«Байер» работает над трансфером Джаки. «Арсенал» может подписать Райса или Кайседо
Гранит Джака может вернуться в Бундеслигу.
Над трансфером 30-летнего полузащитника работает «Байер», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Немецкий клуб должен будет заплатить «Арсеналу» больше 10 миллионов евро – контракт игрока действует до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.
Лондонский клуб тоже хочет усилить линию полузащиты и следит за хавбеком «Вест Хэма» Декланом Райсом и Мойсесом Кайседо из «Брайтона».
Джака перешел в «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году. Его статистику можно найти здесь.
Он в лучшей форме сейчас,с момента перехода.
Не верю в продажу,вообще.
Райс придёт если,сходу врядли начнёт тащить.
Короче,бред это всё.
Джаку скорее продлят,чем продадут.
А Гранит на след сезон точно останется. Он настоящий лидер раздевалки и боец на поле. А что насчет его замены, то от инсайдеров поступала информация, что Артета наигрывает ЭСР на позиции «восьмерки», как раз где Джака и играет весь сезон. Виейру продать или в аренду
три самых возрастных игрока стартовой обоймы - три DM, самый молодой из них - Парти, ему через месяц 30, возраст остальной обоймы игроков - за исключением Троссара самый возрастной Зина например
у Джаки и Жоржиньо остаются 1+1, у Парти 2 года контракта, следующим летом они сильно сбавят в цене
опорную зону надо омолаживать не потому что это нужно сейчас, а потому что через сезон уже будет поздно, через год это будет горячая потребность - придется переплачивать за новых (даже относительно нынешних цен) и продавать за бесценок старых