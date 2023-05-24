Правительство Саудовской Аравии хочет возродить противостояние Месси и Роналду и уверено, что Лео перейдет в «Аль-Хилаль». Ему предложили чуть более 300 млн евро в год

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Жорди Альба Альваро Мората Начо Фернандес Политика Футбол

В Саудовской Аравии не сомневаются, что Лионель Месси будет играть в местном чемпионате.

Как сообщает Mrca, в спортивном и политическом руководстве страны абсолютно уверены, что аргентинец будет играть в лиге Саудовской Аравии в следующем сезоне. Саудовцы считают, что Месси станет игроком «Аль-Хилаля» через несколько дней после завершения сезона во Франции. 

Правительство Саудовской Аравии хочет возродить противостояние Месси и Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».

Предложение Лионелю сделали еще в начале января. Зарплата игрока по контракту может немного превысить 300 миллионов евро в год. 

Отмечается, что саудовские клубы заинтересованы в подписании ряда игроков из европейских клубов. В частности, называются имена Серджи Бускетса, Жорди Альбы, Начо Фернандеса, Карима Бензема, Луки Модрича и Альваро Мораты. Однако первоочередной целью является приглашение Месси. 

Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце июня. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

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45 комментариев

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Учиха Шисуи
Я лучше посмотрел бы на Рона и Лео в одной команде
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Пирс Морган
Роналду: «Хиляль Вы делаете?»
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Visca el Rychag
Ответ Роман
300 млн давно так не зарабатывали в пешей ходьбе.
Чемпион Мира. А ты простая ромашка
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Alexandr Sokolov
А почему бы и нет? будет спокойно играть в свое удовольствие, чем не заслуженная пенсия?
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Kuryanin
Месси: "Откуси у тракториста".
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cfykbsmw7j
Ответ Экспертное мнение
Ничего интересно не будет, между ними колоссальная разница в уровне игры, Суарес как игрок сильнее Рона и мы видели его рядом с Месси, лучше этого точно не будет. Роналду будет выглядеть на фоне Месси как и 1000 других обычных форвардов.
Я вот фанат таланта Месси, но что за бред про Суареса. Да, уругваец шикарен, особенно пиковый. Но он же совершенно точно намного слабее Криро
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therealgreenman
Ответ Пирс Морган
Роналду: «Хиляль Вы делаете?»
А «Хиляль» нет то?
+3
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Вадим Авлохов
Ответ Slanselap
Так вроде по слухам в НьюКасл свалит.
или в Химки))
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Пирс Морган
Ответ Вадим Авлохов
или в Химки))
В Чечню
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error505
Ответ serhio_ramos_
Лео будет в тени Рона.
Скорее вся команда будет в тени обоих
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Владимир Быков
меньше косаря в секунду, слабовато
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прощай Роналду
Ответ error505
Скорее вся команда будет в тени обоих
В такой жаре я бы сам выбрал лавку в тени
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Павел Пеньков
Ответ Экспертное мнение
Футбол нормально надо было смотреть, а не через инстаграм. Ты кроме слов никакими фактами не сможешь подтвердить в каком игровом компоненте Роналду сильнее? Ответ: Ни в одном. А слабее в игре корпусом, видении поля, умении отдать тонкий пас и бить кручеными ударами. Роналду совершенно точно не сильнее в дриблинге, Суарес пачками обводил, голы с центра поля забивал, бисиклетой с левой и правой клал, не ожидал такого? Конечно, ты же даже не смотрел игру Суареса. Игра головой? Луис с линии штрафной забивал головой неоднократно, тоже не помнишь такого? Конечно же ты был занят просмотром инстаграма-Криша, пиар обвел тебя вокруг пальцев настолько, ты даже не сможешь увидеть правду.
Что за бредовые аргументы, Мартин Палермо забивал головой с центра поля, но это не значит что он головой играет лучше Суареса. Смотрят на достижения личные и командные, иногда на статистику. По хайлайтам можно сказать что Балотелли лучший форвард в мире
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Учиха Шисуи
Я лучше посмотрел бы на Рона и Лео в одной команде
Футболисты с таким огромным эго, не могут играть в одной команде
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Учиха Шисуи
Я лучше посмотрел бы на Рона и Лео в одной команде
Было крутое окончание карьеры двух величайших в истории в одной команде
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Дмитрий Новиков
Ответ Slanselap
Так вроде по слухам в НьюКасл свалит.
кому он там нужен, только разогнали балласт
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Экспертное мнение
Ответ Павел Пеньков
Что за бредовые аргументы, Мартин Палермо забивал головой с центра поля, но это не значит что он головой играет лучше Суареса. Смотрят на достижения личные и командные, иногда на статистику. По хайлайтам можно сказать что Балотелли лучший форвард в мире
Аргументы точнейшие и совершенно уместные, а твоя попытка приплести Палермо не более чем попытка свернуть стрелку и запутать оппонента, лишь с целью убедить себя, что ты будто что-то понимаешь)) но это не так, смотри, я тебе привел пачку фактов, но ты вырвал именно игру головой, остальные игнорил, потому что понял, что это 100%-правда)) дешевая попытка контраргумента, который в себе не содержит никакого ответа.
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прощай Роналду
Ответ Учиха Шисуи
Я лучше посмотрел бы на Рона и Лео в одной команде
Просер по 5-6 выходов 1на1 после передач Месси за матч ты можешь посмотреть прямо сейчас в ПСЖ
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Nogoi89
Роналду напрягся...
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Best game on Earth
Роналду обидится и уйдёт, если ему не повысят до 350-ти.
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Вадим Авлохов
Ответ Пирс Морган
В Чечню
почему нет?! что ты имеешь против Чечни?
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Человек1991
Через 3-4 года пусть предлагают 1 миллиард , может быть Месси потом подумает .
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Nikro9
Уверенно
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Dizzod
было же 400, куда стольник дели? в СА за воровство руки отрубают.
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Гуру Ёптыть
Зачем ему играть против рона если он может играть против топов ?
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