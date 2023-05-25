«Вальекано» – наркоманы и цыгане!» Фанатам «Реала» приписали оскорбление «Райо» на матче на «Бернабеу», но это гости сами скандировали ироничную кричалку о себе
На матче «Реала» и «Райо Вальекано» фанаты скандировали кричалку про «наркоманов и цыган».
В 36-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Райо Вальекано» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).
Во время матча болельщики на стадионе скандировали кричалку: «Вальекано – наркоманы и цыгане!»
Журналист Франсеск Агилар, ранее работавший в каталонском медиа Mundo Deportivo, сравнил скандирования с расистскими выкриками в отношении Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией» на «Месталье».
«Что должен подумать прославленный Винисиус, сидящий в ложе рядом с Флорентино Пересом? Сегодня я не вижу возмущения в тех же СМИ, которые рвали на себе одежду из-за того, что произошло на «Месталье», – написал журналист в твиттере.
По информации Marca, кричалку скандировали болельщики «Райо Вальекано» на гостевом секторе. Отмечается, что этот заряд болельщики команды используют на выездных матчах, иронизируя над сложившимися о жителях Вальекаса стереотипами.
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