Райс – одна из главных целей «Баварии». Клуб готов заплатить «Вест Хэму» требуемую сумму

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Деклан Райс Футбол

«Бавария» намерена подписать Деклана Райса.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб включился в борьбу за трансфер полузащитника «Вест Хэма». Главный тренер Томас Тухель и боссы клуба хотят видеть Райса в «Баварии». 

24-летний хавбек является одной из главных трансферных целей мюнхенцев. «Бавария» готова заплатить «Вест Хэму» требуемую сумму. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» отпустят игрока за 120 миллионов фунтов. Интерес к Райсу также проявляет «Арсенал». 

Сделка по переходу Деклана в «Баварию» не находится на продвинутой стадии. В данный момент еще неизвестно, какой вариант продолжения карьеры предпочитает футболист. 

В текущем сезоне АПЛ Райс провел 36 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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25 комментариев

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JENNINGS
А центрального нападающего «Бавария» купить не хочет случайно?!
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Милан 737_
130 миллионов евро это будет абсолютный рекорд для Баварии, не верю что они столько заплатят за одного игрока ☝️
+8
-2
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алекс голудин
Запакуйте и отправьте, во-первых, он столько не стоит с годом контракта, во-вторых, никто столько не стоит
+3
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TravenS
Ответ ПавелАвер
то есть с нападающими в команде всё отлично. Всё ясно
А что, в новости про РАЙСА обязательно должно быть упоминание других трансферных целей?
+2
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Михаил Корж
Ответ Милан 737_
130 миллионов евро это будет абсолютный рекорд для Баварии, не верю что они столько заплатят за одного игрока ☝️
Ты не забывай какое у них сейчас руководство 😉.
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DolJun
кто поведется на сотку за райса - чую на такой разводняк попадет. скорее всего это будет челси, но англичане традиционно дубовые и я не удивлюсь, что именно текущий сезон может быть пиковым в карьере райса. с англичанами никогда нельзя быть уверенным наверняка.
+4
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deadjoker
Бавария отдаст 100 лямов за игрока? Очень слабо верится
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Dm Kznts
никогда не поверю что они заплатят такую сумму
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igls54
А что? Разве Тухель еще тренер Баварии?
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Вячеслав Новиков-Володько
Бавария и 120 миллионов нет не верю, разбудите меня
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Ateş Muratoglu
Бавария должен срочно найти замену Левандовскому. Продать на хрен всяких Мане, Шупо и Телов. Вес цезон провели без 9-ки. И за одно выкупить Канселу из аренды.
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Shadow1882
Вселенная схлопнется
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Настя Фролова
Ответ JENNINGS
А центрального нападающего «Бавария» купить не хочет случайно?!
Реально, и так полузащитников хватает
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Андрей
Ответ JENNINGS
А центрального нападающего «Бавария» купить не хочет случайно?!
Влаховича же возьмем.
это Левандовский один в один, только он ещё об этом не знает.
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Ateş Muratoglu
Ответ JENNINGS
А центрального нападающего «Бавария» купить не хочет случайно?!
в точку друг! Бавария должен срочно найти замену Левандовскому. Продать на хрен всяких Мане, Шупо и Телов. Вес цезон провели без 9-ки. И за одно купить Канселу из аренды.
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
кто поведется на сотку за райса - чую на такой разводняк попадет. скорее всего это будет челси, но англичане традиционно дубовые и я не удивлюсь, что именно текущий сезон может быть пиковым в карьере райса. с англичанами никогда нельзя быть уверенным наверняка.
Челси первый в списке!
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Челси первый в списке!
да, ведь тут речь о реальных деньгах а не о свободных агентах))
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