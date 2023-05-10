«Челси» смирился с тем, что потеряет Ковачича летом. Хавбек интересен «Баварии», «Ман Сити» и «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Илкай Гюндоган Томас Тухель Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич, вероятно, покинет «Челси» этим летом.

Контракт полузащитника с лондонским клубом действует до 2024 года, и его продление очень маловероятно. «Синие» смирились с тем, что потеряют игрока этим летом, пишет The Guardian.

Хорват может стать одним из игроков, которого «Челси» продаст в летнее трансферное окно, чтобы привлечь дополнительные средства. 

В услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Бавария». Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с Ковачичем в «Челси». За ситуацией также следит «Сити», которому потребуется усиление в центре поля, если Илкай Гюндоган покинет команду.

Конкуренцию этим клубам в борьбе за хавбека может составить «Манчестер Юнайтед». 

В текущем сезоне АПЛ Ковачич провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев

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Андрей Хенто
Ковачич чуть ли не единственный игрок в этом сезоне в Челси, кто держал высокий уровень игры. Классный футболист.
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DolJun
жаль, если так. кова, когда не поломан, отлично продвигает мяч вперед, да и к его бойцовским качествам вопросов никогда нет.
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LIBerly
Жаль терять такого игрока. Ковачич показывал стабильность в самые мрачные периоды Челси
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Potomok Budulaya
Матео боец в футбольной форме,его уход будет серьёзной потерей .
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deadjoker
Отлично. Так уже рюдигера отпустили и выкинули 160 лямов на имитацию замены. Теперь история повторится видимо
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Чёрный тюльпан
Уж лучше за него заплатить те же 30 млн., чем за Забитцера. Марсель хорош, но Ковавич на голову сильнее будет. Хотя если МакФреды летом свалят, то можно купить и обоих.
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Sergeev55
Будет очень жаль потерять этого классного футболиста!!!
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Акира_1
В смысле смирился? Так выглядит, будто Ковачич отказался оставаться в Челси, а не Челси не хочет его продлевать. А по сути дело во втором. 🤷‍♂️
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Danik S
30-40 млн хороший трансфер для Челси
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omsk1716
Почему бы не вернуться в Мадрид
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Cristiano Ronaldo
Вот и весь проект самодура Боули. Лучший игрок команд, основной в топ-сборной, готовится поскорее свалить.
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Роберт Валанцаска
Ответ DolJun
жаль, если так. кова, когда не поломан, отлично продвигает мяч вперед, да и к его бойцовским качествам вопросов никогда нет.
Матео Топ Топович !
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HI MARS
Ответ omsk1716
Почему бы не вернуться в Мадрид
Зачем он Мадриду?
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