Андреа Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк».

«Люди приходят и уходят спустя время, только «Карагюмрюк» остается навсегда. Хотим поблагодарить легенду футбола за усилия, приложенные при работе с клубом, и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении турецкого клуба.

Кроме того, «Фатих Карагюмрюк» объявил, что разрешил итальянцу искать новое место работы.

«Мы дали Пирло и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона, потому что в следующем сезоне мы не продолжим работу с мистером Андреа Пирло и его тренерским штабом.

Мы хотим использовать переходный этап наиболее эффективно. Сначала мы постараемся выиграть три оставшихся матча, и в то же время будем как можно точнее выстраивать планирование на следующий сезон.

Мы заявляем, что очень счастливы из-за того, что провели этот сезон с Андреа. Благодарим его за вклад в наш клуб и жалаем ему и его команде успехов в будущем», – сказано в заявлении.

Пирло возглавил « », за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, в июне 2022 года. После 33 матчей команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Турции.

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