Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»
Президент Ла Лиги считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» в будущем.
Хавьер Тебас в данный момент проводит пресс-конференцию, посвященнную борьбе лиги с проявлениями расизма на фоне последнего скандала с Винисиусом.
«У меня хорошие отношения с Винисиусом. В 2021 году, после неудачного для него сезона, на презентации для спонсора меня спросили, кто мог бы заменить Месси. Я сказал, что Винисиус.
Он игрок другого типа. Я убежден, что в будущем он станет обладателем «Золотого мяча». Я говорю так, потому что считаю его очень важным активом для «Реала» и испанского футбола», – сказал Хавьер Тебас.
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Тогда точно все земные награды будут ему доставаться автоматически. От Золотого мяча до Оскара и Нобелевской премии.