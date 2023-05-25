Изображение Винисиуса сорвали с плаката на «Сантьяго Бернабеу»

С плаката на «Сантьяго Бернабеу» сорвали лицо Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел перед домашним матчем «Реала» против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги. С рекламного плаката на «Сантьяго Бернабеу» с изображениями Карима Бензема и Винисиуса Жуниора сорвали лицо бразильского вингера.

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской федерации футбола отменил красную карточку Винисиуса, полученную за стычку с Уго Дуро в матче 35-го тура против «Валенсии». Решение объяснили тем, что у судьи было недостаточно информации для принятия решения, так как ассистент ВАР показал главному арбитру обрезанный фрагмент видео. После инцидента также были уволены несколько судей, отвечающих за ВАР в Ла Лиге.

В том же матче Винисиус подвергся расистским оскорблениям с трибун на «Месталье». В результате «Валенсия» была оштрафована на 45 тысяч евро, а трибуна, с которой оскорбляли вингера, была закрыта на 5 матчей.

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