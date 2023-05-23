Оздоев об уровне футбола в Турции и России: «Турция выше. Премиальные за ТВ всем платят одинаково, выиграл 10 матчей из 36 – почти 2 млн долларов. Для регионов это бюджет команды»
Магомед Оздоев считает, что Мир РПЛ уступает по уровню чемпионату Турции.
– Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково. Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир. Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.
– Где уровень выше?
– Конечно, в Турции, несомненно. Подбор футболистов… Сейчас, если мы сравниваем, Турция – здесь (Магомед высоко держит кисть руки, показывая уровень – примечание Sports.ru), РПЛ – здесь (опускает кисть руки гораздо ниже – Sports.ru). Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.
– А уровень футбола?
– Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что Дзаньоло ехал бы, Икарди ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35. У «Бешикташа» великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.
«Пирло научил перемещаться – в России об этом не говорили». Оздоев (и сам Пирло!) у Нобеля
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к тому же, выгодное географическое положение
Оздоев лицо заинтересованное в таких высказываниях , он после Зенита оказался никому не нужен в рпл(что странно для меня) конечно он будет говорить что он заиграл в чемпионате который ещё и лучше )))
Но по факту единственное что в Турции лучше это заинтересованность населения футболом , и атмосфера на матчах стамбульских команд , а по игре там весёлая игра без центра поля , но это явно не от высокого уровня ))) хотя конкретно сейчас может и на чуточку лучше рпл, на щепоточку, но условия так сказать не равные