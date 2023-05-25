«Вальекано» – наркоманы и цыгане!» Фанатам «Реала» приписали оскорбление «Райо» на матче на «Бернабеу», но это гости сами скандировали ироничную кричалку о себе

На матче «Реала» и «Райо Вальекано» фанаты скандировали кричалку про «наркоманов и цыган».

В 36-м туре « » обыграл « » на « » (2:1).

Во время матча болельщики на стадионе скандировали кричалку: «Вальекано – наркоманы и цыгане!»

Журналист Франсеск Агилар, ранее работавший в каталонском медиа Mundo Deportivo, сравнил скандирования с расистскими выкриками в отношении во время матча с «Валенсией» на «Месталье».

«Что должен подумать прославленный Винисиус, сидящий в ложе рядом с ? Сегодня я не вижу возмущения в тех же СМИ, которые рвали на себе одежду из-за того, что произошло на «Месталье», – написал журналист в твиттере.

По информации Marca, кричалку скандировали болельщики « » на гостевом секторе. Отмечается, что этот заряд болельщики команды используют на выездных матчах, иронизируя над сложившимися о жителях Вальекаса стереотипами.

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