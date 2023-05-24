Фанаты зааплодировали Винисиусу после 20-й минуты матча «Реала» с «Райо». Вингер сидит в ложе с Пересом

Фанаты поддержали Винисиуса Жуниора, присутствующего на матче «Реала» с «Райо Вальекано».

Вингер не вышел на поле в 36-м туре из-за проблем с коленом. Игру он смотрел на трибуне « » в компании президента клуба .

После 20-й минуты болельщики начали аплодировать бразильцу, играющему под 20-м номером, ставшему объектом расистских оскорблений в прошлой игре – с «Валенсией». Футболист поднялся с места и поблагодарил зрителей за поддержку.

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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