матч подряд

Винисиус Жуниор пропустит второй матч «Реала» подряд.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сообщил, что бразильский футболист не примет участие в выездном матче с «Севильей» из-за травмы колена.

Специалист выразил надежду, что сможет сыграть в заключительно туре сезона против «Атлетика».

Таким образом, вингер « » пропустит второй матч команды подряд. Ранее он не участвовал в игре против «Райо Вальекано» (2:1).

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