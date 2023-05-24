Моуринью о «Роме»: «Выйти в ЛЧ, потратив 7 млн на трансферы, – это не история и даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о выходе в Лигу чемпионов через Серию А.

После 36 проведенных матчей чемпионата Италии « » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Отставание от «Милана», идущего четвертым, составляет 4 балла.

«Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым.

Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Но я хочу сыграть этот финал [в Лиге Европы].

[Тиагу] Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на [трансферном] рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану», – сказал главный тренер «Ромы».

Отметим, что «Рома» может добыть путевку в Лигу чемпионов, даже заняв место вне первой четверки в Серии А. Для этого команде надо победить «Севилью» в финале Лиги Европы.

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