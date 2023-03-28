Пирло заявил, что хотел бы вернуться в «Ювентус»: «Когда такой топ-клуб звонит… У меня хорошие отношения с командой»

Теги Андреа Пирло Ювентус серия А Италия высшая лига Турция Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло ответил на вопрос о возможности возвращения в «Ювентус».

– У меня хорошие отношения с клубом. Есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба. Взаимное уважение осталось.

– Вы бы вернулись в «Ювентус»?

– Конечно. Когда такой топ-клуб, как «Ювентус», звонит…, – ответил Пирло, который возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк»

Пирло провел четыре сезона в качестве игрока «Ювентуса» (с 2011 по 2015 год), а также работал главным тренером команды в сезоне-2020/21.

6 комментариев

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!!!Bata!!!
Хуже точно бы не было, В Барсе дали поработать Хави, видны результаты кропотливой работы.
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nordlex
Нет, спасибо, не надо. Возможно позже.
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King-Sea
Вернись, Маэстро!
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QWertY
Посмотреть бы на Пирло в Юве без вредителя
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rigobersong
Жаль позорный роналду подставил великого Чемпиона Мира!:))
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Los Galácticos
Недвед освободил место, занимай пока свободно.
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