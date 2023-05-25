Хавбек «Райо» Гарсия: «У меня есть футболка Роналду, я получил ее на предсезонке случайно. Просить об этом неловко – как бить игрока по ногам, если попросил его майку?»

Хавбек «Райо Вальекано» Альваро Гарсия рассказал об обмене футболками с Криштиану Роналду.

«Как правило, мне неловко просить об этом. В своем первом сезоне за «Гранаду» я почти не играл, и однажды мы играли против « » – их главным тренером тогда был . не играл, как и я. Я был на скамейке запасных и увидел, как он уходит, и тогда я подумал: «Пойду за ним!» Я догнал его в тоннеле и попросил: «Икер, можно твою футболку?» Он отдал мне ее и сказал: «Ну, тогда давай мне свою». [Я удивился], что ему нужна моя футболка.

У меня есть футболка с предсезонки в [в 2022 году]. Я получил ее случайно. Я бы никогда не осмелился спросить об этом во время игры. Это было бы неловко, и это также вопрос гордости. После матча – возможно. Как я могу бить кого-то по ногам [во время матча], если уже попросил футболку?!

В тот день мы все хотели футболки, мы еще никогда не играли на «Олд Траффорд». Мы отдали наши футболки делегату, который подошел [к игрокам «МЮ»] и обменял их. Он вернулся с футболками «Юнайтед» и начал раздавать их. Все было совершенно случайно, вроде: « Ух ты! Криштиану!» Это могла быть чья угодно [футболка]. Было круто», – сказал полузащитник «Райо Вальекано».

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