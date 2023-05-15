«Бавария» и «Боруссия» интересуются Эдсоном Альваресом. «Аякс» готов продать хавбека за 35 млн евро
«Бавария» и «Боруссия» поборются за Эдсона Альвареса.
Полузащитник «Аякса» интересен обоим лидерам Бундеслиги, сообщает Sport1. Клубы уже связались с представителями игрока.
Отмечается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хотел привести Альвареса в «Челси», когда работал в лондонском клубе. «Аякс» отклонил трансферное предложение и потребовал около 60 миллионов евро за игрока.
Альварес был разочарован тем, что трансфер сорвался. Клуб пообещал хавбеку, что отпустит его летом 2023 года за меньшие деньги. Утверждается, что амстердамцы готовы продать футболиста за 35 миллионов евро.
«Бавария» также проявляет интерес к Деклану Райсу из «Вест Хэма», однако вероятность этого трансфера крайне низка, поскольку англичане потребуют около 100 миллионов евро. В Мюнхене считают, что подписание Альвареса даст Йозуа Киммиху больше свободы в полузащите.
В «Боруссии» Эдсона рассматривают не как замену Джуду Беллингему, а как дополнительного игрока, который сможет усилить команду в опорной зоне.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Альварес провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Аякс в этом году полностью провалился, вот вот и упустят 3е место Алкмаару
(он же хочет переходить в Реал)
;))))
там говорят, в следующем году попробуют, когда Модрич и Кроос покинут команду
Если брать Киммиха, то только как ПрЗ. Но зачем, если можно найти профильных?