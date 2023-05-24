Анчелотти об отмене красной Винисиуса: «Была ошибка, это правильное решение. Извинения Тебаса? Это хорошо, думаю, все осознали, что происходит»
Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг Винисиуса Жуниора.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
В 36-м туре чемпионата «Реал» победил «Райо Вальекано». Винисиус смотрел игру на трибуне «Сантьяго Бернабеу».
– Как дела у Винисиуса?
– Эмоционально он в порядке. Поддержка в эти дни идет ему на пользу. Все хорошо. Если бы у него не было травмы колена, он бы играл [с «Райо»]. Посмотрим, сыграет он в субботу или нет.
– Комитет по соревнованиям отменил красную.
– Я был удивлен, я этого не ожидал. Это была ошибка, они оценили его поведение и изменили свое мнение. Это правильное решение.
– Что вы думаете о решительных мерах по борьбе с расизмом: штрафах и санкциях в отношении трибун «Местальи»?
– За два дня многое произошло. Общество взяло на себя очень важную сознательную ответственность, эти меры – хорошая возможность. Это шаг вперед, надеюсь, этот вопрос скоро будет решен.
– Предвзятость в работе ВАР. Как вы думаете, могло ли это случиться в другое время?
– Это очень сложная тема, я хочу думать, что это была разовая ошибка. Что работа выполняется добросовестно. Я не знаю, случалось ли это в прошлом.
– Тебас сказал в интервью ESPN, что он приносит извинения Винисиусу.
– Мне кажется, это хорошо, я думаю, что все осознали, что происходит. Общество полно очень умных людей, – сказал главный тренер «Реала».
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P.s. Карточка бразильцем полностью заслуженная, отменять тут нечего.
В Эль-Класико Винисиус в локтевой захват взял Френки, за что, если не ошибаюсь, только жёлтую получил, выходит, де Йонг в ответ мог ударить бразильца, и в качестве наказания ему светила бы та же самая жёлтая – око за око, получается.
Смотри. После отмены карточки (выписанной по делу, т.к. Вини отмахнулся, и неважно, что Дуро тоже заслуживал красную) мы тут сидим и обсуждаем Винисиуса, Дуро, расизм, админресурс, "Реал - кабинет" и так далее. Кто-то Вини поддерживает, кто-то хейтит. Но к испанской футбольной федерации внимания у аудитории - ноль. Она признала корявую работу ВАР или провальную работу с болельщиками, когда выяснилось, что и на Месталье, и на улице расистские выкрики цветут и пахнут? Нет. Арбитра на ВАРе выставили единственным крайним и уволили, всё внимание снова на Винисиусе (и критика, и поддержка), а Тебас с Рубиалесом в шоколаде и как бы ни при чём. Дружище, это чистой воды чиновничье решение :)
p.s я в первом комменте коротко накинул как заправский юзер спортса, думал отвечаю очередному неадеквату который слепо глорит за мадрид. коих не мало и с нашей стороны. а так если можно подискутировать то я вполне заинтересован в этом
А так получается, что он одобряет действия Вини... Бразилец так никогда не изменится в лучшую сторону, если любые его действия, даже неправильные, одобрять.