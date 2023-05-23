Винисиус не планирует уходить из «Реала», и клуб его не отпустит. «Мадрид» скоро объявит о новом контракте с ним

Винисиус Жуниор продолжит выступать за «Реал», несмотря на поведение испанских болельщиков.

Как сообщает инсайдер , вингер не намерен покидать команду, а мадридцы не собираются его отпускать.

В ближайшее время будет объявлено о новом контракте, который был подписан еще в прошлом году. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний бразилец провел 32 матча в в этом сезоне и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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