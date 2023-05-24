Фанаты зааплодировали Винисиусу после 20-й минуты матча «Реала» с «Райо». Вингер сидит в ложе с Пересом
Фанаты поддержали Винисиуса Жуниора, присутствующего на матче «Реала» с «Райо Вальекано».
Вингер не вышел на поле в 36-м туре из-за проблем с коленом. Игру он смотрел на трибуне «Сантьяго Бернабеу» в компании президента клуба Флорентино Переса.
После 20-й минуты болельщики начали аплодировать бразильцу, играющему под 20-м номером, ставшему объектом расистских оскорблений в прошлой игре – с «Валенсией». Футболист поднялся с места и поблагодарил зрителей за поддержку.
Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun
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Для тебя все это мило
На тебя глазеют люди
На тебя кричат трибуны
Вроде толерасты до мозга костей, а по факту ..... (дальше сами придумайте :) )
и одно чёрное пятно