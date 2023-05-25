Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – единственный клуб в карьере, с которым у меня нет тесной связи»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Дэниэл Леви Футбол

Жозе Моуринью назвал «Тоттенхэм» единственным клубом, с котором у него нет тесной связи.

«Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи. Возможно, потому что стадион был пуст во время ковида.

Или из-за того, что президент Леви не позволил мне сыграть в финале и выиграть трофей. Но это единственный такой клуб в моей жизни», – сказал португалец, ныне работающий в «Роме».

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Ну не зря же Леви оштрафовал юношескую команду за победу в чемпионате, потому что они предали ДНК Тоттенхэма
+43
0
+43
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Никого_нет
Ответ deadjoker
Нет трофеев нет и связи :)
Могли бы быть, но Жозе уволили перед финалом
Негоже шпорам трофеи выигрывать
+38
-6
+32
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deadjoker
Нет трофеев нет и связи :)
+12
-3
+9
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demai
отзыв Моуринью грозит переплюнуть «В Брюгге» 🤡
+8
-1
+7
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U
Ответ Никого_нет
Могли бы быть, но Жозе уволили перед финалом Негоже шпорам трофеи выигрывать
Самое смешное, что это не даже шутка. Леви просто побоялся, что в случае победы там уволить будет сложнее.
+6
-1
+5
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uefaligue
Ответ аdidаs
ну это правда, как он из далека зашел, что бы вновь напомнить Леви про тот финал
у хейтеров моура очень сильно говорит когда люди хвалят его.
+4
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+3
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Direct free kick
Ответ uefaligue
QWertY, ты про вот этого нытика? "Клопп отстранен на два матча и оштрафован на 75 тысяч фунтов за слова о судье Тирни после игры с «Тоттенхэмом»" Как же я тебя прикладываю, хейтерочек моура...
квертя пустое место, это не новость
+3
0
+3
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uefaligue
QWertY, ты про вот этого нытика?
"Клопп отстранен на два матча и оштрафован на 75 тысяч фунтов за слова о судье Тирни после игры с «Тоттенхэмом»"

Как же я тебя прикладываю, хейтерочек моура...
+3
-1
+2
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Astella Guccio
Тут есть намек.. так , между строк. Мы тебя поняли.
Мы не против тебя , Жозе, даже очень рада буду.
Если возьмёшь с Ромой , возвращайся!
+2
-2
0
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QWertY
Ответ аdidаs
Жозе в своём стиле
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аdidаs
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
ну это правда, как он из далека зашел, что бы вновь напомнить Леви про тот финал
+2
-2
0
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uefaligue
Ответ QWertY
У Леви другие заботы, ему нет дела до нытья старого физрука)
забота в поиске тренера, вместо того чтобы искать проблему в себе? или забота в том чтобы снова обвинить кого-то в своих неудачах?
+1
-1
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Astella Guccio
Ответ Astella Guccio
Тут есть намек.. так , между строк. Мы тебя поняли. Мы не против тебя , Жозе, даже очень рада буду. Если возьмёшь с Ромой , возвращайся!
А если серьезно, то ему наверное жаль, что Леви тогла прервал его традицию "выигрывать трофей с любым клубом, которую он возглавляет". Ведь тогда именно он привел ребят к финалу, Леви практически отобрал с рук Жозе трофей.

Будет исторически, если он реально вернётся и Возмет АПЛ. Ему не чуждо, возвращаться в клуб которого покинул.
+1
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