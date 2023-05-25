«Рома» интересуется Венделом. Хавбек «Зенита» хочет уйти (La Gazzetta dello Sport)

Теги Зенит Рома премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Вендел Футбол

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Рому».

Как сообщает Forza Roma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римский клуб пристально следит за ситуацией 25-летнего бразильца. Сам Вендел, как отмечается, хочет покинуть Россию.

Сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро. Кроме того, контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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58 комментариев

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Aleksey Yashin
"Сделка осложняет высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро"

По нынешним реалиям не такие большие деньги
+72
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+71
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Caerly
Ответ kirkor92@icloud.com
Ну если ты хочешь забрать за бесплатно(приостановка контракта), то это солидные деньги)
А всё, приостановки запретили.
+45
-1
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riverman1980
Вендел и Барриос два системообразующих игрока этого Зенита. Даже Клаудиньо и Малком не так влияют на игру и командный баланс в целом. Без Вендела даже прессинг уровня Терека Талалаева для Семака будет большой проблемой. Вендел обеспечивает и выход из под прессинга и начало атаки и ее развитие в позиционке.
+31
-4
+27
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Рашпель793
Хороший вариант. Если хочет уйти, то нужно отпускать, хоть и важен. Главное не продешевить. 20 лямов это минимум за него.
+26
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+25
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karaDENIZZZ
Переход в Рому я считаю отличным вариантом, для Венделла. Вопрос только в финансовой плоскости и для него в том числе.
+17
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+16
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Tigran Shuts
Ответ StHappyOne
В смысле? Наоборот же продлили
продлили тем, кто уже приостановил
+14
0
+14
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Klinsmann32
итак, за Глебова просят 10, за Вендела 20...высокая стоимость конечно)
+15
-3
+12
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Зелёный гопник
Ответ Владимир Кузнецов
Денежный мешок купит новый состав на наши с вами деньги.
К врачу записался уже ?
Если нет, то скорее давай пока номерки есть!
+10
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Caniball
Ответ riverman1980
Вендел и Барриос два системообразующих игрока этого Зенита. Даже Клаудиньо и Малком не так влияют на игру и командный баланс в целом. Без Вендела даже прессинг уровня Терека Талалаева для Семака будет большой проблемой. Вендел обеспечивает и выход из под прессинга и начало атаки и ее развитие в позиционке.
Так и есть.
Вендел осеннего образца - лучший игрок чемпионата. Весной уже был не так убедителен и сильно не выделялся.
+9
-2
+7
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Гистерезис
Хорошо конечно,но mnogokotin terpila
+5
-1
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Злодей Спб
Не, ну понятно, что все в Европе хотят бесплатно "вымутить" ликвидных игроков у Зенита. А как деньги требуют - так сложности. Потому как любая сумма запрошенная клубом из России - это проблема, т.к. отсутствует возможность трансграничных платежей.
+3
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reteka
Ответ Владимир Кузнецов
Денежный мешок купит новый состав на наши с вами деньги.
Да да, школьники любят говорить, что власть жирует за счёт их налогов.
+5
-2
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kk.abb
Ответ Klinsmann32
итак, за Глебова просят 10, за Вендела 20...высокая стоимость конечно)
Лимиту спасибо скажи. Глебов больше 3-4 не стоит.
+3
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Антон Лукашов
Ответ Владимир Кузнецов
Денежный мешок купит новый состав на наши с вами деньги.
Любопытно, откуда у тебя такие деньги?!
+2
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Semen B
Ответ StHappyOne
В смысле? Наоборот же продлили
Продлили только для тех, кто сразу в прошлом году уехал. Вот оно могут расторгнуть контракт (если ещё не сделали это).
Те, кто остался тогда, кто подписал контракт после февраля прошлого года, те не могут расторгнуть контракт просто так.
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Radik_2.0
Ответ Aleksey Yashin
"Сделка осложняет высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро" По нынешним реалиям не такие большие деньги
так они за сезон 22/23 потратили всего 9 лямов на трансферы, из них 2 на аренды. так что 20 за одного для них, думаю, не мало
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Zalupechkin
Вендел - топ для нашего чемпионата . Не зря Палыч говорил , что это сильнейший игрок в лиге . Будет большая потеря для Зенита .
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FNT
Ответ Tun
Его вроде брали за столько, продавать надо за 30-35
Не в этой реальности. Если бы были еврокубки и прежняя жизнь, то да. Сейчас это уже так не работает, и если игрок не мотивирован + можно отбить затраты на его покупку, лучше согласиться.
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reteka
Ответ Ivan Petrov
Мы знаем,что ты профан в футболе,но не настолько же...какие 40😂
В АПЛ за 40 покупают вратарей из чемпионшипа.
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riverman1980
Ответ Caniball
Так и есть. Вендел осеннего образца - лучший игрок чемпионата. Весной уже был не так убедителен и сильно не выделялся.
Не выделялся, но полузащиту Локо в Москве уничтожил )
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Жорег Борщофф
Ответ Любовь Мелехова
ФИФА продлила до 30 июня 2024 года.
Прочитали бы постановление полностью. Да и логику включите - Вендел контракт не приостанавливал, а значит и продлевать ему нечего.
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ivannumber1
В АПЛ можно спокойно за 40 мультов продать.
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ВладимирНеПутин
Венделя купили за 20 и продавать будут за 20? Это мало за него
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lovkac
25 + % от продажи будет идеально
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Герман Ткаченко
Ответ Aleksey Yashin
"Сделка осложняет высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро" По нынешним реалиям не такие большие деньги
Так они же хотят на "халяву",в свете последних событий.
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