«Вальекано» – наркоманы и цыгане!» Фанатам «Реала» приписали оскорбление «Райо» на матче на «Бернабеу», но это гости сами скандировали ироничную кричалку о себе

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Флорентино Перес Райо Вальекано Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор ахахаха Футбол

На матче «Реала» и «Райо Вальекано» фанаты скандировали кричалку про «наркоманов и цыган».

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Райо Вальекано» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).

Во время матча болельщики на стадионе скандировали кричалку: «Вальекано – наркоманы и цыгане!»

Журналист Франсеск Агилар, ранее работавший в каталонском медиа Mundo Deportivo, сравнил скандирования с расистскими выкриками в отношении Винисиуса Жуниора во время матча с «Валенсией» на «Месталье».

«Что должен подумать прославленный Винисиус, сидящий в ложе рядом с Флорентино Пересом? Сегодня я не вижу возмущения в тех же СМИ, которые рвали на себе одежду из-за того, что произошло на «Месталье», – написал журналист в твиттере.

По информации Marca, кричалку скандировали болельщики «Райо Вальекано» на гостевом секторе. Отмечается, что этот заряд болельщики команды используют на выездных матчах, иронизируя над сложившимися о жителях Вальекаса стереотипами.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Битков
Похоже журналист знатно обделался.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Такие самоироничный ребята не затерялись бы на спортсе
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Самокритично, однако!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m1t9
фаны райо забавные типы, этот их заряд местным давно известен, за исключением одного каталонского журналюги-провинциала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Журналист - болельщик Барсы, не иначе. Так вот фэйки и сочиняют.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Так и на Месталье про себя кричали болельщики. Тоже с иронией.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ Peter Parker
Такие самоироничный ребята не затерялись бы на спортсе
Тут и так половина наркоманов. Насчет цыган не уверен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faulheit
"журналист из мундо депортиво", кто бы сомневался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кашкаКа
Самоунижение тоже наказуемо, забанить всех крикунов пожизненно, клуб лишить очков и запретить играть на Бернабеу! Маразм - сила, а не красота)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Журналист Агилар опозорился😎 .Не нужно было спешить с выводами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий