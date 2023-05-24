Моуринью определится с будущим в «Роме» после финала ЛЕ. Его контракт действует до 2024-го

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью определится с будущим после окончания сезона.

По информации Il Messaggero, главный тренер «Ромы» примет решение о своем будущем в клубе после финала Лиги Европы. Его контракт рассчитан до 2024 года. 

Ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересован «ПСЖ». 

Матч «Севилья» – «Рома» в рамках финала ЛЕ пройдет в Будапеште 31 мая. 

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16 комментариев

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Tigo_Volchara93
Болеем всем миром за Рому и Жозе ❤️
+26
-3
+23
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ДедаДома.нет
Однозначно оставаться после победы в ЛЕ. И готовится к победе в ЛЧ.
+16
-4
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skywalker96
Рома не уровень Моуриньо... не те масштабы и финансы. Моуриньо должен руководить только элитой футбола, или клубом с большими деньгами, чтобы, соответственно, и вывести клуб на вершину. что Жозе самый драгоценный тренер в футболе , мы ясно понимаем по его результатам с Порту и Челси. взять кубок чемпионов с Порту не смог бы ни один другой тренер, а с Челси молодой Моуриньо ставил на колени Фергюсона и Венгера... и ,конечно, об его Интер , в основе которого играли Мунтари, Станкович и Киву, разбивалась бчк Гвардьолы с его Месси, Хави, Иньестой и прочими... вот сами подумайте, смог бы Гвардьола с Киву и Пандевом поднять кубок лиги чемпионов над головой? я думаю, вряд ли, а вот Жозе - мог.
+12
-1
+11
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Александр Зубков
Ответ Pb-SE
Не знаком ни с одним фанатом Бетиса, но думаю, что они с вами.
Фанаты Лацио с детства за Севилью)
+4
0
+4
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Pb-SE
Ответ Tigo_Volchara93
Болеем всем миром за Рому и Жозе ❤️
Не знаком ни с одним фанатом Бетиса, но думаю, что они с вами.
+3
-1
+2
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red manchester
Состав Ромы не для лиги чемпионов
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paperboy
Жозе последний серьёзный титул брал со вторым Челси. После этого сплошная лестница вниз. Для топового тренера есть только лч и нацчемп, все остальное ерунда. Речь о клубах европейских.
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ss_podonok
Ответ ДедаДома.нет
Однозначно оставаться после победы в ЛЕ. И готовится к победе в ЛЧ.
состав ромы видел? я верю в жозе. но не до такой степени
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Timeofinjoy
Но хотел бы определится заранее
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Spaten
Выиграет как обычно и поедет до городу Парижу. Ну, по пути в городах концерты давать будет, с большим успехом!
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Милан 737_
Интересно было бы посмотреть на Моура в ПСЖ
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FEF2
оставайся! (из Милана просят)
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Timeofinjoy
Ответ ss_podonok
состав ромы видел? я верю в жозе. но не до такой степени
А у Севильи крутой состав?
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ss_podonok
Ответ Timeofinjoy
А у Севильи крутой состав?
я про победу в лч)
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Иван Лапин
Ответ skywalker96
Рома не уровень Моуриньо... не те масштабы и финансы. Моуриньо должен руководить только элитой футбола, или клубом с большими деньгами, чтобы, соответственно, и вывести клуб на вершину. что Жозе самый драгоценный тренер в футболе , мы ясно понимаем по его результатам с Порту и Челси. взять кубок чемпионов с Порту не смог бы ни один другой тренер, а с Челси молодой Моуриньо ставил на колени Фергюсона и Венгера... и ,конечно, об его Интер , в основе которого играли Мунтари, Станкович и Киву, разбивалась бчк Гвардьолы с его Месси, Хави, Иньестой и прочими... вот сами подумайте, смог бы Гвардьола с Киву и Пандевом поднять кубок лиги чемпионов над головой? я думаю, вряд ли, а вот Жозе - мог.
Ну дык Фридкин обещал, что будут вложения в Рому, и типа будет выводить клуб в топы. Посмотрим, конечно, как будет...
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