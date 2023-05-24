Анчелотти об отмене красной Винисиуса: «Была ошибка, это правильное решение. Извинения Тебаса? Это хорошо, думаю, все осознали, что происходит»

Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

В 36-м туре чемпионата « » победил « ». Винисиус смотрел игру на трибуне «Сантьяго Бернабеу».

– Как дела у ?

– Эмоционально он в порядке. Поддержка в эти дни идет ему на пользу. Все хорошо. Если бы у него не было травмы колена, он бы играл [с «Райо»]. Посмотрим, сыграет он в субботу или нет.

– Комитет по соревнованиям отменил красную.

– Я был удивлен, я этого не ожидал. Это была ошибка, они оценили его поведение и изменили свое мнение. Это правильное решение.

– Что вы думаете о решительных мерах по борьбе с расизмом: штрафах и санкциях в отношении трибун «Местальи»?

– За два дня многое произошло. Общество взяло на себя очень важную сознательную ответственность, эти меры – хорошая возможность. Это шаг вперед, надеюсь, этот вопрос скоро будет решен.

– Предвзятость в работе ВАР. Как вы думаете, могло ли это случиться в другое время?

– Это очень сложная тема, я хочу думать, что это была разовая ошибка. Что работа выполняется добросовестно. Я не знаю, случалось ли это в прошлом.

– Тебас сказал в интервью ESPN, что он приносит извинения Винисиусу.

– Мне кажется, это хорошо, я думаю, что все осознали, что происходит. Общество полно очень умных людей, – сказал главный тренер «Реала».

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