Игроки «Реала» в футболках Винисиуса вышли на матч с «Райо». Фанаты вывесили баннер против расизма: «C нас хватит»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Райо Вальекано игровая форма Винисиус Жуниор стиль дискриминация Футбол

«Реал» и его болельщики поддержали Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских нападок.

На матч против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги игроки вышли в футболках вингера, пропускающего встречу из-за проблем с коленом.

Кроме того, вместе с соперниками они выстроились у транспаранта с надписью «Расизму не место в футболе».

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

Болельщики вывесили баннер с текстом «Все мы Винисиус, с нас хватит».

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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49 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Если с крыши прыгнут негр и цыган, кто упадёт первым?
- уровень преступности
+54
-11
+43
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SaH4r.
цирк🤡
+90
-50
+40
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Budabuda
на колене почему не встаём?
+55
-20
+35
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Егор Кузнецов
Ответ SaH4r.
цирк🤡
В чем? Что не так?
+37
-15
+22
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Anton Abaturov
В комментах перепись ваты, походу.
Это каким же должно быть сумрачным сознание чтобы вот эту мерзость оправдывать.

Отселить бы всех вас на отдельный остров - чтобы вы там как неандертальцы формами носов и черепов мерялись. Притащили в 21 век - дикари
Отдельно хотелось бы взглянуть на родителей, вырастивших таких чудовищ.
Немыслимо.
+27
-14
+13
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EPI
Ответ Егор Кузнецов
В чем? Что не так?
Не встали на колени.
+16
-6
+10
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ISkO
Вы ещё на колени встаньте перед ним
+31
-25
+6
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Tutti Pazzi per Materazzi
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Если с крыши прыгнут негр и цыган, кто упадёт первым? - уровень преступности
В машине едут негр, мексиканец и цыган, кто едет за рулем?

Полицейский
+6
0
+6
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Azamat Jumanazarov
Ответ Anton Abaturov
В комментах перепись ваты, походу. Это каким же должно быть сумрачным сознание чтобы вот эту мерзость оправдывать. Отселить бы всех вас на отдельный остров - чтобы вы там как неандертальцы формами носов и черепов мерялись. Притащили в 21 век - дикари Отдельно хотелось бы взглянуть на родителей, вырастивших таких чудовищ. Немыслимо.
расистский спортсру
+5
0
+5
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Алексей Нетребский
могли бы просто трибуны Валенсии закрыть на матчей 5 хотя бы и не было бы больше таких проблем думаю
+2
0
+2
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Алексей Тарасюк
Хоть бы финал лч не пропустить из-за такого ажиотажа вокруг этой темы
+1
0
+1
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EPI
Ответ Anton Abaturov
В комментах перепись ваты, походу. Это каким же должно быть сумрачным сознание чтобы вот эту мерзость оправдывать. Отселить бы всех вас на отдельный остров - чтобы вы там как неандертальцы формами носов и черепов мерялись. Притащили в 21 век - дикари Отдельно хотелось бы взглянуть на родителей, вырастивших таких чудовищ. Немыслимо.
А неандертальцы мерялись носами и черепами?
+5
-4
+1
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mot1v
То есть у Валенсии другие болельщики , не такие как у Реала? Сильно сомневаюсь.
+4
-3
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dilshod
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Если с крыши прыгнут негр и цыган, кто упадёт первым? - уровень преступности
Если ты прыгниш будет на одного рассиста меньще.
0
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Ростов-на-Дону
Ответ Pb-SE
дырок от мансити
Понял теперь. Спасибо.
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Pb-SE
Ответ Ростов-на-Дону
Чё там с них хватит?
дырок от мансити
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ EPI
Не встали на колени.
Это тебе не лицемерные англичане
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Raindrop Drop Top
Ответ Anton Abaturov
В комментах перепись ваты, походу. Это каким же должно быть сумрачным сознание чтобы вот эту мерзость оправдывать. Отселить бы всех вас на отдельный остров - чтобы вы там как неандертальцы формами носов и черепов мерялись. Притащили в 21 век - дикари Отдельно хотелось бы взглянуть на родителей, вырастивших таких чудовищ. Немыслимо.
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Егор Кузнецов
Ответ EPI
Не встали на колени.
Серьёзно думаешь, что классно шутканул? 🤦‍♂️
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Машина Мощная
’’ С нас хватит" а дальше-то чё ? :-D
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Алексей Нетребский
Ответ Maksat Hasanow
Была новость что тот сектор закрыли на 5 матчей
тем более
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Алексей Нетребский
можно фан айди ввести, нет трибун, нет проблем, как наши депутаты думают
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Danila Parshin
Расистские комментарии через 3..2..1
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Maksat Hasanow
Ответ Алексей Нетребский
могли бы просто трибуны Валенсии закрыть на матчей 5 хотя бы и не было бы больше таких проблем думаю
Была новость что тот сектор закрыли на 5 матчей
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Милан 737_
А так разве можно ?
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