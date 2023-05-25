Моуринью примет предложение «ПСЖ», если оно поступит (L’Équipe)

Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ».

60-летний тренер примет предложение парижского клуба, если оно поступит, сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe.

Сейчас Моуринью тренирует «Рому», с которой вышел в финал Лиги Европы. « » возглавляет Кристоф Гальтье.

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