Фанаты зааплодировали Винисиусу после 20-й минуты матча «Реала» с «Райо». Вингер сидит в ложе с Пересом

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Флорентино Перес Райо Вальекано Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты поддержали Винисиуса Жуниора, присутствующего на матче «Реала» с «Райо Вальекано».

Вингер не вышел на поле в 36-м туре из-за проблем с коленом. Игру он смотрел на трибуне «Сантьяго Бернабеу» в компании президента клуба Флорентино Переса.

После 20-й минуты болельщики начали аплодировать бразильцу, играющему под 20-м номером, ставшему объектом расистских оскорблений в прошлой игре – с «Валенсией». Футболист поднялся с места и поблагодарил зрителей за поддержку.

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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28 комментариев

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ВладимирНеПутин
Какое глобальное лицемерие. Зато осуждают игроков Барселоны за видео-обращения к фанатам из России.
+81
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Ебздрогыч
Смотри, ######, это все для тебя - шепнул Перес на ухо Винисиусу
+49
-6
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Перес всегда поддерживает своих игроков, в таких случаях. Лучший президент!!!
для тебя лучший президент это Нурсултан Назарбаев
+40
-13
+27
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Люблю Марго Робби
Кроме Винисиуса в ложе все белые, это ли не расизм чистой воды?!
+13
0
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ВладимирНеПутин
Ответ Разрыв Пуканов
а в чем противоречие?
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
+19
-6
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Butrymovich Mikalai
Для тебя все это чудо
Для тебя все это мило
На тебя глазеют люди
На тебя кричат трибуны
+11
0
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андрэ
бюджетников нагнали???
+8
-1
+7
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Мартинелли
Ответ ВладимирНеПутин
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
«Отменяют»)) не стыдно использовать риторику путинской пропаганды?
+6
-1
+5
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Sobachkin
Ситуация зашла уже за грань....
+4
0
+4
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Ansu Fati
Бедолажка)) назвали обезьяной из-за поведения - решил включить жертву, чтоб пожалели))
+6
-3
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Игорь Климов
Зачем устроили это Шоу?!
+3
-1
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Dizzod
Ответ ВладимирНеПутин
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
а почему ты решил что по нац. признаку? тут скорее за определенные действия руководства страны, поддерживаемые большинством населения.
+2
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Bunyod Turgunov
Ответ Barca_mania
для тебя лучший президент это Нурсултан Назарбаев
Ну ты убил конечно 🤣
+3
-2
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Кастро
Ответ Эркинбек Апаканов
Перес всегда поддерживает своих игроков, в таких случаях. Лучший президент!!!
Рамос поспорил бы стобой
+1
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ВладимирНеПутин
Ответ Мартинелли
«Отменяют»)) не стыдно использовать риторику путинской пропаганды?
Отменять это риторика демократов-либералов и пришло с запада
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ariuntrius
Ответ ВладимирНеПутин
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
Где говорят что люди а России не люди ? Сам придумал, сам в это веришь
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VuNePonimaete
Ответ ВладимирНеПутин
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
Когда фанаты на Бернабеу это говорили?
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Разрыв Пуканов
Ответ ВладимирНеПутин
В том, что своим осуждением они говорят, что люди в России это не люди, они не достойные, отменяют по национальному признаку. Их послание не было направлено в адрес президента, правительства
это Ваши домыслы
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Разрыв Пуканов
Ответ ВладимирНеПутин
Какое глобальное лицемерие. Зато осуждают игроков Барселоны за видео-обращения к фанатам из России.
а в чем противоречие?
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-7
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Георгий Гуляев
Это уже перебор, показуха.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Почему все не на коленях перед мучеником вицианусом?
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ivannumber1
Борются с расизмом, но поддерживают нацизм (привет руководству Барселоны), лицемерие на лицемерии.

Вроде толерасты до мозга костей, а по факту ..... (дальше сами придумайте :) )
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Иван Петров
Почему там одни белые?
и одно чёрное пятно
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