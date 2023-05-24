Винисиус не уйдет из «Реала» после расистского скандала. Вингер сообщил об этом Анчелотти и своему окружению

Винисиус Жуниор не покинет «Реал» после расистского скандала в Ла Лиге.

Напомним, Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги.

После игры вингер «Реала» раскритиковал и пообещал «идти против расистов до конца, даже если это будет происходить вдали от этого места». Также появилась информация, что окружение игрока советует ему покинуть «Реал».

Как сообщает As, Винисиус не намерен покидать мадридский клуб. Бразилец не рассматривает возможность ухода и уже сообщил об этом своему окружению и главному тренеру « » .

Вингер счастлив на «Сантьяго Бернабеу» и хочет продолжать выигрывать трофеи с «Реалом».

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с до 2027 года.

22-летний бразилец провел 32 матча в текущем сезоне Ла Лиги, забив 10 голов и отдав 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игроки «Реала» в футболках Винисиуса вышли на матч с «Райо». Фанаты вывесили баннер против расизма: «C нас хватит»

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