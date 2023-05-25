Бензема получил порез ступни в матче с «Райо», но провел на поле 90 минут и забил. Форварду «Реала» наложили 5 швов, игра с «Севильей» под вопросом

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Севилья Ла Лига травмы Райо Вальекано Здоровье Футбол

Карим Бензема может не сыграть с «Севильей» из-за травмы ступни.

Как сообщает Marca со ссылкой на агента Бензема, форвард «Реала» получил повреждение в матче против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги. Начиная с 10-й минуты Бензема прихрамывал и жаловался на боль, однако форвард провел на поле весь матч и открыл счет на 31-й минуте.

Сообщается, что проблемы Бензема были вызваны порезом на правой ступне. После матча французу наложили пять швов. По информации журналиста Мельчора Руиса, форвард отсутствовал на сегодняшней тренировке «Реала».

Участие француза в матче с «Севильей» под сомнением, однако Бензема не хочет пропускать матчи, поскольку намерен попытаться догнать Роберта Левандовского в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Сейчас на счету Бензема 18 голов в 23 матчах Ла Лиги в текущем сезоне. До нападающего «Барселоны», являющегося лучшим бомбардиром турнира, осталось 5 мячей.

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10 комментариев

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Konvicted
даже если Кариму оторвет ногу, Карло оставит его ползать по полю, вместо того, чтобы в ничего не решающем матче выпустить вместо него молодого Альваро.
+12
0
+12
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therealgreenman
Ответ Vlad
Как он умудрился на газоне порезаться? Или что на поле разбитые стекла валяются?
Тебе видимо ни разу не наступали в динамике железными шипами…
+4
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SAKE01
Ответ Konvicted
даже если Кариму оторвет ногу, Карло оставит его ползать по полю, вместо того, чтобы в ничего не решающем матче выпустить вместо него молодого Альваро.
Почему ничего не решающий матч, мы Атлетико только на одно очко опережаем? Нельзя Атлетико перед пропустить.
+2
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Spaten
Жозе: алло, Севилья наша!
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xDe xDe
Не после матча. В перерыве зашили, Карим уже заштопанный второй тайм играл.
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therealgreenman
Ответ Vlad
Какие шипы в футболе во дворе? Максимум обычные бутсы на каучуковой подошве с такими же шипами
В моем детстве, первые бутсы (если их так можно назвать, но приближенные к ним) которые появились на рынках, были с железными, с откручивающиеся шипами, которые желали все, что во дворе, что в секции, которые терялись и откручивались по несколько штук после каждой игры, как их не затяни, некоторые играли аж с двумя на носке, а кому повезёт тот на поле нет-нет найдёт шипик, так ещё к тому, что некоторые шли из дома до поля в них и железные шипы затачивались об асфальт, а вот теперь представь, когда тебе прилетает такое в ногу, надрезы были разные, у кого как, но было чудо средство «подорожник» и дальше в игру😁 и не какие нибудь 60 минут, а пока домой не загонят или солнце не сядет, а так профи же тоже играют в железе и силы у них другие, так что полоснуть может от легкого, лишь дело случая и момента
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