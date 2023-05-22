«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Валенсия» опубликовала заявление относительно оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.

«Валенсия», постоянно борющаяся с расизмом и насилием во всех его формах, сообщает, что полиция установила личность болельщика, демонстрировавшего расистские жесты в адрес Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура против «Реала», который проходил на стадионе «Месталья», и ведет скоординированную работу над установлением личности других возможных участников.

С момента событий анализируются все доступные записи, мы работаем как можно быстрее, чтобы прояснить, что произошло, чтобы действовать быстро и решительно.

Футбольный клуб «Валенсия» уже возбудил дисциплинарное дело, применит максимальную строгость к причастным болельщикам, пожизненно отстранив их от посещения стадиона, и сотрудничает с полицией и компетентными органами, чтобы выяснить, что произошло.

Клуб решительно осуждает такого рода поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям «Валенсии» и ее болельщиков.

Таким образом, мы подтверждаем нашу позицию против расизма, действуя с той же решительностью, что и в 2019 году, когда болельщик, который демонстрировал фашистские жесты и приветствия болельщикам «Арсенала» на матче Лиги Европы УЕФА, был пожизненно отстранен», – говорится в заявлении клуба. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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доломит
хорошая попытка прикрыться фанатами. а по делу вчера именно тренер стоя на бровке махал руками и заводил трибуны когда мяч был именно у Винисиуса. после матча тренер мышей выразил недопонимание чем не доволен бразилец и даже критиковал его.
а сейчас когда поднялась шумиха и даже Инфантино поддержал Винисиуса то Валенсия сразу дала заднюю и все на болельщиков свалит. по принципу какой клуб, такие болельщики
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Bigbadaboom
Ответ Константин Михайлович
может объяснить почему почти каждый тур с ним случаются скандалы, что он сделал такого?
Импульсивность характера с одной стороны и ублюдки которые этим пользуются и веселятся с этого с другой.
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sargerasxd
там как бы весь стадион кричал
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ALMANAC
Ответ Константин Михайлович
может объяснить почему почти каждый тур с ним случаются скандалы, что он сделал такого?
Смог повестись на первую провокацию от испанских расистов против которых играл и которых обыгрывал! Ну и их расистов-фанатов. Поэтому цепляют каждый тур, пытаясь вывести из себя. А Тебас действительно пробивает дно, когда защищает их, а не Винисиуса. Суперлиге быть, неизбежно это с такими дикарями-управленцами
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Злой Руся
Это весь стадион что ли?
Я не защищаю Вини, но кричал оскорбления , и выводил из под контроля Винисиуса, весь стадион)
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Игорь Новиков
Ответ Гегенпрессинг Рангника
На винисиуса за удар в лицо? Да, нужно посадить его вместе с бензема
Здорово, что вас не смущает поведение игрока Валенсии, который перед этим душил Вини. Сразу показывает уровень вашей "адекватности".
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Игорь Новиков
Хорошо бы ещё уголовное дело завести.
На винисиуса за удар в лицо? Да, нужно посадить его вместе с бензема
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Новый тренер ФК Спартак
а если там вся трибуна кричала? всех в бан?))
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Araminho
Системную проблему нужно решать системно, в данном случае - дисквалификацией всего стадиона на пару игр, при повторении - техническим поражением на месте или снятием очков пост-фактум. Может тогда дебилы угомонятся (не только в Валенсии).
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Геннадий Чеботарев
этого мало. все виновные должны быть жёстко наказаны вплоть до принудительных работ на год и более. ео и игроки в свою очередь тоже должны быть наказаны за жесты и т.п и тоже не на матч или два а не меньше чем на сезон и. более.
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deadjoker
И всех родственников в концентрационный лагерь, что уж.
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Игорь Новиков
Хорошо бы ещё уголовное дело завести.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Константин Михайлович
может объяснить почему почти каждый тур с ним случаются скандалы, что он сделал такого?
Могу на изи) Виня типичный нытик и лицемер, оскорбляет игроков и команды аутсайдеров, а когда его за это лупят по ногам и орут с трибун разыгрывает чёрную карту. И ещё его изи из себя выводить вот команды и пользуются, вместо игры в футбол наш Вини поясняет за цвет кожи если кто-то ему пару раз крикнет
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RG26
Ответ Bigbadaboom
Импульсивность характера с одной стороны и ублюдки которые этим пользуются и веселятся с этого с другой.
Лучшее лаконичное описание ситуации из тех, что встречались
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Турко Ибрагимов
Ответ доломит
хорошая попытка прикрыться фанатами. а по делу вчера именно тренер стоя на бровке махал руками и заводил трибуны когда мяч был именно у Винисиуса. после матча тренер мышей выразил недопонимание чем не доволен бразилец и даже критиковал его. а сейчас когда поднялась шумиха и даже Инфантино поддержал Винисиуса то Валенсия сразу дала заднюю и все на болельщиков свалит. по принципу какой клуб, такие болельщики
двух фанатов чисто для галочки
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Исмаил Хукеев
Ответ доломит
хорошая попытка прикрыться фанатами. а по делу вчера именно тренер стоя на бровке махал руками и заводил трибуны когда мяч был именно у Винисиуса. после матча тренер мышей выразил недопонимание чем не доволен бразилец и даже критиковал его. а сейчас когда поднялась шумиха и даже Инфантино поддержал Винисиуса то Валенсия сразу дала заднюю и все на болельщиков свалит. по принципу какой клуб, такие болельщики
Ни добавить, ни убавить
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Alexvu10
Ответ Гегенпрессинг Рангника
и красава тренер, все правильно делает. эта истеричка оскорбляла и провоцировала игроков Валенсии весь матч, получил что заслужил, кайф видеть скулёж глориков Реала. Чего Рюдигеру не орали ничего он недостаточно чёрный?))) пол команды афро и только с истеричкой проблемы
Только вот оскорблять Винисиуса «болельщики» Валенсии начали еще ДО матча, или он и там успел спровоцировать всех?))
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Игорь Новиков
Ответ rigobersong
Из-за какого-то чсвшного винисиуса, болельщики которые любят свой клуб, родились в этом городе и ходят на стадион лишаться этой возможности!:)) Позор будет, если их отстранят от матчей!:)
Ну да. Это же Винисиус виноват, что они расисты.
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Любезный Коссутий
вот это правильно
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Константин Михайлович
может объяснить почему почти каждый тур с ним случаются скандалы, что он сделал такого?
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