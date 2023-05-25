Бараха о расизме в адрес Винисиуса: «Осуждаю это, но не позволю обвинять «Валенсию» в том, чем она не является. Санкции несоразмерны и несправедливы»

Теги Реал Мадрид Валенсия Рубен Бараха Ла Лига болельщики Федерация футбола Испании Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Рубен Бараха считает несправедливым наказание «Валенсии» за оскорбления Винисиуса Жуниора.

В матче 35-го тура против «Реала» на «Месталье» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям. Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение оштрафовать «Валенсию» на 45 тысяч евро и закрыть трибуну, с которой оскорбляли Винисиуса, на 5 матчей.

«Хочу сказать что-то, что кажется мне очень важным. После этого я не буду говорить ни о чем, кроме футбола.

Как тренер «Валенсии» и как человек, я категорически осуждаю то, что произошло на «Месталье» в матче с «Реалом». Я категорически против расизма. В нашей команде были и остаются темнокожие игроки, и мы любим и уважаем их, прежде всего, как людей.

Я не позволю, чтобы болельщикам «Валенсии» приписывали качества, которые нам не свойственны. Игрок восстает против оскорблений, и я поддерживаю это от всей души, так же и мы восстаем против тех, кто в течение всех этих дней, прошедших после матча, обвинял нас в том, чем мы не являемся.

«Валенсия» после этих событий немедленно приняла меры, чтобы передать ситуацию в руки закона и выполнить то, что в нем прописано.

Санкции, которые получил клуб, кажутся мне несоразмерными и несправедливыми», – сказал главный тренер «Валенсии».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» пожизненно запретит посещать матчи болельщикам, замеченным в оскорблениях Винисиуса.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
пусть унижают этого похожего на человека!провокатор -истерик
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Пошли третьи сутки...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Уже противно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
почему вообще тема цвета кожи людей вызывает агрессия у некоторых , таки абсолютно в любой норм команде есть черный игрок ( даже в зените , хотя они упорно старались много отенков придумать ) ...
вы слушаете музыку черных , платите деньги чтоб посмотреть на футбол черных , но приходя на стадион кидаете бананы и ухаете .... таки сидите дома если вас нигеры не устраивают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Muller
то что чёрные обижаются на слово н.гер это и есть расизм по отношению к себе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
клуб режима решил надавить на судей, воспользовавшись истерией
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Tomas Muller
то что чёрные обижаются на слово н.гер это и есть расизм по отношению к себе
а ты не обидишься, если я назову тебя снежком или белесым?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Ответ Tomas Muller
то что чёрные обижаются на слово н.гер это и есть расизм по отношению к себе
По моему вы отходили? Болельщики кричали обезьяна, а не н..ер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий