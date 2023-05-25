Кальдерон предпочел переход Мбаппе в «Реал» возвращению Роналду: «Килиан – это будущее, я в него влюблен. Он напоминает мне Роналдо»
Рамон Кальдерон считает, что Килиану Мбаппе пора перейти в «Реал».
Бывший президент мадридского клуба ответил на вопрос о том, что он предпочтет: переход Мбаппе или возможное возвращение Криштиану Роналду в «Мадрид».
«Мбаппе – это будущее. Ему пора переходить в мадридский «Реал». Он очень напоминает мне Роналдо в его первые годы в Испании. Я влюблен в Мбаппе.
Игрок уже знает, что мадридский «Реал» многое может ему предложить. Он должен верить, что «Реал Мадрид» – это та команда, за которую он должен играть. Это ключевой момент, потому что если игрок не захочет [переходить], все будет бесполезно», – сказал Кальдерон в интервью Radio Villa Trinidad.
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