«Вест Хэм» отпустит Райса за 120 млн фунтов – у них «джентльменское соглашение». «Арсенал» попробует купить хавбека

«Вест Хэм» оценивает капитана Деклана Райса в 120 млн фунтов.

По данным Sky Sports, между ними существует «джентльменское соглашение» насчет того, что при получении такого предложения клуб отпустит игрока. Возможен и вариант, при котором для снижения объема выплат в сделку могут быть включены другие футболисты соответствующей рыночной стоимости.

Руководство «Арсенала» обсуждает возможность приобретения полузащитника. Ожидается, что в конце сезона «канониры» направят «Вест Хэму» свое предложение.

В текущем сезоне Райс провел 36 матчей и забил 4 мяча. Подробно со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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