Изображение Винисиуса сорвали с плаката на «Сантьяго Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

С плаката на «Сантьяго Бернабеу» сорвали лицо Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел перед домашним матчем «Реала» против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги. С рекламного плаката на «Сантьяго Бернабеу» с изображениями Карима Бензема и Винисиуса Жуниора сорвали лицо бразильского вингера.

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской федерации футбола отменил красную карточку Винисиуса, полученную за стычку с Уго Дуро в матче 35-го тура против «Валенсии». Решение объяснили тем, что у судьи было недостаточно информации для принятия решения, так как ассистент ВАР показал главному арбитру обрезанный фрагмент видео. После инцидента также были уволены несколько судей, отвечающих за ВАР в Ла Лиге.

В том же матче Винисиус подвергся расистским оскорблениям с трибун на «Месталье». В результате «Валенсия» была оштрафована на 45 тысяч евро, а трибуна, с которой оскорбляли вингера, была закрыта на 5 матчей.

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14 комментариев

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MK
это только начало, не знаю, как будет след сезон для него
+38
-4
+34
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zzzeeerrrooo
Ответ MK
это только начало, не знаю, как будет след сезон для него
Овациями его точно никто не встретит
+27
-4
+23
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Кино Музыка
Кажется, он надоел уже и своим.
+25
-8
+17
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Сергей Жарковский
Болею за Реал, но с Винисиусом уже перебор, куда не сунься- везде он!
+10
-2
+8
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Spaten
Уборщица: на этом месте могла быть ваша реклама!
+3
-3
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Number_2
Лол
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Vlad
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Виктор Никитин
Ответ Кино Музыка
Кажется, он надоел уже и своим.
ну да в большом городе Мадрид в котором базируется куча команд конечно существуют только фанаты Реала..
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S1rAlex
Ответ Кино Музыка
Кажется, он надоел уже и своим.
в Мадриде есть еще фанаты Атлетико, которые ненавидят Реал, и райо, которые вообще имбециллы
0
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Islom Qodirov
Ответ Кино Музыка
Кажется, он надоел уже и своим.
Если он надоел с чем связона всему этого. С Пересом вместо сидели. 20 го минута все болельщики опладировали Винисиуса. Ты вообще-то матч смотрел?
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Islom Qodirov
Ответ Сергей Жарковский
Болею за Реал, но с Винисиусом уже перебор, куда не сунься- везде он!
У бразилцов такие вещи всегда случается, он молод надеюсь когда-то вирустут. Но чисто игровых качество топ игрок
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