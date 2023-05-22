Паоло Мальдини назвал Диего Марадону и Роналдо сложнейшими оппонентами на поле.

– Какие у вас остались воспоминания о ?

– Он и – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл.

– великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.

Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился, – заявил бывший защитник « » в подкасте Muschio Selvaggio.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!