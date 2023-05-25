«Рома» интересуется Венделом. Хавбек «Зенита» хочет уйти (La Gazzetta dello Sport)
Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Рому».
Как сообщает Forza Roma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римский клуб пристально следит за ситуацией 25-летнего бразильца. Сам Вендел, как отмечается, хочет покинуть Россию.
Сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро. Кроме того, контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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По нынешним реалиям не такие большие деньги
Если нет, то скорее давай пока номерки есть!
Вендел осеннего образца - лучший игрок чемпионата. Весной уже был не так убедителен и сильно не выделялся.
Те, кто остался тогда, кто подписал контракт после февраля прошлого года, те не могут расторгнуть контракт просто так.