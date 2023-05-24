Моуринью определится с будущим в «Роме» после финала ЛЕ. Его контракт действует до 2024-го
Жозе Моуринью определится с будущим после окончания сезона.
По информации Il Messaggero, главный тренер «Ромы» примет решение о своем будущем в клубе после финала Лиги Европы. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересован «ПСЖ».
Матч «Севилья» – «Рома» в рамках финала ЛЕ пройдет в Будапеште 31 мая.
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