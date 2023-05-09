«Байер» работает над трансфером Джаки. «Арсенал» может подписать Райса или Кайседо

Теги Байер Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Брайтон Гранит Джака Деклан Райс Мойсес Кайседо Футбол

Гранит Джака может вернуться в Бундеслигу.

Над трансфером 30-летнего полузащитника работает «Байер», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Немецкий клуб должен будет заплатить «Арсеналу» больше 10 миллионов евро – контракт игрока действует до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон. 

Лондонский клуб тоже хочет усилить линию полузащиты и следит за хавбеком «Вест Хэма» Декланом Райсом и Мойсесом Кайседо из «Брайтона». 

Джака перешел в «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев

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vorobeq
Не отпустят! Важная составляющая нынешнего Арсенала.
+19
-2
+17
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Артур Ганненко
Зачем это Джаке? Пока основной, будет в Лч играть, в чем смысл?
+18
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Доминатор3000
Да ему 30 только.
Он в лучшей форме сейчас,с момента перехода.
Не верю в продажу,вообще.
Райс придёт если,сходу врядли начнёт тащить.
Короче,бред это всё.
Джаку скорее продлят,чем продадут.
+11
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ML26
Райс - это прямая замена Парти. Жорж хорош иногда, но уже далеко не молод, как и Томас, хотя оба в полнейшем порядке. Вообще, это самая «старая» позиция в команде, Райс прямо напрашивается.
А Гранит на след сезон точно останется. Он настоящий лидер раздевалки и боец на поле. А что насчет его замены, то от инсайдеров поступала информация, что Артета наигрывает ЭСР на позиции «восьмерки», как раз где Джака и играет весь сезон. Виейру продать или в аренду
+8
0
+8
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Rio de Janeiro
Райс и Кайседо слишком распиарены и покупать их необоснованно дорого.Палинья из Фулхэма более рациональный вариант
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+3
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faaakkkeee
Какой-то очень бредовый слух.
+3
-1
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Contiliano
Хаби Алонсо красавчик. Не знал, что он тренирует Байер, для первого сезона вообще супер результаты 👍🏻
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Godare88
Один из лучших игороков Арсенала в этом сезоне (если не лучший). Если и продавать, то миллионов за 50-60
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Антон Казанский
Ответ Артур Ганненко
Зачем это Джаке? Пока основной, будет в Лч играть, в чем смысл?
Если купят Райса, Джака уже не будет основным. А полировать скамейку, даже в ЛЧ, не надо ни ему, ни Артете.
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IntoTheRainBow
Ответ vorobeq
Не отпустят! Важная составляющая нынешнего Арсенала.
вполне отпустят

три самых возрастных игрока стартовой обоймы - три DM, самый молодой из них - Парти, ему через месяц 30, возраст остальной обоймы игроков - за исключением Троссара самый возрастной Зина например

у Джаки и Жоржиньо остаются 1+1, у Парти 2 года контракта, следующим летом они сильно сбавят в цене

опорную зону надо омолаживать не потому что это нужно сейчас, а потому что через сезон уже будет поздно, через год это будет горячая потребность - придется переплачивать за новых (даже относительно нынешних цен) и продавать за бесценок старых
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Lidin_papa
Ответ Rio de Janeiro
Райс и Кайседо слишком распиарены и покупать их необоснованно дорого.Палинья из Фулхэма более рациональный вариант
Отчасти согласен. Но Палинья давно уже не темная лошадка, на качество его игры все, кому надо, обратили внимание с начала сезона. Да и по последним слухам Фулхэм хочет за него не менее 50 миллионов фунтов. Плюс первые двое моложе.
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Бухгалтер2021
пора игратьчаще
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ещё на год продлят и останется он в Арсенале, а уже в следующем году возможно и продадут
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Rowsen Tekayew
Мне кажется лучше продать парти чем джаку ,у джаки этот сезон лучший в карьере мне кажется он вышел в прайм форму а время парти потихоньку угасает уже который матч невнятно играет ,тот же жорж играет лучше так что вывод такой продажа джаки будет большой ошибкой.
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pack25
Ответ ML26
Райс - это прямая замена Парти. Жорж хорош иногда, но уже далеко не молод, как и Томас, хотя оба в полнейшем порядке. Вообще, это самая «старая» позиция в команде, Райс прямо напрашивается. А Гранит на след сезон точно останется. Он настоящий лидер раздевалки и боец на поле. А что насчет его замены, то от инсайдеров поступала информация, что Артета наигрывает ЭСР на позиции «восьмерки», как раз где Джака и играет весь сезон. Виейру продать или в аренду
Виейра вообще непонятный персонаж, до сих пор не могу понять зачем его подписывали?
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