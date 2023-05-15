«Бавария» попробует подписать Ковачича в случае ухода Гравенберха

«Бавария» думает о том, кем заменить Райана Гравенберха в случае его возможного ухода.

По информации Sport1, полузащитник недоволен нехваткой игрового времени и летом может сменить команду.

Если это произойдет, мюнхенцы постараются подписать ему на замену сильную «восьмерку». Кандидатом называется , с которым главный тренер «Баварии» хорошо знаком по работе в « ».

В текущем сезоне хорватский футболист провел 26 игр в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.