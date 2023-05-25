Хавьер Тебас: «Расистские и гомофобные выкрики в адрес Роналду, Месси были на трибунах, когда я стал президентом Ла Лиги. Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов»
Хавьер Тебас вспомнимл об оскорблениях в адрес Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Мы в Ла Лиге уже много лет боремся с расизмом, гомофобией и любыми оскорблениями. Когда я стал президентом, с трибун доносились расистские и гомофобные выкрики. В адрес Криштиану Роналду, в адрес Месси... Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов, и так и случилось.
Футбольные поля не могут быть очагами оскорблений. Мы начали битву, которую выиграли, но не без личных проблем: в течение многих лет мне приходилось пользоваться услугами личной охраны», – сказал президент Ла Лиги.
Тебас о расизме: «Лига боролась в одиночку во многих случаях – ни Винисиус, ни «Реал» не помогали, никто. Прокуратура закрывает дела, считая оскорбления результатом соперничества»
Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Но это не от большого ума
Видимо, гомофобы это считают достаточным. Типа, "скажи мне кто твой друг..."
БЕ-ЛО-СНЕЖ-КАААААА!!!!! 😤