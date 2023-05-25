Кальдерон предпочел переход Мбаппе в «Реал» возвращению Роналду: «Килиан – это будущее, я в него влюблен. Он напоминает мне Роналдо»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Роналдо лига 1 Франция Ла Лига Рамон Кальдерон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Рамон Кальдерон считает, что Килиану Мбаппе пора перейти в «Реал».

Бывший президент мадридского клуба ответил на вопрос о том, что он предпочтет: переход Мбаппе или возможное возвращение Криштиану Роналду в «Мадрид». 

«Мбаппе – это будущее. Ему пора переходить в мадридский «Реал». Он очень напоминает мне Роналдо в его первые годы в Испании. Я влюблен в Мбаппе.

Игрок уже знает, что мадридский «Реал» многое может ему предложить. Он должен верить, что «Реал Мадрид» – это та команда, за которую он должен играть. Это ключевой момент, потому что если игрок не захочет [переходить], все будет бесполезно», – сказал Кальдерон в интервью Radio Villa Trinidad.

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11 комментариев

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iegord
Переход 24 летнего топ-форварда с отличным будущим, который закроет позицию на 10 лет, или возвращение 38 летнего Рона, который давно сдал, и которому осталось года два от силы. Какой адекватный человек способен выбрать второй вариант? Вообще интересно увидеть журналиста, который додумался задать настолько тупой вопрос
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Дворовый футболист
Надеюсь, что у болельщиков Реала память не как у рыбки, и они помнят, что Мбаппе в прошлом году раздул себе зп в ТСЖ, использовав свой «клуб детства и мечты» - Реал
Поздняк метаться, Мбаппе, каким бы ты ни был футбольной машиной, но мы тебя не ждём
Такие как ты могут разрушить раздевалку за неделю
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Gravdaar Iyaad
Не надо нам токсичной черепашки
+2
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Raul14
Ответ Дворовый футболист
Надеюсь, что у болельщиков Реала память не как у рыбки, и они помнят, что Мбаппе в прошлом году раздул себе зп в ТСЖ, использовав свой «клуб детства и мечты» - Реал Поздняк метаться, Мбаппе, каким бы ты ни был футбольной машиной, но мы тебя не ждём Такие как ты могут разрушить раздевалку за неделю
я поэтому всегда говорю что Мбабло нам не нужен! Да и бесплатно! Есть Вини, который растёт каждым годом. Удачи Вини в будущем 👍🏻
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nautilus
Будь Кальдерон президентом, сейчас бы наверно снова набирал всяких талантливых голландцев)
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Костя Паркер
Это тот же журналист спрашивал что и Рязанцева когда спросил кому сложнее забить Барселоне или Амкару.
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зак
ему надо сейчас переходить, 25-26 это реально поздно уже, для Реала это уже старик считается, Алаба и Рюдигер не в счёт они временно закрывают позицию, а Мбаппе это игрок вокруг которого строится игра, а для этого надо минимум 2 года..
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