«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»
Василий Уткин высказался о 4-матчевом бане Александра Соболева за жест в матче с ЦСКА.
К своему посту он прикрепил фото Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которые ранее показывали аналогичный жест в Лиге чемпионов.
«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.
Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.
Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.
А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Очевидно, что Симеоне и Роналду делают это в контексте "мы крутые, у нас есть характер", а не в контексте "отсоси"
Мужчины не должны обсуждать тестикулы других мужчин, даже иносказательно. Это даже не гейская тема, просто глупо и неприятно.
Надо записать!))