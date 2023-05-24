Винисиус не уйдет из «Реала» после расистского скандала. Вингер сообщил об этом Анчелотти и своему окружению

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор не покинет «Реал» после расистского скандала в Ла Лиге.

Напомним, Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги.

После игры вингер «Реала» раскритиковал Ла Лигу и пообещал «идти против расистов до конца, даже если это будет происходить вдали от этого места». Также появилась информация, что окружение игрока советует ему покинуть «Реал».

Как сообщает As, Винисиус не намерен покидать мадридский клуб. Бразилец не рассматривает возможность ухода и уже сообщил об этом своему окружению и главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

Вингер счастлив на «Сантьяго Бернабеу» и хочет продолжать выигрывать трофеи с «Реалом».

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Винисиусом до 2027 года.

22-летний бразилец провел 32 матча в текущем сезоне Ла Лиги, забив 10 голов и отдав 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игроки «Реала» в футболках Винисиуса вышли на матч с «Райо». Фанаты вывесили баннер против расизма: «C нас хватит»

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23 комментария

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Сергей Жарковский
Хорошая новость!👍
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Алексей Тарасюк
Мы тут все так переживали. 2 ночи не спим. Выдыхнули
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therealgreenman
Где то расстроился один Лудогорец
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белошип
Ответ Barsa! bolshe chem klub
🤡 это ещё как минимум год слушать его нитье???
Ещё как минимум год он будет унижать уругвайского хруста)
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serhio_ramos_
Зачем ему уходить,ещё много трофеев впереди и золотой мяч.
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Предприниматель Исаев
еще выпендривается истеричка. уйду не уйду
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Fma wozo
Зимой значит уйдёт
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v.belorussky
Конечно, не уйдет. В реале всегда любили таких токсичных персонажей: Фигу, Пепе, Роналду, Винисиус.
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Александр Нижников
Ответ Master Slova
в Брайтон на банку!
ага, как в том видосе
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Pb-SE
Ответ v.belorussky
Конечно, не уйдет. В реале всегда любили таких токсичных персонажей: Фигу, Пепе, Роналду, Винисиус.
А Фигу, кроме перехода, чем отметился? Скорее уж Зидан тогда.
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