«Бавария» и «Боруссия» интересуются Эдсоном Альваресом. «Аякс» готов продать хавбека за 35 млн евро

Теги Бавария Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Эдсон Альварес Деклан Райс Футбол

«Бавария» и «Боруссия» поборются за Эдсона Альвареса.

Полузащитник «Аякса» интересен обоим лидерам Бундеслиги, сообщает Sport1. Клубы уже связались с представителями игрока. 

Отмечается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хотел привести Альвареса в «Челси», когда работал в лондонском клубе. «Аякс» отклонил трансферное предложение и потребовал около 60 миллионов евро за игрока. 

Альварес был разочарован тем, что трансфер сорвался. Клуб пообещал хавбеку, что отпустит его летом 2023 года за меньшие деньги. Утверждается, что амстердамцы готовы продать футболиста за 35 миллионов евро. 

«Бавария» также проявляет интерес к Деклану Райсу из «Вест Хэма», однако вероятность этого трансфера крайне низка, поскольку англичане потребуют около 100 миллионов евро. В Мюнхене считают, что подписание Альвареса даст Йозуа Киммиху больше свободы в полузащите. 

В «Боруссии» Эдсона рассматривают не как замену Джуду Беллингему, а как дополнительного игрока, который сможет усилить команду в опорной зоне.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Альварес провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Хочешь сидеть под Киммихом и Горецка, получать халявные трофеи? В Баварию.
Хочешь постоянное место в основе и через 2-3 года перейти в АПЛ/ЛЛ? В Дортмунд!
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Бедный, в прошлом году не успел сбежать из Аякса как другие.
Аякс в этом году полностью провалился, вот вот и упустят 3е место Алкмаару
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Боруссия купит за несколько десятков миллионов. Потом он бесплатно перейдет в Баварию)
Уже давно неактуально
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Боруссия купит за несколько десятков миллионов. Потом он бесплатно перейдет в Баварию)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Если бы хотел МЮ то цена была бы 70-80млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ẞADIM TM
Ответ RealJon
Бедный, в прошлом году не успел сбежать из Аякса как другие. Аякс в этом году полностью провалился, вот вот и упустят 3е место Алкмаару
Аякс уже давно скупают, это просто как начальная школа для футболистов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ RealJon
Бедный, в прошлом году не успел сбежать из Аякса как другие. Аякс в этом году полностью провалился, вот вот и упустят 3е место Алкмаару
3 место не даёт право на лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ S H A R K
Хочешь сидеть под Киммихом и Горецка, получать халявные трофеи? В Баварию. Хочешь постоянное место в основе и через 2-3 года перейти в АПЛ/ЛЛ? В Дортмунд!
готовится к уходу Киммиха просто
(он же хочет переходить в Реал)
;))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ RealJon
готовится к уходу Киммиха просто (он же хочет переходить в Реал) ;))))
Зачем Реалу 2+1 топовых опорника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ S H A R K
Зачем Реалу 2+1 топовых опорника?
а не просто шутил. не в этот раз.
там говорят, в следующем году попробуют, когда Модрич и Кроос покинут команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ RealJon
а не просто шутил. не в этот раз. там говорят, в следующем году попробуют, когда Модрич и Кроос покинут команду
В любом случае Реалу нет смысла брать Йозуа. Личка большая, на его позиции и так уже есть топовый Тчуамени, Камавинга тоже опорник, хоть и играет как ЛЗ. Беллингем сам по себе тоже лошадка, которая часто будет играть в опорной зоне.
Если брать Киммиха, то только как ПрЗ. Но зачем, если можно найти профильных?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Боруссия купит за несколько десятков миллионов. Потом он бесплатно перейдет в Баварию)
Камент 10летней давности) потом перейдёт к Пепу, он Дортмунд дербанит похлеще других
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Боруссия купит за несколько десятков миллионов. Потом он бесплатно перейдет в Баварию)
Последний трансфер из Боруссии в Баварии был аж в 2016 году, и это был Хуммельс за 30 миллионов евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий