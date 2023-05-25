Глава RFEF Рубиалес удивлен и расстроен отменой красной карточки Винисиуса

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор Футбол

Луис Рубиалес разочарован отменой красной карточки Винисиуса Жуниора.

Напомним, вингер «Реала» рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле. 

Позднее комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса, поскольку судья ВАР не показал главному арбитру эпизод полностью.

По информации As, президента RFEF Луиса Рубиалеса удивило такое решение дисциплинарного органа. Глава испанской федерации был очень расстроен результатом рассмотрения этого эпизода. 

Комитет по проведению соревнований состоит из трех членов: один представляет RFEF, второго выбирает Высший спортивный совет, третий назначается Профессиональной футбольной лигой. 

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4 комментария

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инок
Уважение Рубиалесу за публичное изложение своей позиции
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gja
Редкие люди не поддающиеся повальной истерии.
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Burel
цирк.. как за этот проект можно болеть.. это люди без вкуса, без моральных принципов, без чувства прекрасного
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Buharoid
Рубиалес давно кость в горле у мадридского кабинета.
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