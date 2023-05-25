Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Президент Ла Лиги считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» в будущем.

Хавьер Тебас в данный момент проводит пресс-конференцию, посвященнную борьбе лиги с проявлениями расизма на фоне последнего скандала с Винисиусом.

«У меня хорошие отношения с Винисиусом. В 2021 году, после неудачного для него сезона, на презентации для спонсора меня спросили, кто мог бы заменить Месси. Я сказал, что Винисиус.

Он игрок другого типа. Я убежден, что в будущем он станет обладателем «Золотого мяча». Я говорю так, потому что считаю его очень важным активом для «Реала» и испанского футбола», – сказал Хавьер Тебас.

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38 комментариев

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Отец Абду
Винисиус возьмёт не только ЗМ, но и Нобелевскую премию, Оскар:)
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cektor
ой не могу ахахах Вини заменит Месси .....
дайте деду таблетки
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Очевидное невероятное
Сравнивать гения Месси с истеричкой, это ужас
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Подкат Пенальтьевич
Возьмет. Возьмет. Главное постоянно ныть что ЗМ дают только белым игрокам. Тогда точно дадут.
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Attack Sir
Тебас ошибался тогда — Тебас ошибается сейчас. Винисиус может выиграть Золотой Мяч, но он никогда не станет кем-то, сопоставимым с Месси. Ни по уровню игры, ни по значимости для мирового футбола, ни по значимости для Ла Лиги, ни даже по статистике.
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DJIGURDEZ
толсто намазывает, не люблю таких флюгеров
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Товарищ Бразаускас
Винисиус заменит Месси? Получит ЗМ? Легко назвать минимум топ-3 футболистов, которые куда больше достойны ЗМ. КДБ, Холанд, Мбаппе. А еще и сам Месси.
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Andrey Ashhabadskiy
Обесяна никогда не получит золотой мяч
+11
-8
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Товарищ Бразаускас
Ответ Подкат Пенальтьевич
Возьмет. Возьмет. Главное постоянно ныть что ЗМ дают только белым игрокам. Тогда точно дадут.
Гуллит, Веа и Роналдиньо были черными.
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EminenceGrise
Кто бы тебя заменил...
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Кот Мартовскый
А кто-нибудь знает как зовут глав других лиг из топ-5? По количеству упоминаний в СМИ ему конкурент только Мостовой
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Ярик01
Не возьмет, слишком нервный и токсичный для этого.
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Владимир Ватутин
Я вас умоляю,ставить неизвестно кого в один ряд с Месси , с Гуллитом и Роналдиньо,но пипец ,не видать ему зол..мяча как ушей
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Владимир Самсонов
Винисиус хорош, но Мбаппе и Холланд смотрятся лучше. Да и не факт, что кто-то из старой гвардии не выстрелит типа Бензема, Левандовского или Месси.
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Владимир Ватутин
Фифа и Уефа затеяли эти игры с расизмом и наверно сами теперь нерады,надо срочно давать ЗМ чёрному ,а то сами попадут под расизм.
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Человек1991
Винни Пух симулянт, провокатор, грязный игрок, может взять только Золотой Дождь.))
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NartApsua
Это ещё цветочки! Взрыв будет, если окажется, что Винисисус ещё и гей)
Тогда точно все земные награды будут ему доставаться автоматически. От Золотого мяча до Оскара и Нобелевской премии.
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deadjoker
Вы уж либо крестик снимите либо штаны наденьте. Чувак переобувается виртуозно.
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Camp_Nou
Да тот же Неймар в сопоставимом возрасте был минимум на пол ступеньки сильнее, чем Винисиус. При этом он даже всерьез на ЗМ никогда не претендовал.
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Владимир Лейхтер
Золотой Банан
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Пирс Морган
Не смеши народ
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⚽️Juve⚽️
Очень сомнительно . Не из-за его игровых качеств а из-за его слабой психики . Ему надо перебираться в ПСЖ . Во Франции много негров , в других чемпионатах его будут травить так как нашли его ахиллесову пяту .
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Я Ты
ну какой зм?! его еле научили по воротам попадать
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Jlaw
Бегунок, который на хайпе пока лига слабая и нет хороших защитников. Плейоф ЛЧ все показал
+1
-1
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Очевидное невероятное
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