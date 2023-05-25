РПЛ о «Зените»: «98 лет исполняется легендарному клубу. Поздравляем действующих чемпионов и многочисленную армию болельщиков»

Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с 98-летием.

«Сегодня 98 лет исполняется легендарному клубу, чемпиону СССР, 9-кратному чемпиону РПЛ, обладателю Кубка и Суперкубка УЕФА – петербургскому «Зениту».

От всей души поздравляем действующих чемпионов Мир РПЛ, всех игроков и сотрудников клуба, а также многочисленную армию болельщиков «Зенита», – написали в телеграм-канале РПЛ.

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