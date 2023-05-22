Мальдини о сильнейших соперниках: «Марадона и Роналдо. Криштиану – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства. Против Месси я не играл, слава богу»

Теги ПСЖ Милан Паоло Мальдини Криштиану Роналду Лионель Месси Роналдо лига 1 Франция Диего Марадона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Паоло Мальдини назвал Диего Марадону и Роналдо сложнейшими оппонентами на поле.

– Какие у вас остались воспоминания о Диего Марадоне?

– Он и Роналдо – сильнейшие. Против Месси я, слава богу, не играл.

Криштиану Роналду – великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре тех двоих.

Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее. К тому же Диего был славным парнем. Когда его включили в Зал славы, мне стало стыдно, что я так часто бил его, и я перед ним извинился, – заявил бывший защитник «Милана» в подкасте Muschio Selvaggio.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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71 комментарий

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Dead88 Poets
зубастик топ всех времён
+83
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+78
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Papa Paolo
Но куда Паоло то знать, да, ребятки ?
+54
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Леван Мкртчян
Небольшой оффтоп ( раз уж тут упомянут Диего, а вся сегодняшняя лента спортса загажена новостями про этого провокатора):
Поставьте для Вини матчи Марадоны, где его просто целенаправленно убивали на поле защитники, а тот поднимался ( когда еще мог)и просто бежал дальше.
Если бы Винисиуса хоть пару раз так прилетело , то его вопрос дошел бы аж до Папы Римского или же , по этому поводу, собрали экстренный совбез ООН .
+58
-12
+46
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Рахил Тагиев
все финты Роналдинью, которые многие помнят только по его игре, делал до этого Роналдо, причем против костоломов. тот же эластико
+33
-2
+31
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Aleksandr Danilov
Ответ Рахил Тагиев
все финты Роналдинью, которые многие помнят только по его игре, делал до этого Роналдо, причем против костоломов. тот же эластико
Только Роналдо не отдавал пары в разрез через 50 метров как Гаушу
+21
-1
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funnynerd21
Пиковый Роналдо это просто УЖАС для защитников
+19
-1
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Экспертное мнение
Ответ Dead88 Poets
зубастик топ всех времён
Сейчас тебе кринжиботы придут и расскажут, что у него 14 голов в ЛЧ, а у Бензема и Левандовского 90, поэтому они лучше.
+25
-11
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Бронислав Каминский
Ответ Dead88 Poets
нет важно помнить что во времена настоящего футбола по 100068654 золотых мячей не раздавали
Потому что в те времена не было двух игроков,которые стабильно каждый сезон по +50 за сезон упаковывали.14 мячей феномена в ЛЧ это просто смехота какаят-то,когда то у Рона с Месси больше сотки.Вот тебе и объяснение такому количеству ЗМ у двоих
+9
-1
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Wild Plum
Ответ Dead88 Poets
Я сам то за юве с детства ещё с далёкого 93 года , но не признавать величие и уникальность феномена это бред или просто нынешнее поколение видело только распиареное противостояние Месси и Роналду ... топ противостояние Алекса Дель Пиеро и Роналдо конца 90х в серии А это лучшее что я видел
Это противостояние проходило в годы Вашей юности, вот они и более значимо для Вас. Людям свойственно обожествлять героев прошлого. Поколение, заставшее противостояние Месси-Роналду будет говорить, что Холланд-Мбаппе и близко к ним не приблизились, даже если последние выиграют по 7 ЗМ и забьют по 200 в ЛЧ. А то, что футболисты прогрессируют, и становятся лучше, чем их коллеги из прошлого — факт. Редкие таланты рождаются и сейчас, но улучшились медицина, тренировочные технологии, восстановление, экипировка. Правила стали сильнее нацелены на сохранение здоровья игроков. Появилась масса разнообразной статистики, которая позволяет действовать на поле эффективнее. У каждого поколения есть свои герои, важно помнить о них, но также, помнить и то, что ностальгия очень влиятельное явление
+9
-1
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Scorpio
Ответ David Aprasidze
Что значит волшебство. Высокий атлетичный Рон не может так юлить с мячом как коротышки
Ага ага.
Рост Роналдо 183 см, рост Роналду 185

По финтам, дрыг дрыг португальца просто мусор в сравнении с тем, что творил бразилец, наматывая защитников как во дворе
+10
-4
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Dead88 Poets
Ответ Экспертное мнение
Сейчас тебе кринжиботы придут и расскажут, что у него 14 голов в ЛЧ, а у Бензема и Левандовского 90, поэтому они лучше.
Я сам то за юве с детства ещё с далёкого 93 года , но не признавать величие и уникальность феномена это бред или просто нынешнее поколение видело только распиареное противостояние Месси и Роналду ...
топ противостояние Алекса Дель Пиеро и Роналдо конца 90х в серии А это лучшее что я видел
+14
-8
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Милан 737...
Мальдини знает о чем говорит, 25 лет за Милан отыграл, играл против всех кроме Месси, значит Марадонна и Роналдо зубастик были самые неудержимые ☝️ ...
+6
0
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Lionel Andres Messi 10
Его коллега, Неста, например, играл против Месси, и хоть он и высокого о нём мнения, но считает Роналдо сильнейшим оппонентом.
+7
-1
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v.belorussky
Ответ Леня Клевер
Справедливости ради, Диего тоже был знатным провокатором
Но при этом не разыгрывал карту обиженной и ущемлённой жертвы всего мира.
+5
0
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Tristan...
Ответ Papa Paolo
Но куда Паоло то знать, да, ребятки ?
С огнём играете... Сейчас ворвётся разъярённая толпа Криштиботов с вопросами - а сколько у зубастика побед в ЛЧ? Сколько у него голов в ЛЧ?...
+5
0
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Goofts
Как то не справедливо вручили 5 золотых мячей этому бездарю. Стоит признать, Рон два сезона был лучшим, но СМИ создали Месси конкурента искусственно.
Тот же зубастик получил 2 ЗМ, а феноменальность игры выше в несколько раз КриРо
+8
-4
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QWertY
Феномен лучше всех! Никогда не забуду как Траффорд аплодировал этому гению стоя!
+6
-2
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Виталий Александров
Ответ Aleksandr Danilov
Только Роналдо не отдавал пары в разрез через 50 метров как Гаушу
скорее потому что Роналдо играл чистого форварда и насовали вразрез на него, а Роналдиньо часто получал мяч в середине поля и сам мог в том числе раздавать
+4
0
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Сергей
Помню как в лч- 06/07 Милан Анчелотти обыграл сначала Юнайтед Ферги, когда Кака на траффорде сделал клоунов из защиты мю, а в финале взял реванш у Ливерпуля Бенитеса за тот финал 2005 года.
+3
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Gravdaar Iyaad
Ответ Леван Мкртчян
Небольшой оффтоп ( раз уж тут упомянут Диего, а вся сегодняшняя лента спортса загажена новостями про этого провокатора): Поставьте для Вини матчи Марадоны, где его просто целенаправленно убивали на поле защитники, а тот поднимался ( когда еще мог)и просто бежал дальше. Если бы Винисиуса хоть пару раз так прилетело , то его вопрос дошел бы аж до Папы Римского или же , по этому поводу, собрали экстренный совбез ООН .
Вот поэтому и раньше игроки заканчивали карьеру в 30-32 года
Какого фига игрок должен терпель эту боль и травмы?
Играйте аккуратно, по правилам и все
К тому же Марадона далеко не ангел был
+2
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Kirill Heisenberg
Слава богу Неста играл против Месси и отлично сажал его на зад )
+2
0
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Экспертное мнение
Ответ David Aprasidze
Что значит волшебство. Высокий атлетичный Рон не может так юлить с мячом как коротышки
А высокий атлетичный Роналду мог не симулировать 20 лет подряд, не падать от дуновения ветра выпрашивая пенки?
+5
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David Aprasidze
Ответ Экспертное мнение
А высокий атлетичный Роналду мог не симулировать 20 лет подряд, не падать от дуновения ветра выпрашивая пенки?
Техничный игрок должен предвидеть травмоопасную ситуацию и порой симулировать контакт, иначе покончит как тот же Роналдо. Но выпрашивать пенки это да, немного другое )
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Gaiar
Ответ Dead88 Poets
Я сам то за юве с детства ещё с далёкого 93 года , но не признавать величие и уникальность феномена это бред или просто нынешнее поколение видело только распиареное противостояние Месси и Роналду ... топ противостояние Алекса Дель Пиеро и Роналдо конца 90х в серии А это лучшее что я видел
Увы, в игре Зубастика все-таки меньше магии, чем в игре Месси. У Лео это чистое искусство
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Радость Ди Мария
Ответ Gaiar
Увы, в игре Зубастика все-таки меньше магии, чем в игре Месси. У Лео это чистое искусство
И меньше, чем у Роналдиньо, будем уж честны.
+1
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