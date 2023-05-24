Райс – одна из главных целей «Баварии». Клуб готов заплатить «Вест Хэму» требуемую сумму
«Бавария» намерена подписать Деклана Райса.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб включился в борьбу за трансфер полузащитника «Вест Хэма». Главный тренер Томас Тухель и боссы клуба хотят видеть Райса в «Баварии».
24-летний хавбек является одной из главных трансферных целей мюнхенцев. «Бавария» готова заплатить «Вест Хэму» требуемую сумму. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» отпустят игрока за 120 миллионов фунтов. Интерес к Райсу также проявляет «Арсенал».
Сделка по переходу Деклана в «Баварию» не находится на продвинутой стадии. В данный момент еще неизвестно, какой вариант продолжения карьеры предпочитает футболист.
В текущем сезоне АПЛ Райс провел 36 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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