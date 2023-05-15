«Бавария» попробует подписать Ковачича в случае ухода Гравенберха
«Бавария» думает о том, кем заменить Райана Гравенберха в случае его возможного ухода.
По информации Sport1, полузащитник недоволен нехваткой игрового времени и летом может сменить команду.
Если это произойдет, мюнхенцы постараются подписать ему на замену сильную «восьмерку». Кандидатом называется Матео Ковачич, с которым главный тренер «Баварии» Томас Тухель хорошо знаком по работе в «Челси».
В текущем сезоне хорватский футболист провел 26 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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