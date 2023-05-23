Винисиус не планирует уходить из «Реала», и клуб его не отпустит. «Мадрид» скоро объявит о новом контракте с ним
Винисиус Жуниор продолжит выступать за «Реал», несмотря на поведение испанских болельщиков.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер не намерен покидать команду, а мадридцы не собираются его отпускать.
В ближайшее время будет объявлено о новом контракте, который был подписан еще в прошлом году. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
22-летний бразилец провел 32 матча в Ла Лиге в этом сезоне и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ведь в след сезоне Винисиуса в гостевых матча Реала тоже будут обзывать и часто
В матче с Валенсией судья поплыл и не будь ВАР не удалил бы Винисиуса
Есть правила, действующие в наших турнирах
1. матч останавливается
2. если толпа не утихает, игроки уходят с поля
3. если и это не помогло - технические 3-0 + бан зрителей на следующие матчи.
ФИФА, как говорится, пыталось распространить эти правила на все лиги и турниры, испанцы отказались 🤷🏻♂️
Игрок заслужил продление, до этого у него зп была меньше 4 млн.
В прошлом сезоне стал лидером и забил единственный гол в финале ЛЧ.