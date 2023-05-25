Моуринью примет предложение «ПСЖ», если оно поступит (L’Équipe)
Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ».
60-летний тренер примет предложение парижского клуба, если оно поступит, сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe.
Сейчас Моуринью тренирует «Рому», с которой вышел в финал Лиги Европы. «ПСЖ» возглавляет Кристоф Гальтье.
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болтаться в середине серии А - это явно не то, что хочется человеку, который тренировал Реал
Жозе мастер только Трофеи выигрывать.. А в чемпионате всё ужасно было..
Даже на халтуру не согласны, так как верят, что жизнь обязательно удастся.))
Кстати, мужики, я тоже приму предложение ПСЖ, если оно поступит