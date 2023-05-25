Бараха о расизме в адрес Винисиуса: «Осуждаю это, но не позволю обвинять «Валенсию» в том, чем она не является. Санкции несоразмерны и несправедливы»

Рубен Бараха считает несправедливым наказание «Валенсии» за оскорбления Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура против « » на «Месталье» подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение оштрафовать «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыть трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса, на 5 матчей.

«Хочу сказать что-то, что кажется мне очень важным. После этого я не буду говорить ни о чем, кроме футбола.

Как тренер «Валенсии» и как человек, я категорически осуждаю то, что произошло на «Месталье» в матче с «Реалом». Я категорически против расизма. В нашей команде были и остаются темнокожие игроки, и мы любим и уважаем их, прежде всего, как людей.

Я не позволю, чтобы болельщикам «Валенсии» приписывали качества, которые нам не свойственны. Игрок восстает против оскорблений, и я поддерживаю это от всей души, так же и мы восстаем против тех, кто в течение всех этих дней, прошедших после матча, обвинял нас в том, чем мы не являемся.

« » после этих событий немедленно приняла меры, чтобы передать ситуацию в руки закона и выполнить то, что в нем прописано.

Санкции, которые получил клуб, кажутся мне несоразмерными и несправедливыми», – сказал главный тренер «Валенсии».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» пожизненно запретит посещать матчи болельщикам, замеченным в оскорблениях Винисиуса.

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