Игроки «Реала» в футболках Винисиуса вышли на матч с «Райо». Фанаты вывесили баннер против расизма: «C нас хватит»
«Реал» и его болельщики поддержали Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских нападок.
На матч против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги игроки вышли в футболках вингера, пропускающего встречу из-за проблем с коленом.
Кроме того, вместе с соперниками они выстроились у транспаранта с надписью «Расизму не место в футболе».
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
Болельщики вывесили баннер с текстом «Все мы Винисиус, с нас хватит».
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано».
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Это каким же должно быть сумрачным сознание чтобы вот эту мерзость оправдывать.
Отселить бы всех вас на отдельный остров - чтобы вы там как неандертальцы формами носов и черепов мерялись. Притащили в 21 век - дикари
Отдельно хотелось бы взглянуть на родителей, вырастивших таких чудовищ.
Немыслимо.
Полицейский