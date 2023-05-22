«Вест Хэм» отпустит Райса за 120 млн фунтов – у них «джентльменское соглашение». «Арсенал» попробует купить хавбека

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Sky Sports Деклан Райс деньги Футбол

«Вест Хэм» оценивает капитана Деклана Райса в 120 млн фунтов.

По данным Sky Sports, между ними существует «джентльменское соглашение» насчет того, что при получении такого предложения клуб отпустит игрока. Возможен и вариант, при котором для снижения объема выплат в сделку могут быть включены другие футболисты соответствующей рыночной стоимости.

Руководство «Арсенала» обсуждает возможность приобретения полузащитника. Ожидается, что в конце сезона «канониры» направят «Вест Хэму» свое предложение.

В текущем сезоне Райс провел 36 матчей и забил 4 мяча. Подробно со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий

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zer
у англичан свои оверпрайснутые лимитчики)
+53
-1
+52
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Блуждающий странник
120 миллионов фунтов джентльменское соглашение. За такие деньги любого футболиста из Вест Хэма лично владелец привезет
+40
-1
+39
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Люблю Марго Робби
Ответ S. A.
120 миллионов за год по контракту это сильно. Спасибо всем, кто покупал Антони, Мудрика, Кукуху, Нуньеса и прочих за сумасшедшие бабки
В первую очередь спасибо тому кто Неймара за 222 ляма купил
+22
-3
+19
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S. A.
120 миллионов за год по контракту это сильно. Спасибо всем, кто покупал Антони, Мудрика, Кукуху, Нуньеса и прочих за сумасшедшие бабки
+17
-2
+15
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Temp LC
Ответ Пирс Морган
“Трансфер Мудрика” перегрел рынок
а трансфер Энцо наверно никак не повлиял? Или кукурелья за 70 , Антони за 100 млн? Нуньес за 100 млн? Фофана за 80 млн?
+16
-4
+12
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Mr. Gunner11
😳
+8
0
+8
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Peter Parker
Ответ zer
у англичан свои оверпрайснутые лимитчики)
40 миллионов за Энди Кэролла, эх, какие были времена
+7
0
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Милан 737...
Очень круто 120 млн фунтов
+6
-1
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TrueGooner
У Вест Хэма горячка, по ходу.
+5
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Джа-Джа Бинкс
За год контракта? Кому это надо?
+5
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Люблю Марго Робби
Жесть 120 мультов.......он стоит максимум 50
+4
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timustus
обмен на Холдинга для начала, а там посмотрим
+4
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Nikitos Misurenko
Хороший игрок ценой 50-60 млн максимум. Ну что за…
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Romanian_Daddy
Про Деклана Оверпрайса была шутка уже?
+2
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Football Forever
Райсу красная цена 70 млн, это уже с английской надбавкой.
+2
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Люблю Марго Робби
Ответ Доминатор3000
Нкетиа и 50 млн. 120 за Райса это безумие. Он чемпион мира? Чемпион хоть чего то? С чего такие деньги то? Грилиш всех топов АПЛ возил,он ещё ладно. 70 млн.,это максимум за Райса.
Возможно будущий чемп Лиги Конференций)
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ zer
у англичан свои оверпрайснутые лимитчики)
Инфляция сэр! )
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Tristan...
Ответ Блуждающий странник
120 миллионов фунтов джентльменское соглашение. За такие деньги любого футболиста из Вест Хэма лично владелец привезет
Доставка бесплатна в пределах туманного Альбиона
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Konstruktor_PAW
Ответ Nogoi89
Холланд за 75
ток там его семье еще вывалили минимум столько же наличкой в чемоданах.
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Джейме Ланнистер
Ахаха, 120 млн) И так ему цена 90 млн, С переплатой за паспорт.
Лучше поискать за пределами Англии, лузерных англичанов поменьше надо брать.
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Rick Sanchezz
Ответ Доминатор3000
Нкетиа и 50 млн. 120 за Райса это безумие. Он чемпион мира? Чемпион хоть чего то? С чего такие деньги то? Грилиш всех топов АПЛ возил,он ещё ладно. 70 млн.,это максимум за Райса.
Хрен им, а не Нкетиа. За такую сумму можно купить кого угодно вообще и дешевле тоже и попросить Деклана подождать ещё годик, далее бесплатно, кто больше подъёмных предложит - того и будет
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Максим Маслов
Ответ Temp LC
а трансфер Энцо наверно никак не повлиял? Или кукурелья за 70 , Антони за 100 млн? Нуньес за 100 млн? Фофана за 80 млн?
трансферы были до этого такие, так что не выдумывай. Это началось не сегодня и не вчера
+1
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Мирзиёд Миразимов
Да не стоит он таких денег очередная британская полена чуть лучше магвайра
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Сергей
Ну и ценники у них то бревно Магуайр за 80 лямов фунтов переходит из Лестера в Юнайтед,а теперь и того больше за ноунейма.
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Yri Yrov
даже Зидан столько не стоил
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