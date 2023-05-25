Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Рому».

Как сообщает Forza Roma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римский клуб пристально следит за ситуацией 25-летнего бразильца. Сам Вендел, как отмечается, хочет покинуть Россию.

Сделка осложняется высокой трансферной стоимостью футболиста – около 20 млн евро. Кроме того, контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне Вендел провел за « » 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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