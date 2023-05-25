Кальдерон предпочел переход Мбаппе в «Реал» возвращению Роналду: «Килиан – это будущее, я в него влюблен. Он напоминает мне Роналдо»

Рамон Кальдерон считает, что Килиану Мбаппе пора перейти в «Реал».

Бывший президент мадридского клуба ответил на вопрос о том, что он предпочтет: переход Мбаппе или возможное возвращение в «Мадрид».

«Мбаппе – это будущее. Ему пора переходить в мадридский «Реал». Он очень напоминает мне Роналдо в его первые годы в . Я влюблен в .

Игрок уже знает, что мадридский «Реал» многое может ему предложить. Он должен верить, что « » – это та команда, за которую он должен играть. Это ключевой момент, потому что если игрок не захочет [переходить], все будет бесполезно», – сказал в интервью Radio Villa Trinidad.

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