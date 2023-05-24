Правительство Саудовской Аравии хочет возродить противостояние Месси и Роналду и уверено, что Лео перейдет в «Аль-Хилаль». Ему предложили чуть более 300 млн евро в год
В Саудовской Аравии не сомневаются, что Лионель Месси будет играть в местном чемпионате.
Как сообщает Mrca, в спортивном и политическом руководстве страны абсолютно уверены, что аргентинец будет играть в лиге Саудовской Аравии в следующем сезоне. Саудовцы считают, что Месси станет игроком «Аль-Хилаля» через несколько дней после завершения сезона во Франции.
Правительство Саудовской Аравии хочет возродить противостояние Месси и Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».
Предложение Лионелю сделали еще в начале января. Зарплата игрока по контракту может немного превысить 300 миллионов евро в год.
Отмечается, что саудовские клубы заинтересованы в подписании ряда игроков из европейских клубов. В частности, называются имена Серджи Бускетса, Жорди Альбы, Начо Фернандеса, Карима Бензема, Луки Модрича и Альваро Мораты. Однако первоочередной целью является приглашение Месси.
Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце июня. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
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