Глава RFEF Рубиалес удивлен и расстроен отменой красной карточки Винисиуса

Луис Рубиалес разочарован отменой красной карточки Винисиуса Жуниора.

Напомним, вингер « » рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение отменить дисквалификацию , поскольку судья ВАР не показал главному арбитру эпизод полностью.

По информации As, президента RFEF Луиса Рубиалеса удивило такое решение дисциплинарного органа. Глава испанской федерации был очень расстроен результатом рассмотрения этого эпизода.

Комитет по проведению соревнований состоит из трех членов: один представляет RFEF, второго выбирает Высший спортивный совет, третий назначается Профессиональной футбольной лигой.

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