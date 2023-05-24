Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» в знак протеста против отмены красной Винисиуса

Фанаты «Севильи» будуь бойкотировать матч с «Реалом».

Это связано с отменой красной карточки, которую получил в матче против «Валенсии».

Напомним, вингер « » рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее красная карточка Винисиуса была отменена, поскольку судья ВАР не показал главному арбитру весь эпизод.

По данным Vamos Mi Sevilla, в знак протеста против этого решения фанатов «Севильи» попросили не посещать стадион во время матча против «Реала» или прийти после начала игры.

Матч « » – «Реал» в рамках 37-го тура состоится 27 мая.

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