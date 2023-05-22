«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса

«Валенсия» опубликовала заявление относительно оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.

«Валенсия», постоянно борющаяся с расизмом и насилием во всех его формах, сообщает, что полиция установила личность болельщика, демонстрировавшего расистские жесты в адрес во время матча 35-го тура против « », который проходил на стадионе «Месталья», и ведет скоординированную работу над установлением личности других возможных участников.

С момента событий анализируются все доступные записи, мы работаем как можно быстрее, чтобы прояснить, что произошло, чтобы действовать быстро и решительно.

Футбольный клуб « » уже возбудил дисциплинарное дело, применит максимальную строгость к причастным болельщикам, пожизненно отстранив их от посещения стадиона, и сотрудничает с полицией и компетентными органами, чтобы выяснить, что произошло.

Клуб решительно осуждает такого рода поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям «Валенсии» и ее болельщиков.

Таким образом, мы подтверждаем нашу позицию против расизма, действуя с той же решительностью, что и в 2019 году, когда болельщик, который демонстрировал фашистские жесты и приветствия болельщикам «Арсенала» на матче Лиги Европы УЕФА, был пожизненно отстранен», – говорится в заявлении клуба.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!