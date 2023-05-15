«Бавария» попробует подписать Ковачича в случае ухода Гравенберха

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Матео Ковачич Райан Гравенберх Футбол

«Бавария» думает о том, кем заменить Райана Гравенберха в случае его возможного ухода.

По информации Sport1, полузащитник недоволен нехваткой игрового времени и летом может сменить команду.

Если это произойдет, мюнхенцы постараются подписать ему на замену сильную «восьмерку». Кандидатом называется Матео Ковачич, с которым главный тренер «Баварии» Томас Тухель хорошо знаком по работе в «Челси».

В текущем сезоне хорватский футболист провел 26 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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TravenS
Ответ j30
не понимаю игроков переходящих в баварию неужели они так жаждят бундеслигу выиграть
Кто не хочет в топ клуб, стабильно берущий чемпионат?
+8
-1
+7
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Somon Asrorov
Ответ DolJun
если гравенберх уходит - чего бы им просто не обменяться?
Ковачич уровнем выше Гравенбарха
+3
0
+3
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Los Galácticos
Я так понимаю Боули и руководство не очень переживают что хорват может уйти за копейки и готовы его с легкостью отпустить, а зря... Ковачич это сейчас готовый топ игрок который вышел на пик формы, я бы брал его не задумываясь он идеально подойдет Баварии. Для самого Ковачича переход в Баварию это тоже однозначно будет шагом вперед.
+3
-1
+2
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Акира_1
Ответ Los Galácticos
Я так понимаю Боули и руководство не очень переживают что хорват может уйти за копейки и готовы его с легкостью отпустить, а зря... Ковачич это сейчас готовый топ игрок который вышел на пик формы, я бы брал его не задумываясь он идеально подойдет Баварии. Для самого Ковачича переход в Баварию это тоже однозначно будет шагом вперед.
Ковачич, конечно, топ по продвижению мяча, если находится в форме, но проблема в том, что Ковачич последние сезоны больше лечится и играет от силы пару недель - и новая травма. Есть подозрение, что он уже физически не вывозит апл, как, кстати, и Канте.
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DolJun
если гравенберх уходит - чего бы им просто не обменяться?
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onegin2007
Кто круче Гравенберг или Азар, есть эксперты?
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Нурасыл
Безполезно
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DolJun
Ответ Somon Asrorov
Ковачич уровнем выше Гравенбарха
это понятно. но если ковачич не хочет больше играть в челси, а поч все равно будет делать ставку на молодежь типа чуквуэмеки, то думаю и гравенберху место найдется
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