Моуринью примет предложение «ПСЖ», если оно поступит (L’Équipe)

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Футбол

Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ».

60-летний тренер примет предложение парижского клуба, если оно поступит, сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe.

Сейчас Моуринью тренирует «Рому», с которой вышел в финал Лиги Европы. «ПСЖ» возглавляет Кристоф Гальтье.

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78 комментариев

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Ебздрогыч
В принципе, при определенных раскладах Жозе вполне может с ПСЖ выиграть ЛЕ
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Cearvm
Это будет легендарный камбэк. С Ромой Моуриньо доказал, что еще силен в кубках. А ПСЖ как раз этого и не хватает.
+37
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red_fan
Мостовой примет предложение ПСЖ, если оно поступит
+21
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Стаут
Ответ Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
Кто этот бред плюсует? С чего вдруг Жозе стал великомучеником который без трансферов выживает? В тех клубах где средства позволяли было такое же постоянное нытье как у всех что ему нужны топовые игроки за топовую цену. Если он в нищей Роме себя сдерживает это не значит что в топ клубе он не будет скупать топов за бешеные бабки.
+22
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Vadim Medvedev
Ответ Блуждающий странник
Лекип за последние пару лет дискредитировали себя. Издание полностью прогнулось под владельцев ПСЖ и публикует только выгодные для них новости, попаданий ровно ноль. Не удивлюсь если Моур сегодня же опровергнет этот вброс
а ему какой резон опровергать? псж для него гораздо лучший вариант как по личному доходу, так и по возможности вернуться в элиту футбола

болтаться в середине серии А - это явно не то, что хочется человеку, который тренировал Реал
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Николай Козлов
Я тоже приму предложение тренировать ПСЖ если оно поступит.
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Ихарь Окенфэйлов
Странно было бы в его положении от такого предложения отказаться.
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Евгений Цыбулин
Ответ Ебздрогыч
В принципе, при определенных раскладах Жозе вполне может с ПСЖ выиграть ЛЕ
Жозе и ЛЧ может взять,он всё-таки авторитет,для игроков!)
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Артем Шелудков
Ответ fellx
Два ЛЧ с разными клубами, чемпион Португалии, Англии, Испании и Италии, такой результат вашим гениям тактики и не снилось. Моур сможет выиграть ЛЧ, если Месси уйдет конечно же. А то снова 1/8
смешно, по твоей же логике Месси 4 раза выиграл ЛЧ - ему точно надо уходить?)
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Andrey Andreev
ПСЖ нужен именно такой тренер с непререкаемым авторитетом, чтобы эти игроки-миллионеры не быковали, а работали.
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Иван Шуткин
Сашка Мостовой тоже примет предложение, если оно поступит)
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Барсик Юрана
Ответ Alex Rhea
когда Барса первый раз брала ЛЧ в 2006 Месси с травмой валялся всю весну, так что у Лео по сути три ЛЧ. Ну и брал он последний раз ЛЧ в 2015 году, то есть 8 лет назад.
Кринж без Бензомодрича одна ЛЧ с МЮ Фергюсона... а при Фергюсоне и Парк джи сунг был человеком
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Денис Исаков
Ответ Дядя Вадя
Какую он боевую команду создал? Жозе мастер только Трофеи выигрывать.. А в чемпионате всё ужасно было..
но трофей-то так или иначе взял. И речь даже не про кубок Италии. Так что его явно не будут проклинать. А если и ЛЕ возьмёт, так вообще
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Любезный Коссутий
Жозе может выиграть для Ромы второй еврокубок (с выходом в ЛЧ), и уйти на пике славы, ведь римские болельщики будут его просто боготворить
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Дядя Вадя
Ответ Vasiliy S
Рому жаль если уйдет Очень боевую команду сделал
Какую он боевую команду создал?
Жозе мастер только Трофеи выигрывать.. А в чемпионате всё ужасно было..
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Lucky Luciano
Старый лис решил Взять чашку с ПСЖ, и думаю это вполне реально
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Уэмбли Стедиум
С Мокром в ПСЖ ничего не светит ,разве что ставить автобус
+5
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Стаут
Кто этот бред плюсует? С чего вдруг Жозе стал великомучеником который без трансферов выживает? В тех клубах где средства позволяли было такое же постоянное нытье как у всех что ему нужны топовые игроки за топовую цену. Если он в нищей Роме себя сдерживает это не значит что в топ клубе он не будет скупать топов за бешеные бабки.
Сдерживает себя в Роме? Да Рома при нём потратила чуть ли не больше чем все остальные. Посмотри трансферы прошлого лета.
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Тюменец
Ответ Николай Козлов
Я тоже приму предложение тренировать ПСЖ если оно поступит.
У меня во дворе есть пара талантов, которые каждое утро "обливаются", в ожидании работы-мечты, так как в 2015 отправили резюме в Газпром. )))
Даже на халтуру не согласны, так как верят, что жизнь обязательно удастся.))
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Sgi
Ответ Cearvm
Это будет легендарный камбэк. С Ромой Моуриньо доказал, что еще силен в кубках. А ПСЖ как раз этого и не хватает.
ПСЖ не хватает игроков . «Одни гитаристы в стране»
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Кирилл Павлюченко
"Римские каникулы" закончились - пора "увидеть Париж" и умереть там как тренеру
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vlanan
Хорошая новость, информативная.

Кстати, мужики, я тоже приму предложение ПСЖ, если оно поступит
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Madcomposer
Ответ Vadim Medvedev
а ему какой резон опровергать? псж для него гораздо лучший вариант как по личному доходу, так и по возможности вернуться в элиту футбола болтаться в середине серии А - это явно не то, что хочется человеку, который тренировал Реал
Ну, откровенно говоря, в том, что команда болтается посередине серии А, его вклад очень велик)
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Yavich
Ответ Cearvm
Это будет легендарный камбэк. С Ромой Моуриньо доказал, что еще силен в кубках. А ПСЖ как раз этого и не хватает.
А где здесь камбэк?
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Дядя Вадя
Ответ Денис Исаков
С легендарностью, наверное, ты чуть перебарщивашь, хотя кто ещё в 21 веке подбирался к двум евротитулам?) Я про тренеров римлян, конечно же. Был один титул, но и всё
Нет,не переборщил. Тотти один из самых любимых игроков.. Но Моуриньо может две Еврочашки выиграть.. У Тотти к Сожалению таких достижений нет.. Даже Полуфинал ЛЧ был без него....
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