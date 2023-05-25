Хавьер Тебас: «Расистские и гомофобные выкрики в адрес Роналду, Месси были на трибунах, когда я стал президентом Ла Лиги. Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд дискриминация Футбол

Хавьер Тебас вспомнимл об оскорблениях в адрес Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мы в Ла Лиге уже много лет боремся с расизмом, гомофобией и любыми оскорблениями. Когда я стал президентом, с трибун доносились расистские и гомофобные выкрики. В адрес Криштиану Роналду, в адрес Месси... Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов, и так и случилось. 

Футбольные поля не могут быть очагами оскорблений. Мы начали битву, которую выиграли, но не без личных проблем: в течение многих лет мне приходилось пользоваться услугами личной охраны», – сказал президент Ла Лиги. 

Тебас о расизме: «Лига боролась в одиночку во многих случаях – ни Винисиус, ни «Реал» не помогали, никто. Прокуратура закрывает дела, считая оскорбления результатом соперничества»

Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Мы настаивали на том, чтобы это исчезло со стадионов. И сначала Реал избавился от Роналду, а потом - и Барселона от Месси. Проблема решена.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
Роналду и Месси вроде белые или здесь тоже расизм приплел этот неадекватный чел?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
Видимо, по мнению Тебаса , Е2-Е4 -- тоже расизм, ведь это ход против черных
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Ярик01
В отношении Месси гомофобные и расистские? Что гонишь. С КР может и были гомофобные , но уж точно не расистские
На стадионах Ла лиги не стало ни одного ни другого и негативные кричалки в их адрес прекратились. Тебас решил проблему.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ forward1988
Роналду и Месси вроде белые или здесь тоже расизм приплел этот неадекватный чел?
Расизм может быть к любому человеку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
Ответ Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
Возможно
Но это не от большого ума
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Леван Мкртчян
Видимо, по мнению Тебаса , Е2-Е4 -- тоже расизм, ведь это ход против черных
Шахматы вообще самая расистская игра. Как до сих пор не запретили. Или цвета на радужные не поменяли.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syog1010
А потом я увидел Винисиуса, и стал расистским гомофобом, 1488
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Расистские выкрики в адрес Месси? Хейтили какую-то расу инопланетян?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Ответ Aleksey Yashin
Какие расистские выкрики могли быть в адрес Месси и Роналду? Какие гомофобные выкрики могли быть в адрес Месси?
Месси дружит с Дольче и Габбана

Видимо, гомофобы это считают достаточным. Типа, "скажи мне кто твой друг..."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Aleksey Yashin
Какие расистские выкрики могли быть в адрес Месси и Роналду? Какие гомофобные выкрики могли быть в адрес Месси?
БЕ-ЛО-СНЕЖ-КАААААА!!!!!
БЕ-ЛО-СНЕЖ-КАААААА!!!!! 😤
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Ответ Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
Типа они цыгане.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Гномофобные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e_kot
Согласен, нет Месси и Роналду - нет кричалок. Мы думали Тебас просто бездарь, а он с ксенофобией боролся на самом деле! Святой человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Blanco
Ответ forward1988
Роналду и Месси вроде белые или здесь тоже расизм приплел этот неадекватный чел?
Так бывает когда придумываешь отмазки на ходу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Хотел бы я посмотреть на людей, которые выкрикивали гомофобные кричалки адрес Месси, примерного семьянина, у которого просто лебединая любовь с красавицей-женой
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Не только на трибунах, но и на поле. Лично Коке говорил Кришти гомофобные слова
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Иван Петров
Балканцев называют циганами в Италии.
Вообще все мимо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slanselap
Ответ forward1988
Роналду и Месси вроде белые или здесь тоже расизм приплел этот неадекватный чел?
А расизм у нас исключительно может быть только по отношению к неграм?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ forward1988
Роналду и Месси вроде белые или здесь тоже расизм приплел этот неадекватный чел?
Ну расизм же не в одну сторону работает) как бы со стороны это так не казалось
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромарио
Ответ Роман
Расисткие в адрес Роналду и Месси 😂
Потомки мавров обзывали их голубыми снежками,не иначе-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Что-то у этого товарища с мозгами не совсем порядок. Почему-то думает, что много чего сделал… Месси именно из за него ушёл…. Отвратительный персонаж… вот кого надо с трибун окрикивать ….
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
Ответ Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
А гомофобство вас не смутило?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Фут.Боль
Расизм в адрес Месси и Роналду?
а слабо всю новость прочесть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий