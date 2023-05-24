«Ротенберг про яйца спокойно говорил. Роналду и Симеоне бренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ. А Соболева дисквалифицировали – это яйцемерно». Уткин о форварде «Спартака»

Василий Уткин высказался о 4-матчевом бане Александра Соболева за жест в матче с ЦСКА.

К своему посту он прикрепил фото Диего Симеоне и Криштиану Роналду, которые ранее показывали аналогичный жест в Лиге чемпионов.

«И за это ни один не получил даже желтыша. А побренчали бубенцами на весь мир в ЛЧ, Симеоне и Криш, не последние люди.

Все СМИ давно рассуждают о крепости яиц, об их железистости, каламбурят насчет balls, nuts, cojones.

Про яйца спокойно говорят боссы клубов за пределами футбола, в частности, Майкл Оливер Ротенберг, известный также как .

А Соболева за cojones/nuts/яйца дисквалифицируют. Это яйцемерно», – написал в своем телеграм-канале.

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