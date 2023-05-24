Игроки «Реала» в футболках Винисиуса вышли на матч с «Райо». Фанаты вывесили баннер против расизма: «C нас хватит»

«Реал» и его болельщики поддержали Винисиуса Жуниора, ставшего объектом расистских нападок.

На матч против «Райо Вальекано» в 36-м туре игроки вышли в футболках вингера, пропускающего встречу из-за проблем с коленом.

Кроме того, вместе с соперниками они выстроились у транспаранта с надписью «Расизму не место в футболе».

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

Болельщики вывесили баннер с текстом «Все мы , с нас хватит».

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Во время матча 35-го тура между «Валенсией» и « » вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на трибунах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано».

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