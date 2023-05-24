Украинский флаг в трансляциях Ла Лиги заменили на слова «В единстве против расизма»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение Райо Вальекано Политика Винисиус Жуниор Футбол

Ла Лига выразила солидарность с Винисиусом Жуниором.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

В трансляциях игр 36-го тура чемпионата Испании появился слоган «В единстве против расизма». Текст размещен рядом с плашкой, на которой отображается счет матча. 

Ранее на месте антирасистского слогана располагался флаг Украины. 

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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117 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
ОГОГО РУКА КРЕМЛЯ ДОТЯНУЛАСЬ И ДО ЛА-ЛИГИ! ЗРАДА!
+235
-22
+213
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blaugrano
Украинцы уже вычислили, что за событиями в Валенсии видна рука Кремля.
+185
-19
+166
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Пирс Морган
Просто битва титанов
+93
-4
+89
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andrej shabanov
а какого хера в трансах Ла Лиги украинский флаг? Что за кринжатина?!
+104
-37
+67
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Фёдор Кузнецов
Винисиус, жди себя на миротворце
+63
-5
+58
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Фёдор Кузнецов
Ответ blaugrano
Украинцы уже вычислили, что за событиями в Валенсии видна рука Кремля.
По слухам Перес лично пред матчем встретился с Путиным и получил указания подкупить трибуну Валенсии
+56
-7
+49
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stewiegriffin2
Ответ andrej shabanov
а какого хера в трансах Ла Лиги украинский флаг? Что за кринжатина?!
Да догадайся ёпт
+80
-32
+48
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фанат Ска хабаровска
Ответ Alex Chernov
Это победа России, однозначно 😁
Это показатель по###зма Европы по отношению к Украине
+63
-16
+47
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Водяра
Чёрные > Украинцы.
+36
-4
+32
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Lol Ko
Ответ Пирс Морган
Просто битва титанов
Ещё радужный флаг в очереди )
+34
-3
+31
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Гарун Алиев
Белый европейский господин сменил любимую жену,какая неожиданность)))
+33
-7
+26
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Зеленый хвостик
Зинченко заплакал и сказал что переможемо, дякуюемо пане презеденте, наши летаки летяти, мы будим бомбить.
+35
-9
+26
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deadjoker
Это Петров и Баширов оскорбляли винисиуса с трибуны :))
+24
-2
+22
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andrej shabanov
Ответ Ann Tretiakova
Комментарий удален модератором
скрепные у тебя мозги, я в России не живу
кринжатина клеить флаг государства, к которому нет никакого отношения!
ничего более, чем просто пиар акция! а чё турецкий, сирийский и израильский не приклеили?!

Но зато логотипы клубов лишний раз не показывают...

С ХЕРА ФЛАГ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА, С КАКОГО ПЕРЕПУГУ?!
+38
-16
+22
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Andrey Ashhabadskiy
Украина потребует вместо своего флага, повесить винисиуса
+22
-2
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Alex Chernov
Это победа России, однозначно 😁
+29
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Зубы Дзюбы
Зозуля негодует
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achrustalev
Мода меняется. Что-то всегда приходит на смену тому, что потеряло актуальность.
+14
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Красная стрела
Ну ещё пару событий с неграми и трансами, и о украине можно забыть.
+13
-2
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Fma wozo
Ответ Подлый Интригант
Ну у черных длиннее, мы поняли)
Пробовал?ну мы поняли..
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Tornado S
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Это означает, что в Европе чёрных больше уважают чем украинцев?
я например чёрных больше уважаю ,чем украинцев
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andrej shabanov
Ответ Илья Савчук
иди и предъяви свое негодование испанским телевизионщикам
представь, что на матче ЦСКА Спартак бы виднелся полумесяц турецкий... а нет, стоп
На Турцию, Сирию и израло-палестинский конфликт всем насрать...
+13
-4
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Super Andrey
повест очка
+11
-3
+8
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Daniil Skidan
такими темпами там скоро бегущая строка будет)
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0
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Очевидное невероятное
Наконец-то убрали этот желчный флаг!!!
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