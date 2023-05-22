«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса
«Валенсия» опубликовала заявление относительно оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.
«Валенсия», постоянно борющаяся с расизмом и насилием во всех его формах, сообщает, что полиция установила личность болельщика, демонстрировавшего расистские жесты в адрес Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура против «Реала», который проходил на стадионе «Месталья», и ведет скоординированную работу над установлением личности других возможных участников.
С момента событий анализируются все доступные записи, мы работаем как можно быстрее, чтобы прояснить, что произошло, чтобы действовать быстро и решительно.
Футбольный клуб «Валенсия» уже возбудил дисциплинарное дело, применит максимальную строгость к причастным болельщикам, пожизненно отстранив их от посещения стадиона, и сотрудничает с полицией и компетентными органами, чтобы выяснить, что произошло.
Клуб решительно осуждает такого рода поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям «Валенсии» и ее болельщиков.
Таким образом, мы подтверждаем нашу позицию против расизма, действуя с той же решительностью, что и в 2019 году, когда болельщик, который демонстрировал фашистские жесты и приветствия болельщикам «Арсенала» на матче Лиги Европы УЕФА, был пожизненно отстранен», – говорится в заявлении клуба.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
а сейчас когда поднялась шумиха и даже Инфантино поддержал Винисиуса то Валенсия сразу дала заднюю и все на болельщиков свалит. по принципу какой клуб, такие болельщики
Я не защищаю Вини, но кричал оскорбления , и выводил из под контроля Винисиуса, весь стадион)