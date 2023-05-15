«Бавария» и «Боруссия» интересуются Эдсоном Альваресом. «Аякс» готов продать хавбека за 35 млн евро

«Бавария» и «Боруссия» поборются за Эдсона Альвареса.

Полузащитник « » интересен обоим лидерам Бундеслиги, сообщает Sport1. Клубы уже связались с представителями игрока.

Отмечается, что главный тренер мюнхенцев хотел привести Альвареса в «Челси», когда работал в лондонском клубе. «Аякс» отклонил трансферное предложение и потребовал около 60 миллионов евро за игрока.

Альварес был разочарован тем, что трансфер сорвался. Клуб пообещал хавбеку, что отпустит его летом 2023 года за меньшие деньги. Утверждается, что амстердамцы готовы продать футболиста за 35 миллионов евро.

« » также проявляет интерес к из « », однако вероятность этого трансфера крайне низка, поскольку англичане потребуют около 100 миллионов евро. В Мюнхене считают, что подписание Альвареса даст Йозуа Киммиху больше свободы в полузащите.

В « » рассматривают не как замену Джуду Беллингему, а как дополнительного игрока, который сможет усилить команду в опорной зоне.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Альварес провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.