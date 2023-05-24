Херард Лопес: «Поражения «Реала» в гостях совпадают со спорными ситуациями вокруг Винисиуса. Анчелотти и воспитанные игроки вроде Крооса втайне согласны с тем, что он вредит команде»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Лука Модрич Херард Лопес Тони Кроос Тибо Куртуа Винисиус Жуниор Футбол

Херард Лопес связал проблемы «Реала» с конфликтами, в которых фигурирует Винисиус Жуниор.

«То, что произошло в Валенсии, стало соломинкой, ломающей хребет верблюду. Оскорбления, которые звучали с трибун, недопустимы, но они всегда были и будут в мире футбола. Давайте не станем концентрироваться на их расистском характере. Другие виды оскорблений тоже никому не нравятся. Но никто от них не застрахован. Это случалось с каждым из нас.

Винисиус – это не единственный и не уникальный случай. Но он не должен отвечать на оскорбления провокациями, унижением болельщиков, тем самым лишь увеличивая напряжение. Он подливает масла в огонь, и оскорблений становится только больше.

У «Реала» есть проблема с Винисиусом. В клубе должны давить на него, и я уверен, что и Анчелотти, и опытные и воспитанные игроки, такие как Кроос, Модрич и Куртуа, втайне согласны с тем, что Винисиус наносит команде вред.

Уровень игры команды падает, когда все внимание сосредоточено на бразильце. Большинство поражений «Реала» в гостях совпадает со спорными ситуациями вокруг Винисиуса.

Клуб должен подумать, что делать с Винисиусом, а игрок – какой путь выбрать», – подчеркнул экс-хавбек «Барселоны» и «Валенсии».

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70 комментариев

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Безумный Макс
мда просто жесть
теперь все толерантные глоры Реала наверное на 7 небе от счастья)
Валенсию наказали закрытием целой трибуны и пофиг что там есть люди которые вообще не причём
так еще и карточку красную отменили за удар по лицу....
это вот такой справедливости вы хотели?!)
Винисиуса сожрут в следующем сезоне 100%
+84
-31
+53
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ДЖИН
Этот чёрный негритос сам создал ненависть людей. Людей не заткнешь. Всё стадионы его будут так приветствовать.
+88
-47
+41
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h4ww7xkqkz
Ответ ДЖИН
Этот чёрный негритос сам создал ненависть людей. Людей не заткнешь. Всё стадионы его будут так приветствовать.
А бывают белые?
+18
-2
+16
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red hikkikomori
Ответ Нефанатик
Я с начала сезона об этом говорю, но местная школота считает что болеть за Реал - это слепо поддерживать всех в белой майке. Я Лопесом не согласен в одном, в том, что Анчелотти что то не нравится. Он всячески поддерживает этого провокатора, дает ему максимальную свободу на поле. Начо или Васкес кто то уже высказывался по этому поводу. Анчелотти слишком падкий на этих бразильцев. Что Милитао что Винисиус могут делать что хотят и все равно будут играть.
Да тут многие слепо защищают игроков клубов за которые болеют в любых ситуациях так , как будто это их родственники или им за это платят. Это не только мадридских касается
+22
-7
+15
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Schiaff1no
Не думаю, что это находится в прямой причинно-следственной связи, но очевидно очень удобно разыгрывать расистскую карту, когда ты проигрываешь. Ведь при победном счете ты отвечаешь оскорблениям игрой и находишься на коне, а тут сам бог велел
+21
-9
+12
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Нефанатик
Я с начала сезона об этом говорю, но местная школота считает что болеть за Реал - это слепо поддерживать всех в белой майке. Я Лопесом не согласен в одном, в том, что Анчелотти что то не нравится. Он всячески поддерживает этого провокатора, дает ему максимальную свободу на поле. Начо или Васкес кто то уже высказывался по этому поводу. Анчелотти слишком падкий на этих бразильцев. Что Милитао что Винисиус могут делать что хотят и все равно будут играть.
+29
-19
+10
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Reims Start 2023
Ответ Nue Ndo
"Экс хавбек Барселонаы и Валенсии" У меня все.
Такой человек не имеет
право на правду???
у меня все.
+11
-4
+7
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last_guard
Наконец-то кто-то адекватно и взвешенно высказался на этот счет.
+12
-6
+6
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Arthas M
Ответ Buharoid
Так это скорее в обратную сторону работает - никто уже не обращает внимания на бездарную игру Реала, все обсуждают бедного Винисиуса, который любит бить людей и вовсе не похож на обезьяну. Так сказать переключатель информационного фона.
Где кого он бил? Только в последнем матче в ответ на агрессию другого игрока?)) Вы то наверное спокойно себя ведёте когда вас душат)))
+7
-2
+5
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Raindrop Drop Top
У этой пучеглазой африки башню сносит, когда корону сбивают 🤣 Может жаловаться тебацу сколько влезит
+7
-3
+4
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Кино Музыка
Серьезное совпадение. Всегда казалось, что кривляние Винисиуса вредят команде.
+3
0
+3
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bo_larson
Ответ h4ww7xkqkz
А бывают белые?
да, альбиносы и эминем
+2
0
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Arthas M
Ответ Безумный Макс
мда просто жесть теперь все толерантные глоры Реала наверное на 7 небе от счастья) Валенсию наказали закрытием целой трибуны и пофиг что там есть люди которые вообще не причём так еще и карточку красную отменили за удар по лицу.... это вот такой справедливости вы хотели?!) Винисиуса сожрут в следующем сезоне 100%
Вы вообще понимаете как работают такие наказания? Разве это первый случай наказания закрытием трибун? В других случаях вы тоже возмущаетесь или только здесь решили плюсики срубить?)
+2
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Омар Асхан
С эпохи Зидана, у клуба появилось много слепых болел и школьников. Болеют просто из за моды. Как Месси в этом году. Многие даже и половины магии не видели, но орут что он гоат. Модно кричать про расизм, орут надрывая глотки. Я думать своей головой мозгов нет
+2
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Number_2
Ответ Мирас Камалов
Провоцирование Винисиуса стало неким трендом как среди игроков соперников, так и среди болельщиков, все началось с высказываний какого то радиоведущего по поводу танцев при праздновании, но они никому не мешали, и раньше так праздновали и будут праздновать после. Но почему то именно тут эту волну подхватили все, и освистывание Винисиуса за каждое действие стало некой забавой, стадный инстинкт захватил все стадионы Испании. Все это превратилось практически в травлю. И как на такое реагировать 23 летнему пацану? Да, он горячий, немного несдержанный, но во многом это потому что он всегда заряжен на матчах, всегда в пылу борьбы. И получает он в каждом матче по ногам прилично. Травля до матча, травля во время матча, травля после матча, а он должен вести себя смиренно? Сомневаюсь. Он не ангел, но и не делает ничего сверх того, что и ранее делали другие игроки.
Бить по лицу, потом ныть и давить на расизм, вероятно!?)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Raul14
Что ещё можно было ждать от экс-игрока фк Нэгрейры и мышей))
Ну после сегодняшних решений в пользу Реала я бы вообще про судей не вспоминал н твоём месте!
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Ман Сити
Ему похоже уже не дадут нормально в Испании играть. Да он сам виноват со своими тупыми кривляниями, которые называл танцами. Не знаю как в других клубах, в Сити после первого же убогого танца его вышвырнули бы как Кансело
+6
-5
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Kikir
Ответ Reims Start 2023
Такой человек не имеет право на правду??? у меня все.
Имеет право на мнение. Считать это правдой личное дело каждого. Право на правду)) У меня все.
P/S Можно Дельфина расспросить о том как дела в конюшне. Может Рошу Акинфей не любит и дельфин просто выразил мнение коллектива (ЦСКА)?)
+3
-2
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RomanVin
Винни хана
+2
-1
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Предприниматель Исаев
винисиус это ЧСВшник ,истеричка, гнилой, оскараносный актер. он реально вредит команде
+1
0
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Stasinho7
Ответ Reims Start 2023
Такой человек не имеет право на правду??? у меня все.
да тут в другом прикол
откуда ему быть уверенным, что Кросс и Модрич в тайне так думают?))))))
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Reims Start 2023
Вини сам виноват. Раньше времени высоко прыгнул и ставит себя выше команды. Провокатор высокомерный
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f0rmoceft
Ответ Безумный Макс
мда просто жесть теперь все толерантные глоры Реала наверное на 7 небе от счастья) Валенсию наказали закрытием целой трибуны и пофиг что там есть люди которые вообще не причём так еще и карточку красную отменили за удар по лицу.... это вот такой справедливости вы хотели?!) Винисиуса сожрут в следующем сезоне 100%
Причем люди или нет, не имеет значения. Всегда так бывает, когда из-за одного петушка всех наказывают. В армии было подобное.
На счёт карточки согласен, отменять не правильно
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Cat Behemoth
Вот тут всё чётко и точно по делу. Респект.
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Extrim
Ответ red hikkikomori
Да тут многие слепо защищают игроков клубов за которые болеют в любых ситуациях так , как будто это их родственники или им за это платят. Это не только мадридских касается
Ну в данной ситуации все довольно однозначно, конкретно тут на сайте за одно слово даже не оскобление почти каждый готов на говно изойтись, а тут весь стадион еще до начала матча начал помоями расисткими поливать
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