Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – единственный клуб в карьере, с которым у меня нет тесной связи»
Жозе Моуринью назвал «Тоттенхэм» единственным клубом, с котором у него нет тесной связи.
«Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи. Возможно, потому что стадион был пуст во время ковида.
Или из-за того, что президент Леви не позволил мне сыграть в финале и выиграть трофей. Но это единственный такой клуб в моей жизни», – сказал португалец, ныне работающий в «Роме».
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Как же я тебя прикладываю, хейтерочек моура...
Мы не против тебя , Жозе, даже очень рада буду.
Если возьмёшь с Ромой , возвращайся!
Будет исторически, если он реально вернётся и Возмет АПЛ. Ему не чуждо, возвращаться в клуб которого покинул.