Моуринью о «Роме»: «Выйти в ЛЧ, потратив 7 млн на трансферы, – это не история и даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану»
Жозе Моуринью ответил на вопрос о выходе в Лигу чемпионов через Серию А.
После 36 проведенных матчей чемпионата Италии «Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Отставание от «Милана», идущего четвертым, составляет 4 балла.
«Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым.
Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Но я хочу сыграть этот финал [в Лиге Европы].
[Тиагу] Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.
Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на [трансферном] рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану», – сказал главный тренер «Ромы».
Отметим, что «Рома» может добыть путевку в Лигу чемпионов, даже заняв место вне первой четверки в Серии А. Для этого команде надо победить «Севилью» в финале Лиги Европы.
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Сейчас пришел в Лацио и создает в нем новый Наполи.
Если он завтра придет в Рому, он и там спокойно будет в 4 попадать.
С другой стороны Моур вышел в 2 подряд финала, а до этого в финал с Тоттенхэмом. Есть у него этот класс еще.
Хотя они вышли в ЛЧ куда более увереннее, чем Рома, и с более худшим составом.
А еще они не собирали колизей для чествования «бесплатного» трансфера Дибалы (видимо, з/п на него Моур расходами не считает)
Рома усиливалась летом: Дибала, Беллотти, Матич, Вейеналдум - чем не усиление? Да, не Ман Сити, но для ЛЕ очень неплохо.
Какой шулер ? Моур говорит по делу, мертвый состав он тащит в ЛЧ, несмотря на все травмы, на невезение и судейские ошибки !
Удачи Особенному, Forza Roma 🇮🇹❤️
Купили тоже 5-6 игроков по мелким затратам
Все равно состав перековырялся
А Рома хоть и непродавала за сезон игроков на 60 миллионов, вложились только в Челика за 7 миллионов и в две платные аренды
Это несравнимые улучшения составов конкретно под тренеров, хотя у Ромы и классные свободные агенты пришли
Белотти... вы всё вспоминаете Белотти, который был 5 лет назад и что-то из себя представлял. Такой себе нап сейчас. Торино уже тащить не мог, за большие деньги так и не продали. в итоге хоть куда-то перешел
Вейеналдум еле-еле 500 минут наиграл за сезон
Дибала топ, вот это единственный хороший трансфер.
После 2 сезонов в Роме Жозе зовут тренировать ПСЖ и сб.Бразилии (до этого в сб.Португалии звали).
Сарри что-то не зовут никуда.
Маур говорит, что потратили 7 миллионов, вы говорите «у Лацио состав не лучше»… разве Маур сказал что состав плох) нет, он сказал что потратили мало) Лацио к слову потратил 38 миллионов на трансферы в этом сезоне.
Но проще заняться подменой фактов и собрать плюсов с хейтеров Маура)