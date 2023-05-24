Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» в знак протеста против отмены красной Винисиуса

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига дисквалификации болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Севильи» будуь бойкотировать матч с «Реалом».

Это связано с отменой красной карточки, которую Винисиус Жуниор получил в матче против «Валенсии».

Напомним, вингер «Реала» рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле. 

Позднее красная карточка Винисиуса была отменена, поскольку судья ВАР не показал главному арбитру весь эпизод. 

По данным Vamos Mi Sevilla, в знак протеста против этого решения фанатов «Севильи» попросили не посещать стадион во время матча против «Реала» или прийти после начала игры.

Матч «Севилья» – «Реал» в рамках 37-го тура Ла Лиги состоится 27 мая. 

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32 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ла Лига опасный прецедент создала. Она сегодня оправдала физическое насилие.
В Эль-Класико Винисиус в локтевой захват взял Френки, за что, если не ошибаюсь, только жёлтую получил, выходит, де Йонг в ответ мог ударить бразильца, и в качестве наказания ему светила бы та же самая жёлтая – око за око, получается.
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Barbambia
Сейчас начнутся на всех стадионах похожие акции, а может и еще хуже, и они будут правы.
А он снова будет спорить с судьями и провоцировать заново болельщиков.
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Во какой клуб заслуживает уважение и в европе и испаний!
+47
-15
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Имя Фамилия
красавцы
+20
-7
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Фёдор Кузнецов
Перес настолько всё купил, что отменил дисквалификацию, на патч в котором Винисиус и так не сыграет из-за травмы
+15
-3
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Pop Gas
Мадридцам так легко сходит с рук то,что для других клубов является непростительной вещью
+16
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Милан 737_
Сами себе плохо сделали
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Fma wozo
Красавцы!!
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Турко Ибрагимов
так никто и не просил отменять красную, чисто сменить тему сделали
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dilshod
Федерация футбола Испании сделал медвежью услугу отменив КК. Это я думаю было сделано намеренно. РМ ни разу и ни у кого не просил отмены КК, а акцнтрировали внимание на удушающий приём Дуро.
А тупому быдлу и здесь виноват РМ и Вини.
+6
-3
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jwbmwbqvih
Ответ КОЛЯ ИПОТЕКА
Во какой клуб заслуживает уважение и в европе и испаний!
Элемент номер 119
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Женя Дерунов
чёртовы расисты....даже на футбол не придут потому что он черный))))
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Максим Черкашин
Ох эти Андулусийские расисты.😅
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Один живой
да всем по фигу на них, абики выкуплены, а проблему они не видят.
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Tristan...
Это только начало! Что же будет твориться в Примере следующего сезона?
+2
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Давид Agabekyan
Надо придти и каждое его действие освистывать. Другого отношения он не заслужил
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Пирс Морган
Великая война началась
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Witcher Geralt
Если ЛА лига поведется на нытье негра, то будет как с БЛМ и белые будут на колени вставать.
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VictorVallecano
Также сообщается, что фанаты собрались у стадиона и пели "Назло маме отморожу уши".
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Эль Иберико
Мда уж. Надо было просто свинтуса затравить. Зачем родную команду без поддержки оставлять.
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EnergyStyle
И это только возможное начало...
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