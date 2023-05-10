«Челси» смирился с тем, что потеряет Ковачича летом. Хавбек интересен «Баварии», «Ман Сити» и «МЮ»
Матео Ковачич, вероятно, покинет «Челси» этим летом.
Контракт полузащитника с лондонским клубом действует до 2024 года, и его продление очень маловероятно. «Синие» смирились с тем, что потеряют игрока этим летом, пишет The Guardian.
Хорват может стать одним из игроков, которого «Челси» продаст в летнее трансферное окно, чтобы привлечь дополнительные средства.
В услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Бавария». Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с Ковачичем в «Челси». За ситуацией также следит «Сити», которому потребуется усиление в центре поля, если Илкай Гюндоган покинет команду.
Конкуренцию этим клубам в борьбе за хавбека может составить «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне АПЛ Ковачич провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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