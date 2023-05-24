«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»

Теги Спартак ЦСКА Василий Уткин СКА Криштиану Роналду премьер-лига Россия Диего Симеоне КХЛ Роман Ротенберг Александр Соболев Хоккей

Василий Уткин высказался о 4-матчевом бане Александра Соболева за жест в матче с ЦСКА.

К своему посту он прикрепил фото Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которые ранее показывали аналогичный жест в Лиге чемпионов.

«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.

Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.

Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как Роман.

А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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129 комментариев

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Клирик
Ответ BaldFraud
Яйцемерно)))
Генитально!))
+280
-6
+274
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BaldFraud
Яйцемерно)))
+153
-16
+137
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pele_kan
Ответ Клирик
Генитально!))
Васитительно)
+124
-3
+121
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Удар Кержакова
Уткин - главный специалист по мужским яйцам. Ему можно верить.
+115
-39
+76
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Baggio79
Ответ Удар Кержакова
Уткин - главный специалист по мужским яйцам. Ему можно верить.
бывают женские?
+55
-3
+52
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Shuller18
Есть разница, говорить про большие яйца комплиментарно или предлагать сопернику их попробовать.
+52
-12
+40
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Херр Майор
А Васины шутки и яйца выеденного не стоят
+52
-18
+34
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kaka10
Ответ Shuller18
Есть разница, говорить про большие яйца комплиментарно или предлагать сопернику их попробовать.
для Уси Ваткина нет разницы в каком виде подают яйца.
Очевидно, что Симеоне и Роналду делают это в контексте "мы крутые, у нас есть характер", а не в контексте "отсоси"
+31
-11
+20
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Лейтенант Гофмиллер
Почему футбольный КДК должен при принятии решений руководствоваться тем, что сказал тренер в хоккее, известно одному Василию.
+21
-3
+18
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Baby face Nelson
Ответ Клирик
Генитально!))
Необписуемо)
+19
-1
+18
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Глаз народа
Ответ BaldFraud
Яйцемерно)))
Тестикулительно!
+17
-2
+15
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Аркадий Негойда
Вся эта тема нездоровая.
Мужчины не должны обсуждать тестикулы других мужчин, даже иносказательно. Это даже не гейская тема, просто глупо и неприятно.
+14
-1
+13
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Рома Классик
Уткин прав, свободу яйцам! Нужна яичная амнистия
+14
-3
+11
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pele_kan
Ответ Baggio79
бывают женские?
бывают яйца утки например)
+11
0
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Andrey Fiver
Ответ Александр Зубков
Вряд ли он свои видел.
Ну это уже шутка уровня пятого класса
+14
-5
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ledenec
Ответ BaldFraud
Яйцемерно)))
Пахатворно)))
+8
-1
+7
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Зизуха
Ответ Baggio79
бывают женские?
В 21 веке, да
+7
0
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Клирик
Ответ Shuller18
Есть разница, говорить про большие яйца комплиментарно или предлагать сопернику их попробовать.
Комплиментарные яйца Симеоне!
Надо записать!))
+9
-2
+7
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Renki
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Почему футбольный КДК должен при принятии решений руководствоваться тем, что сказал тренер в хоккее, известно одному Василию.
Потому что Йозе Марино - не последний хоккейный тренер в мировом футболе...
+6
-1
+5
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Плеймейкер87
Ответ pele_kan
Васитительно)
Вандерфульно (с) Григорян
+6
-1
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Severfan
говорить про яйца и делать жест в сторону соперника, которого ты только что уложил на землю не одно и тоже, Василий Утин.
+25
-20
+5
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Shldnkn
ПроститУткин
+5
-1
+4
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Игорь Грек
Тема яиц всё ещё не раскрыта.
+4
0
+4
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Urik_Mart
Сравнил Криша, Симеоне и Самойлова ....что позволено Юпитерам......))) уткинительно
+6
-2
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Генадий Филимонов
Ответ Tpy6kaMerlina
Ни Рон, ни Симеоне не делали это вот так. Над соперником, жёстко провоцируя. Что там вообще в голове, или только чтобы шапку носить..
Ага, они болелам это делали))) ЕТАДРУГОИН принял?
+19
-16
+3
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