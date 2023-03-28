Пирло заявил, что хотел бы вернуться в «Ювентус»: «Когда такой топ-клуб звонит… У меня хорошие отношения с командой»

ответил на вопрос о возможности возвращения в « ».

– У меня хорошие отношения с клубом. Есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба. Взаимное уважение осталось.

– Вы бы вернулись в «Ювентус»?

– Конечно. Когда такой топ-клуб, как «Ювентус», звонит…, – ответил Пирло, который возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк»

Пирло провел четыре сезона в качестве игрока «Ювентуса» (с 2011 по 2015 год), а также работал главным тренером команды в сезоне-2020/21.