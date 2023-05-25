Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – единственный клуб в карьере, с которым у меня нет тесной связи»

Жозе Моуринью назвал «Тоттенхэм» единственным клубом, с котором у него нет тесной связи.

«Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи. Возможно, потому что стадион был пуст во время ковида.

Или из-за того, что президент Леви не позволил мне сыграть в финале и выиграть трофей. Но это единственный такой клуб в моей жизни», – сказал португалец, ныне работающий в «Роме».

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