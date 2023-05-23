Оздоев об уровне футбола в Турции и России: «Турция выше. Премиальные за ТВ всем платят одинаково, выиграл 10 матчей из 36 – почти 2 млн долларов. Для регионов это бюджет команды»

Теги премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция телевидение Мауро Икарди Магомед Оздоев Дрис Мертенс Нобель Арустамян Фатих Карагюмрюк Николо Дзаньоло деньги Футбол

Магомед Оздоев считает, что Мир РПЛ уступает по уровню чемпионату Турции.

– Очень хороший момент: в чемпионате Турции премиальные за телевидение распределены так, что за победу всем платится одинаково. Выиграл – на следующей неделе тебе деньги перечислила лига за победу. Команде перечисляют. Десять матчей выиграл – получаешь, там, 25 миллионов лир. Из 36 матчей выиграл, там, 10 – почти 2 миллиона долларов заработал. Для региональных команд это бюджет команды.

– Где уровень выше?

– Конечно, в Турции, несомненно. Подбор футболистов… Сейчас, если мы сравниваем, Турция – здесь (Магомед высоко держит кисть руки, показывая уровень – примечание Sports.ru), РПЛ – здесь (опускает кисть руки гораздо ниже – Sports.ru). Даже по стоимости футболистов Турция в девятке, недавно была статистика – под миллиард.

– А уровень футбола?

– Уровень футбола двигают футболисты. Если уровень футбола был бы слабый, не думаю, что Дзаньоло ехал бы, Икарди ехал бы, Мертенс, хоть и говорят, что ему 35. У «Бешикташа» великолепные футболисты, у нас футболисты, которые поиграли во многих лигах. Чемпионат очень хороший, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.

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29 комментариев

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Вечно Молодой
по факту же, не?
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Marcus-light
Всегда лучше там, где ты сам) Если сравнивать еврокубки, то по-крайней мере раньше был примерно один уровень.
Раньше РПЛ была сильнее,сейчас слабее,странно спорить с этим
+35
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Вечно Молодой
Ответ Aggrrist
Не совсем. Турция это в основном доигрывающие пенсы, РПЛ звезды чаще игроки до 30 лет.
Как по мне, Турция в футбольном плане гораздо интереснее, чем рпл
+26
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Marcus-light
Всегда лучше там, где ты сам) Если сравнивать еврокубки, то по-крайней мере раньше был примерно один уровень.
+11
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Marcus-light
Ответ Фанат Лионеля Месси
Раньше РПЛ была сильнее,сейчас слабее,странно спорить с этим
Раньше и Турция была сильнее. Как сравнить, если одна из сторон не играет в еврокубках? По именам разве что. Тут да, Турция на две головы выше. Но она всегда была выше по именам.
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romanisti89
Интересно, а если бы играя в Зените ему такой вопрос задали?
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Aggrrist
И в этот момент у Нобеля появилась заставка со стоимостью игроков лиг...только вот в Турции 20 команд, а в России 16.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Динар
Из одного из аутсайдеров, Аланьи Спартак подписывал Мевлю который там на банке сидел весь сезон, вот уровень
только Аланья не аутсайдер - каждый сезон во второй четверке лиги заканчивает. может, в этом году и провалились, но не следил ещё)
к тому же, выгодное географическое положение
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Сибирский литовец
Ответ Юрий Кечко
Ага , именно поэтому вплоть до отстранения из еврокубков ( а это несколько провальных лет ) Россия все равно находилась выше в таблице коэффициентов уефа Оздоев лицо заинтересованное в таких высказываниях , он после Зенита оказался никому не нужен в рпл(что странно для меня) конечно он будет говорить что он заиграл в чемпионате который ещё и лучше ))) Но по факту единственное что в Турции лучше это заинтересованность населения футболом , и атмосфера на матчах стамбульских команд , а по игре там весёлая игра без центра поля , но это явно не от высокого уровня ))) хотя конкретно сейчас может и на чуточку лучше рпл, на щепоточку, но условия так сказать не равные
Было лучше , но не забывай как просел наш чемпионат
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Заборостроитель
Конечно, поэтому Турция не была представлена в Группе ЛЧ
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Юрий Кечко
Ага , именно поэтому вплоть до отстранения из еврокубков ( а это несколько провальных лет ) Россия все равно находилась выше в таблице коэффициентов уефа

Оздоев лицо заинтересованное в таких высказываниях , он после Зенита оказался никому не нужен в рпл(что странно для меня) конечно он будет говорить что он заиграл в чемпионате который ещё и лучше )))
Но по факту единственное что в Турции лучше это заинтересованность населения футболом , и атмосфера на матчах стамбульских команд , а по игре там весёлая игра без центра поля , но это явно не от высокого уровня ))) хотя конкретно сейчас может и на чуточку лучше рпл, на щепоточку, но условия так сказать не равные
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Ярик01
2 млн долларов бюджет региональной команды?)
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interested
У Оздоева что -- бенефис?! вся лента им забита.
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Dart_Yoda
Глупость какая-то. В России самый сильный чемпионат в мире, поэтому с российскими клубами никто не играет - боятся.
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Фан Рубина
Эти "великие футболисты" в сильнейшей лиге мира - РПЛ на скамейку бы не попадали в аутсайдерах. Поэтому даже до всех событий не ехали в РПЛ, потому что это бы разрушило их дутое величие. Зато в Турцию, где попроще - это всегда пожалуйста.
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Владимир Туманов
Ответ Marcus-light
Всегда лучше там, где ты сам) Если сравнивать еврокубки, то по-крайней мере раньше был примерно один уровень.
Ростов Фенербахче посмотрим кто победит))
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градус ненависти
Турецкие топы сейчас это уровень нынешнего спартака
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savik-A.M.
Ответ Динар
Из одного из аутсайдеров, Аланьи Спартак подписывал Мевлю который там на банке сидел весь сезон, вот уровень
А в Спартаке он что , играл ?
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Игореха Веселов
Ответ Михаил1970
Если разница в уровне чемпионатов и есть, то небольшая, и непонятно в чью пользу. Как в теннисе, 68-я ракетка по рейтингу против 73-ей. Победить в очном противостоянии может любой, но в ТБШ максимум что могут сделать, это пройти первый круг)
Неправда) Иногда 68 ракетка может не только первый круг пройти, но и зарулить вообще весь турнир на диком кураже)
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Сергей Жарковский
Если Магомед хорошо устроился, на здоровье, турецкий флаг в руки!
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