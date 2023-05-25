Глава Ла Лиги Тебас: «В 2021-м я говорил, что Винисиус может заменить Месси. Он возьмет «Золотой мяч» в будущем»

Президент Ла Лиги считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч» в будущем.

Хавьер Тебас в данный момент проводит пресс-конференцию, посвященнную борьбе лиги с проявлениями расизма на фоне последнего скандала с Винисиусом.

«У меня хорошие отношения с . В 2021 году, после неудачного для него сезона, на презентации для спонсора меня спросили, кто мог бы заменить Месси. Я сказал, что Винисиус.

Он игрок другого типа. Я убежден, что в будущем он станет обладателем «Золотого мяча». Я говорю так, потому что считаю его очень важным активом для « » и испанского футбола», – сказал .

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