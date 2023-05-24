Херард Лопес: «Поражения «Реала» в гостях совпадают со спорными ситуациями вокруг Винисиуса. Анчелотти и воспитанные игроки вроде Крооса втайне согласны с тем, что он вредит команде»

Херард Лопес связал проблемы «Реала» с конфликтами, в которых фигурирует Винисиус Жуниор.

«То, что произошло в Валенсии, стало соломинкой, ломающей хребет верблюду. Оскорбления, которые звучали с трибун, недопустимы, но они всегда были и будут в мире футбола. Давайте не станем концентрироваться на их расистском характере. Другие виды оскорблений тоже никому не нравятся. Но никто от них не застрахован. Это случалось с каждым из нас.

Винисиус – это не единственный и не уникальный случай. Но он не должен отвечать на оскорбления провокациями, унижением болельщиков, тем самым лишь увеличивая напряжение. Он подливает масла в огонь, и оскорблений становится только больше.

У «Реала» есть проблема с . В клубе должны давить на него, и я уверен, что и , и опытные и воспитанные игроки, такие как , и , втайне согласны с тем, что Винисиус наносит команде вред.

Уровень игры команды падает, когда все внимание сосредоточено на бразильце. Большинство поражений «Реала» в гостях совпадает со спорными ситуациями вокруг Винисиуса.

Клуб должен подумать, что делать с Винисиусом, а игрок – какой путь выбрать», – подчеркнул экс-хавбек «Барселоны» и «Валенсии».

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