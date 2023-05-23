Винисиус не планирует уходить из «Реала», и клуб его не отпустит. «Мадрид» скоро объявит о новом контракте с ним

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Фабрицио Романо Футбол

Винисиус Жуниор продолжит выступать за «Реал», несмотря на поведение испанских болельщиков.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер не намерен покидать команду, а мадридцы не собираются его отпускать.

В ближайшее время будет объявлено о новом контракте, который был подписан еще в прошлом году. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний бразилец провел 32 матча в Ла Лиге в этом сезоне и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Marli
на ветках про Реал одни барсоглоры, которые даже новость не прочитали)))
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llolishe
Интересно как будут судьи реагировать
Ведь в след сезоне Винисиуса в гостевых матча Реала тоже будут обзывать и часто
В матче с Валенсией судья поплыл и не будь ВАР не удалил бы Винисиуса
+8
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Harut Hovsepyan
Ответ llolishe
Интересно как будут судьи реагировать Ведь в след сезоне Винисиуса в гостевых матча Реала тоже будут обзывать и часто В матче с Валенсией судья поплыл и не будь ВАР не удалил бы Винисиуса
Президент ФИФА хорошо ответил на этот вопрос:

Есть правила, действующие в наших турнирах
1. матч останавливается
2. если толпа не утихает, игроки уходят с поля
3. если и это не помогло - технические 3-0 + бан зрителей на следующие матчи.

ФИФА, как говорится, пыталось распространить эти правила на все лиги и турниры, испанцы отказались 🤷🏻‍♂️
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Harut Hovsepyan
Ответ llolishe
Интересно как будут судьи реагировать Ведь в след сезоне Винисиуса в гостевых матча Реала тоже будут обзывать и часто В матче с Валенсией судья поплыл и не будь ВАР не удалил бы Винисиуса
Уже официально уволили Вильянуэву, который был на ВАР, и который не смог оправдать, почему он показал главному судье только эпизод отмашки Вини, а не весь эпизод с самого начала. Так что ответ на вопрос - чуть поадекватнее!)
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arslankolesov71@gmail.com
И правильно, один из лучших игроков этого сезона
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f0rmoceft
Ответ Donald J. Trump
Наныл себе на улучшеный контракт, хорош
Контракт подписан ещё в прошлом году. Но читать то зачем, главное плюсов собрать
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Манковский
Теперь каждый раз после выездных матчей будут переподписывать походу.
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Scorpion
Подтекст: "Не уходи Вини мы на твоей стороне"
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serhio_ramos_
Ответ Donald J. Trump
Наныл себе на улучшеный контракт, хорош
Заголовок прочитал и сразу коммент настрочил.
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f0rmoceft
Ответ Donald J. Trump
Нытье Вини о расизме началось разве вчера ?!
Причем здесь нытье?
Игрок заслужил продление, до этого у него зп была меньше 4 млн.
В прошлом сезоне стал лидером и забил единственный гол в финале ЛЧ.
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f0rmoceft
Ответ serhio_ramos_
Заголовок прочитал и сразу коммент настрочил.
Плюсы же надо собирать
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Marli
Ответ rigobersong
Разыграл карту, что бы выбить побольше контракт:)🤣🤣🤣
зачем читать всю новость, можно только заголовок прочитать, и по итогу обделаться)
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ARIGAMI ARIGAMI
Хорошая новость
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Donald J. Trump
Ответ f0rmoceft
Контракт подписан ещё в прошлом году. Но читать то зачем, главное плюсов собрать
Нытье Вини о расизме началось разве вчера ?!
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Геннадий Чеботарев
Ответ rigobersong
Разыграл карту, что бы выбить побольше контракт:)🤣🤣🤣
контракт подписан давно это новость ни о чем. а вот после таких вбросов от первого рца,вероятность его продажи растет.
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Jese Rodrigues
Ответ arslankolesov71@gmail.com
И правильно, один из лучших игроков этого сезона
Лучший. 10 матчей подряд а ЛЧ в старте с голевым действием. В плей-офф вообще только в трёх матчах за два сезона ушел без голевого действия.
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