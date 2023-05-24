Анчелотти об отмене красной Винисиуса: «Была ошибка, это правильное решение. Извинения Тебаса? Это хорошо, думаю, все осознали, что происходит»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Хавьер Тебас Райо Вальекано видеоповторы Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

В 36-м туре чемпионата «Реал» победил «Райо Вальекано». Винисиус смотрел игру на трибуне «Сантьяго Бернабеу». 

– Как дела у Винисиуса?

– Эмоционально он в порядке. Поддержка в эти дни идет ему на пользу. Все хорошо. Если бы у него не было травмы колена, он бы играл [с «Райо»]. Посмотрим, сыграет он в субботу или нет. 

– Комитет по соревнованиям отменил красную.

– Я был удивлен, я этого не ожидал. Это была ошибка, они оценили его поведение и изменили свое мнение. Это правильное решение.

– Что вы думаете о решительных мерах по борьбе с расизмом: штрафах и санкциях в отношении трибун «Местальи»?

– За два дня многое произошло. Общество взяло на себя очень важную сознательную ответственность, эти меры – хорошая возможность. Это шаг вперед, надеюсь, этот вопрос скоро будет решен.

– Предвзятость в работе ВАР. Как вы думаете, могло ли это случиться в другое время?

– Это очень сложная тема, я хочу думать, что это была разовая ошибка. Что работа выполняется добросовестно. Я не знаю, случалось ли это в прошлом.

– Тебас сказал в интервью ESPN, что он приносит извинения Винисиусу.

– Мне кажется, это хорошо, я думаю, что все осознали, что происходит. Общество полно очень умных людей, – сказал главный тренер «Реала». 

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26 комментариев

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olander
Можно бить в лицо?
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-6
+30
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Buharoid
Кабинет продавил индульгенцию для своего злобного буратины, папа Карло доволен.
+25
-6
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Кокич
Душевная травма случайно совпала по времени с травмой колена.
+17
-5
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xDe xDe
Красную отменили только для того, чтобы внимание СМИ и общественности с испанских футбольных чиновников сместился обратно на Винисиуса. Чисто политическое решение, если до кого-то ещё не дошло. Подленькое.
P.s. Карточка бразильцем полностью заслуженная, отменять тут нечего.
+9
-4
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Fma wozo
Ла Лига опасный прецедент создала. Она сегодня оправдала физическое насилие.
В Эль-Класико Винисиус в локтевой захват взял Френки, за что, если не ошибаюсь, только жёлтую получил, выходит, де Йонг в ответ мог ударить бразильца, и в качестве наказания ему светила бы та же самая жёлтая – око за око, получается.
+6
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Andrey Ashhabadskiy
Анчелоти >винисиус =лицимеры
+6
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ olander
Можно бить в лицо?
И без последствий, - Флорентино Перес.
+5
-2
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Konstantin Frolov
Все осознали, что Реал - кабинет
+2
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Красная стрела
Да он счастлив, что так распиарился и такое внимание, наверняка
+4
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xDe xDe
Ответ Абдул Абакаев
Комментарий удален модератором
А смысл Реалу подключать "админресурс", если сезон всё равно закончен и турнирного значения оставшиеся матчи не имеют?
Смотри. После отмены карточки (выписанной по делу, т.к. Вини отмахнулся, и неважно, что Дуро тоже заслуживал красную) мы тут сидим и обсуждаем Винисиуса, Дуро, расизм, админресурс, "Реал - кабинет" и так далее. Кто-то Вини поддерживает, кто-то хейтит. Но к испанской футбольной федерации внимания у аудитории - ноль. Она признала корявую работу ВАР или провальную работу с болельщиками, когда выяснилось, что и на Месталье, и на улице расистские выкрики цветут и пахнут? Нет. Арбитра на ВАРе выставили единственным крайним и уволили, всё внимание снова на Винисиусе (и критика, и поддержка), а Тебас с Рубиалесом в шоколаде и как бы ни при чём. Дружище, это чистой воды чиновничье решение :)
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Raul14
Ответ белошип
Знаю этого кловна,то ещё чудо Оказывается у этого сквирта шипами в ребра не красная)
этот сквирт должен сказать спасибо Реалу, а не хейтить! Ведь Реал же отдал своих топовых игроков на пике карьеры) Благодаря им эМиЮ стал похож на команду))
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Нефанатик
Лицемер
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Абдул Абакаев
Ответ xDe xDe
А смысл Реалу подключать "админресурс", если сезон всё равно закончен и турнирного значения оставшиеся матчи не имеют? Смотри. После отмены карточки (выписанной по делу, т.к. Вини отмахнулся, и неважно, что Дуро тоже заслуживал красную) мы тут сидим и обсуждаем Винисиуса, Дуро, расизм, админресурс, "Реал - кабинет" и так далее. Кто-то Вини поддерживает, кто-то хейтит. Но к испанской футбольной федерации внимания у аудитории - ноль. Она признала корявую работу ВАР или провальную работу с болельщиками, когда выяснилось, что и на Месталье, и на улице расистские выкрики цветут и пахнут? Нет. Арбитра на ВАРе выставили единственным крайним и уволили, всё внимание снова на Винисиусе (и критика, и поддержка), а Тебас с Рубиалесом в шоколаде и как бы ни при чём. Дружище, это чистой воды чиновничье решение :)
про красную Дуро согласен. про то что Тебас Рубиалес и Ко пробивают дно согласен. но почему Лёве ща безобидный жест впаяли 3 матча дисквы а Вини за постоянные истерики и саркастические аплодисменты вообще нечего не бывает? походу всего сезона. опять же в спомним эпизод класико с де йонгом и последующее показательное выступление бразильца. это красная и в совокупности пару матчей дисквы возможно. но мы опять видим двойные стандарты.( вспоминаем дискву Неймара на 5 матчей или сколько там было за аплодисменты судье) почему Реалу простили недавний эпизод с обратной заменой? ведь турнирной мотивации уже тогда не было, если я не ошибаюсь. да про отмену красной ( единственной) я допускаю что это маневр отвести внимание. но все представители Реала схавитились за это и это тоже своего рода отвлечения внимания от провального по меркам Мадрида сезона. Винисиус фантастический игрок и хочет выдать себя за альфа самца но когда ему отвечают то тут же становится жертвой и разыгрывает чёрную карту. просто лицемерие и мерзкий характер и видимо всей испании это надоело и правительству в том числе. его итак не удаляют, не замечают его постоянные выходки но он всё равно на весь мир кричит что его гнобят

p.s я в первом комменте коротко накинул как заправский юзер спортса, думал отвечаю очередному неадеквату который слепо глорит за мадрид. коих не мало и с нашей стороны. а так если можно подискутировать то я вполне заинтересован в этом
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Абдул Абакаев
Ответ xDe xDe
Красную отменили только для того, чтобы внимание СМИ и общественности с испанских футбольных чиновников сместился обратно на Винисиуса. Чисто политическое решение, если до кого-то ещё не дошло. Подленькое. P.s. Карточка бразильцем полностью заслуженная, отменять тут нечего.
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белошип
Ответ Raul14
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Val Smith
Правильно было бы просто по красной вылепить дополнительно вратарю и игроку проводящему удушение. Сейчас же сделали крайним судей исполнителей, а не систему.
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Artuom Batishev
Не ожидал такого от Карло... Он ведь прекрасно понимает, что правильно было - оставить карточку Вини + дать дискву сопернику.

А так получается, что он одобряет действия Вини... Бразилец так никогда не изменится в лучшую сторону, если любые его действия, даже неправильные, одобрять.
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Иван Тасминский
А дедушка-то тот ещё лицемер
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Антоша Спирин
А ведь такой шум и неуместный пиар ничем хорошим для винисиуса не кончится. Футболисты, даже нормальные, склонны к инфантильности. А у этого вообще крышу снесет. А тренер и партнеры будут плоды пожинать. Так что скоро кончится вини-плакса.
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Number_2
Лицемерие в чистом виде
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Raul14
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Tonich1987
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