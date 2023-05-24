Моуринью о «Роме»: «Выйти в ЛЧ, потратив 7 млн на трансферы, – это не история и даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тиагу Пинту Футбол

Жозе Моуринью ответил на вопрос о выходе в Лигу чемпионов через Серию А.

После 36 проведенных матчей чемпионата Италии «Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Отставание от «Милана», идущего четвертым, составляет 4 балла. 

«Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым.

Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Но я хочу сыграть этот финал [в Лиге Европы].

[Тиагу] Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на [трансферном] рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану», – сказал главный тренер «Ромы». 

Отметим, что «Рома» может добыть путевку в Лигу чемпионов, даже заняв место вне первой четверки в Серии А. Для этого команде надо победить «Севилью» в финале Лиги Европы. 

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60 комментариев

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Паша
Ну например, состав у Лацио не лучше, но что то божественного вмешательства в их выход в ЛЧ не замечено
+50
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Александр Алексеев
Ну просто чемпион по подмене фактов
+34
-4
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London.is.blue
Ответ Паша
Ну например, состав у Лацио не лучше, но что то божественного вмешательства в их выход в ЛЧ не замечено
Так Сарри царек. Почему-то после его работы с Челси и Юве многие его начали хейтить тогда, хотя он взял ЛЕ с Челси, растоптав Эмери в финале, а потом взял чемпионство с Юве и его выгнали.
Сейчас пришел в Лацио и создает в нем новый Наполи.
Если он завтра придет в Рому, он и там спокойно будет в 4 попадать.

С другой стороны Моур вышел в 2 подряд финала, а до этого в финал с Тоттенхэмом. Есть у него этот класс еще.
+32
-4
+28
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М.Ю!!!
Ответ Паша
Ну например, состав у Лацио не лучше, но что то божественного вмешательства в их выход в ЛЧ не замечено
Но Лацио не играет в финалах Еврокубка ))
+26
-4
+22
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евГений
Ответ Chexonte
Вот это сравнил, конечно, Жозе😅 Справедливости ради - некоторые конкуренты из Сериала тоже не особо тратились
У Лацио вообще трансферный баланс в плюсе, но что-то я не слышал таких комментариев от Сарри.

Хотя они вышли в ЛЧ куда более увереннее, чем Рома, и с более худшим составом.

А еще они не собирали колизей для чествования «бесплатного» трансфера Дибалы (видимо, з/п на него Моур расходами не считает)
+25
-6
+19
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djamel
Пока Моуринью тренирует - я буду смотреть футбол.
+26
-11
+15
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ruslan_khaibulov
он потратил 130 млн год назад там больше всех.и год из обкатывал. а пафоса как будто он пришел и вообще не тратил с Иисусом себя сравнил ещё. обычный пафосный шулер
+16
-4
+12
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Chexonte
Вот это сравнил, конечно, Жозе😅 Справедливости ради - некоторые конкуренты из Сериала тоже не особо тратились
+16
-4
+12
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Roman
А что он прошлый сезон не считает, когда под него закупка была на 130 лямов?
+17
-6
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Мохнатый55
Вот только про потраченные 128 млн евро перед прошлым сезоном Моуринью забыл. Еще он забыл, что ему бесплатно подписали таких игроков, как Дибала, Вейналдум, Белотти, Матич.
+11
-3
+8
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Владимир Владимир
Его соперник по полуфиналу Байер, например, потратил 13 миллионов, что тоже не шибко много, просто оттуда никто не выставляет это за вселенское чудо. Боюсь спрашивать о расходах Фейеноорда, который Рома только в дополнительное время смогла обыграть. Финал ЛЕ - отличный результат для Ромы, но давайте не будем преувеличивать.

Рома усиливалась летом: Дибала, Беллотти, Матич, Вейеналдум - чем не усиление? Да, не Ман Сити, но для ЛЕ очень неплохо.
+8
-3
+5
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ВладимирНеПутин
Победить Севилью в финале Лиги Европы - вот, чтоб будет невероятно. Даже Иисус будет в шоке
+3
0
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Юра Моисеев
Ответ Ебздрогыч
Как я понимаю, скромный Жозе с Иисусом себя сравнивает? Ибрагимович одобряет такой подход
Чего? Что за бред вообще?
+3
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Павел Пеньков
Моур гений учит футболистов побеждать вопреки нормальной тактике и стратегии. Потом на его место приходит другой с более менее нормальным пониманием футбола и офигивает что футболисты всех рвут и мечат
+2
0
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карабашка
Ну опять захвалил себя до потери сознания.60 лет человеку,а всё как маленький мальчик .
+2
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Carlos
Ответ Мохнатый55
Вот только про потраченные 128 млн евро перед прошлым сезоном Моуринью забыл. Еще он забыл, что ему бесплатно подписали таких игроков, как Дибала, Вейналдум, Белотти, Матич.
🔥👍
+3
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Three Days Grace
Ответ Паша
Ну например, состав у Лацио не лучше, но что то божественного вмешательства в их выход в ЛЧ не замечено
Лацио играя основой вылетел в ЛК ещё в 1/4
+3
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Tigo_Volchara93
Что вы несете ?
Какой шулер ? Моур говорит по делу, мертвый состав он тащит в ЛЧ, несмотря на все травмы, на невезение и судейские ошибки !
Удачи Особенному, Forza Roma 🇮🇹❤️
+2
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Владимир Владимир
Ответ Любезный Коссутий
Фейенорд потратил 34 миллиона, согласно ТМ
Фейеноорд продал 70 млн согласно этому же порталу. Стоит ли говорить о подъемных агентам игроков калибра Дибалы, Матича и Белотти? Думаю, что нет, как и о зарплатной ведомости. Туда же Байер.
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Очки Дани Алвеса
Ответ евГений
У Лацио вообще трансферный баланс в плюсе, но что-то я не слышал таких комментариев от Сарри. Хотя они вышли в ЛЧ куда более увереннее, чем Рома, и с более худшим составом. А еще они не собирали колизей для чествования «бесплатного» трансфера Дибалы (видимо, з/п на него Моур расходами не считает)
Так он прав, Жозе, и при чем тут Лацио? Лацио продал Корреа за 28 миллионов Интеру, продал Мурики, еще кого-то там продал, у них баланс с продаж был около 45-50
Купили тоже 5-6 игроков по мелким затратам
Все равно состав перековырялся
А Рома хоть и непродавала за сезон игроков на 60 миллионов, вложились только в Челика за 7 миллионов и в две платные аренды
Это несравнимые улучшения составов конкретно под тренеров, хотя у Ромы и классные свободные агенты пришли
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Иван Лапин
Ответ Владимир Владимир
Его соперник по полуфиналу Байер, например, потратил 13 миллионов, что тоже не шибко много, просто оттуда никто не выставляет это за вселенское чудо. Боюсь спрашивать о расходах Фейеноорда, который Рома только в дополнительное время смогла обыграть. Финал ЛЕ - отличный результат для Ромы, но давайте не будем преувеличивать. Рома усиливалась летом: Дибала, Беллотти, Матич, Вейеналдум - чем не усиление? Да, не Ман Сити, но для ЛЕ очень неплохо.
Матич тут только из-за Жозе, им просто дыры затыкают, так бы уже играл где-нибудь в Эвертоне и боролся бы за выживание в АПЛ.
Белотти... вы всё вспоминаете Белотти, который был 5 лет назад и что-то из себя представлял. Такой себе нап сейчас. Торино уже тащить не мог, за большие деньги так и не продали. в итоге хоть куда-то перешел
Вейеналдум еле-еле 500 минут наиграл за сезон
Дибала топ, вот это единственный хороший трансфер.

После 2 сезонов в Роме Жозе зовут тренировать ПСЖ и сб.Бразилии (до этого в сб.Португалии звали).
Сарри что-то не зовут никуда.
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no_one_perfect
Ответ Паша
Ну например, состав у Лацио не лучше, но что то божественного вмешательства в их выход в ЛЧ не замечено
А еще хорошо знать русский язык) чего и вам советую)
Маур говорит, что потратили 7 миллионов, вы говорите «у Лацио состав не лучше»… разве Маур сказал что состав плох) нет, он сказал что потратили мало) Лацио к слову потратил 38 миллионов на трансферы в этом сезоне.
Но проще заняться подменой фактов и собрать плюсов с хейтеров Маура)
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Vatikan
О,да!
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arspurs9
Ответ titov-and-trubach
Как там Тоттенхэм без «переводчика»? Громите всех третий сезон, говорят, титулы собираете))
Да примерно так же, как и с ним. Отлетаем в АПЛ, отлетаем в еврокубках. В общем, делаем все тоже самое, только без полноценного тренера) Оказывается для таких результатов он и не нужен)
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Ебздрогыч
Как я понимаю, скромный Жозе с Иисусом себя сравнивает? Ибрагимович одобряет такой подход
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