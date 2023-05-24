Ла Лига выразила солидарность с Винисиусом Жуниором.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

В трансляциях игр 36-го тура чемпионата Испании появился слоган «В единстве против расизма». Текст размещен рядом с плашкой, на которой отображается счет матча.

Ранее на месте антирасистского слогана располагался флаг Украины.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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