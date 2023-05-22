Мальдини о сильнейших соперниках: «Марадона и Роналдо. Криштиану – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства. Против Месси я не играл, слава богу»
Паоло Мальдини назвал Диего Марадону и Роналдо сложнейшими оппонентами на поле.
– Какие у вас остались воспоминания о Диего Марадоне?
– Он и Роналдо – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл.
Криштиану Роналду – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.
Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился, – заявил бывший защитник «Милана» в подкасте Muschio Selvaggio.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Поставьте для Вини матчи Марадоны, где его просто целенаправленно убивали на поле защитники, а тот поднимался ( когда еще мог)и просто бежал дальше.
Если бы Винисиуса хоть пару раз так прилетело , то его вопрос дошел бы аж до Папы Римского или же , по этому поводу, собрали экстренный совбез ООН .
Рост Роналдо 183 см, рост Роналду 185
По финтам, дрыг дрыг португальца просто мусор в сравнении с тем, что творил бразилец, наматывая защитников как во дворе
топ противостояние Алекса Дель Пиеро и Роналдо конца 90х в серии А это лучшее что я видел
Тот же зубастик получил 2 ЗМ, а феноменальность игры выше в несколько раз КриРо
Какого фига игрок должен терпель эту боль и травмы?
Играйте аккуратно, по правилам и все
К тому же Марадона далеко не ангел был