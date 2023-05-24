Фанаты «Севильи» бойкотируют матч с «Реалом» в знак протеста против отмены красной Винисиуса
Фанаты «Севильи» будуь бойкотировать матч с «Реалом».
Это связано с отменой красной карточки, которую Винисиус Жуниор получил в матче против «Валенсии».
Напомним, вингер «Реала» рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.
Позднее красная карточка Винисиуса была отменена, поскольку судья ВАР не показал главному арбитру весь эпизод.
По данным Vamos Mi Sevilla, в знак протеста против этого решения фанатов «Севильи» попросили не посещать стадион во время матча против «Реала» или прийти после начала игры.
Матч «Севилья» – «Реал» в рамках 37-го тура Ла Лиги состоится 27 мая.
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В Эль-Класико Винисиус в локтевой захват взял Френки, за что, если не ошибаюсь, только жёлтую получил, выходит, де Йонг в ответ мог ударить бразильца, и в качестве наказания ему светила бы та же самая жёлтая – око за око, получается.
А он снова будет спорить с судьями и провоцировать заново болельщиков.
А тупому быдлу и здесь виноват РМ и Вини.