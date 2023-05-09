«Байер» работает над трансфером Джаки. «Арсенал» может подписать Райса или Кайседо

Гранит Джака может вернуться в Бундеслигу.

Над трансфером 30-летнего полузащитника работает « », сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер. Немецкий клуб должен будет заплатить « » больше 10 миллионов евро – контракт игрока действует до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.

Лондонский клуб тоже хочет усилить линию полузащиты и следит за хавбеком « » Декланом Райсом и Мойсесом Кайседо из « ».

перешел в «Арсенал» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году. Его статистику можно найти здесь.