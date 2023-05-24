Пирло покидает «Фатих Карагюмрюк». Клуб объявил, что разрешил тренеру искать новую команду

Теги Андреа Пирло высшая лига Турция трансферы отставки Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк».

«Люди приходят и уходят спустя время, только «Карагюмрюк» остается навсегда. Хотим поблагодарить легенду футбола Андреа Пирло за усилия, приложенные при работе с клубом, и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении турецкого клуба.

Кроме того, «Фатих Карагюмрюк» объявил, что разрешил итальянцу искать новое место работы.

«Мы дали Пирло и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона, потому что в следующем сезоне мы не продолжим работу с мистером Андреа Пирло и его тренерским штабом.

Мы хотим использовать переходный этап наиболее эффективно. Сначала мы постараемся выиграть три оставшихся матча, и в то же время будем как можно точнее выстраивать планирование на следующий сезон. 

Мы заявляем, что очень счастливы из-за того, что провели этот сезон с Андреа. Благодарим его за вклад в наш клуб и жалаем ему и его команде успехов в будущем», – сказано в заявлении.

Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, в июне 2022 года. После 33 матчей команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Турции.

«Пирло научил перемещаться – в России об этом не говорили». Оздоев (и сам Пирло!) у Нобеля

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Пообщался с Нобелем, потерял работу. 😏
+148
0
+148
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seshcha
Спасибо, Нобелито! После вью Пирло забирают в РПЛ.
+68
-1
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Только вчера втирал Нобилю как всё круто в Карагюмрюке
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fabio Grosso
Пора Андреа обратно в Юве, уверен хуже не будет, потому что хуже некуда...
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Никита Самарин
Пообщался с Нобелем, потерял работу. 😏
Как и куча его предыдущих собеседников. Березуцкий, Гончаренко, Яя Туре, Газизов, и другие.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
Нобель, возьми у Аллегри интервью!
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
Говорил Нобелю, что выбрал Турцию, чтобы точно проработать больше сезона, хм
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rossoneri005
Нобель уволил Кержакова, теперь Пирло. Кто там ещё хочет из действующих тренеров к нему на интервью?)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Ответ Антон Фалафель
Только вчера втирал Нобилю как всё круто в Карагюмрюке
Вот я тоже подумал об этом, что в интервью у Нобеля все вежливые, говорят как все нравится и т.д., а потом бах, тренера уходят/их увольняют, игроки расстаются с клубами и т.д. Чет я бы короче к нему на интервью не ходил, не к добру это)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Пока тренерская карьера у Пирло совершенно печальная.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Ответ окечуква
Пока тренерская карьера у Пирло совершенно печальная.
Турция - точно не показатель, это не страна профессионального футбола, начало в Юве было хорошим, пока из за травм в составе ему не пришлось отказаться от того футбола, который он ставил. Я бы назвал его карьеру не печальной, а непонятной, ответы на то, какой он тренер даст работа в середняке топ-3 лиг
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6kMz
Ответ Fabio Grosso
Пора Андреа обратно в Юве, уверен хуже не будет, потому что хуже некуда...
Всегда кажется, что хуже некуда, но это совсем не так)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan21101987@icloud.com
Ответ Dmitry Orlov
Как и куча его предыдущих собеседников. Березуцкий, Гончаренко, Яя Туре, Газизов, и другие.
Кержаков
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skywalkker
Нобель, что ты натворил?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Ответ градус ненависти
Турция - точно не показатель, это не страна профессионального футбола, начало в Юве было хорошим, пока из за травм в составе ему не пришлось отказаться от того футбола, который он ставил. Я бы назвал его карьеру не печальной, а непонятной, ответы на то, какой он тренер даст работа в середняке топ-3 лиг
Тут еще надо, чтобы его кто-нибудь пригласил после 9 места в Турции в ту же Серию А. Все может быть, конечно, но мне более логичным вариантом видится клуб из верхушки Серии Б.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ipolyakov16
Ответ SWS
А из того золотого состава середины 2000-ых?
Младший Индзаги не тренирует? Не в курсе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
loveski
если Гасперини уходит в Наполи, а Юрич в Аталанту, то может быть Пирло пойдет в Торино? или это совсем не вар учитывая ювентийское прошлое?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KaPZeN43
Ответ окечуква
Тут еще надо, чтобы его кто-нибудь пригласил после 9 места в Турции в ту же Серию А. Все может быть, конечно, но мне более логичным вариантом видится клуб из верхушки Серии Б.
Пригласят. Итальянцы любят свою школу футбола, и 9-е место в Турции с середняком - точно не показали. Манчиниеи не смог взять медали с Зенитом, но его позвали в сборную. А вот прошлые "заслуги" Андреа с Юве вполне могут повлиять.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SWS
Хоть одна легенда Милана станет приличным тренером?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demai
Ответ SWS
Хоть одна легенда Милана станет приличным тренером?
Анчелотти например
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KaPZeN43
Странно, конечно. с другой стороны, кто ждал великих свершений от Фатиха? Середнячок на своем месте, а Пирло можно винить лишь в том, что выше головы не прыгнул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Khachiyan
Карагюмрюк какой-то получается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rossonerri
Кержаков, Пирло...
Нобель, как насчёт поговорить с Магуайром?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нионель Ералду
Желаю Нобелю устроиться интервьюером в программу Москва.Кремль.«фамилия»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Кержаков
Точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий