Хавьер Тебас: «Расистские и гомофобные выкрики в адрес Роналду, Месси были на трибунах, когда я стал президентом Ла Лиги. Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов»

Хавьер Тебас вспомнимл об оскорблениях в адрес Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мы в Ла Лиге уже много лет боремся с расизмом, гомофобией и любыми оскорблениями. Когда я стал президентом, с трибун доносились расистские и гомофобные выкрики. В адрес , в адрес Месси... Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов, и так и случилось.

Футбольные поля не могут быть очагами оскорблений. Мы начали битву, которую выиграли, но не без личных проблем: в течение многих лет мне приходилось пользоваться услугами личной охраны», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о расизме: «Лига боролась в одиночку во многих случаях – ни Винисиус, ни «Реал» не помогали, никто. Прокуратура закрывает дела, считая оскорбления результатом соперничества»

Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»

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