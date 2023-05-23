Оздоев об уровне футбола в Турции и России: «Турция выше. Премиальные за ТВ всем платят одинаково, выиграл 10 матчей из 36 – почти 2 млн долларов. Для регионов это бюджет команды»

Магомед Оздоев считает, что Мир РПЛ уступает по уровню чемпионату Турции.

– Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково. Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир. Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.

– Где уровень выше?

– Конечно, в Турции, несомненно. Подбор футболистов… Сейчас, если мы сравниваем, Турция – здесь ( высоко держит кисть руки, показывая уровень – примечание Sports.ru), – здесь (опускает кисть руки гораздо ниже – Sports.ru). Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.

– А уровень футбола?

– Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что ехал бы, ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35. У « » великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.

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