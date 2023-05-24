Украинский флаг в трансляциях Ла Лиги заменили на слова «В единстве против расизма»
Ла Лига выразила солидарность с Винисиусом Жуниором.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
В трансляциях игр 36-го тура чемпионата Испании появился слоган «В единстве против расизма». Текст размещен рядом с плашкой, на которой отображается счет матча.
Ранее на месте антирасистского слогана располагался флаг Украины.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
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