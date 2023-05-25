РПЛ о «Зените»: «98 лет исполняется легендарному клубу. Поздравляем действующих чемпионов и многочисленную армию болельщиков»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Футбол

Пресс-служба РПЛ поздравила «Зенит» с 98-летием.

«Сегодня 98 лет исполняется легендарному клубу, чемпиону СССР, 9-кратному чемпиону РПЛ, обладателю Кубка и Суперкубка УЕФА – петербургскому «Зениту».

От всей души поздравляем действующих чемпионов Мир РПЛ, всех игроков и сотрудников клуба, а также многочисленную армию болельщиков «Зенита», – написали в телеграм-канале РПЛ.

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31 комментарий

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Aleksey Yashin
Мальчики: Поздравляют чемпионов мира
Мужчины: Поздравляем чемпионов Мир РПЛ
+15
-4
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Klinsmann32
Поздравляю всех болельщиков Зенита!
+13
-6
+7
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a.k.a. DRAGON0928
Благодарим)
+8
-5
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Antonio Romangoli
У Ноттингемма тоже есть еврокубки ,но это не значит, что они легендарные .
Один из десяти самых успешных клубов в истории английского футбола , ты уверен?
+6
-3
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Burel
какая армия ? Полтора землекопа за пределами питера, а в самом питере только после прихода газпрома
+7
-5
+2
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sanek_rabona
А фнл будет поздравлять? Большую часть этих 98 лет все таки там провели.
+5
-3
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zzzeeerrrooo
Ответ Новый тренер ФК Спартак
легендарный??????
Конечно
Всего у 2 наших команд есть еврокубки и Зенит в их числе
+11
-9
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Slavnov
Ответ Burel
какая армия ? Полтора землекопа за пределами питера, а в самом питере только после прихода газпрома
газовики с севера
+2
-1
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Owen_the_Simple
Ответ Antonio Romangoli
У Ноттингемма тоже есть еврокубки ,но это не значит, что они легендарные .
Однако они легендарные.
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Antonio Romangoli
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ zzzeeerrrooo
Конечно Всего у 2 наших команд есть еврокубки и Зенит в их числе
У Ноттингемма тоже есть еврокубки ,но это не значит, что они легендарные .
+6
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justbored
Армия болельщиков вроде не очень любит вспоминать свою историю ))
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Сергей Жарковский
Всех с праздником! Новых побед любимому Зениту!!!👏👏👏⭐⭐
+3
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Новый тренер ФК Спартак
легендарный??????
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Мистер Блин
прям легендарному😂😂😂😂😂😂😂
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Burel
Ответ Aleksey Yashin
Мальчики: Поздравляют чемпионов мира Мужчины: Поздравляем чемпионов Мир РПЛ
наибольшие поздравления должны быть главному творцу - миллеру
+3
-3
0
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Счастье жить
Ответ Antonio Romangoli
Уже не смешно , и ты точно не дотягиваешь до тех пользователей, например , Колпинская Ракета, которые могли хотя бы лучше это написать .
ноешь

бгг
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Antonio Romangoli
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Счастье жить
ноешь бгг
Ноев Ковчег ? Ты про что ?
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yurvedaqqa
легендарный))
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Счастье жить
ну и от всех олдовых спартачей - поздравляем зенитчиков!

бгг
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