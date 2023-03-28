Пирло о лучшем тренере: «Анчелотти выиграл больше, чем кто-либо, но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?»

Теги Милан Андреа Пирло Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия высшая лига Турция Марчелло Липпи Антонио Конте Пеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло высказался о лучшем тренере в своей карьере.

«Я работал с лучшими, учился у всех. Анчелотти за счет своих человеческих и тренерских качеств выиграл больше, чем кто-либо и во всех чемпионатах.

Но как можно ставить его выше Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри? Конте и Аллегри – разные. Кто побеждает, тот и прав.

Пеп Гвардиола – уникален. Он всегда любит вводить новшества.

Тем не менее в футболе все больше преобладают физические способности, и нужно принимать это во внимание», – сказал бывший полузащитник сборной Италии и экс-главный тренер «Ювентуса» в интервью Gazzetta dello Sport.

Добавим, что Пирло дважды выигрывал Лигу чемпионов под руководством Анчелотти в «Милане».

72 комментария

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#SharkTeam
Вот незадача для некоторых. Вроде и Пирло свой уважаемый товарищ, а вроде и анч кумир
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#SharkTeam
Ответ M93
Или цитата обрезана или как можно в один ряд с Анчелотти поставить Конте и Аллегри?!
ссылка на источник же есть
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#SharkTeam
Ответ Ебздрогыч
У Пирло паста плохо усвоилась? Как в здоровом уме можно Аллегри и Конте ставить выше Анчелотти?
Как неудобно да, когда такая величина как Пирло выдает несовпадающее с мнением глоров мнение. Хоть и играл много у любимца
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<~Inter~>
Ответ Abu Ibrahim
Справедливость ради Милан Анчелотти не был сильнейшей командой Италии - это была возрастная команда . Но Анчелотти как и Бенитес умудрялся в кубках творить чудеса , хотя Ливерпуль собирал состав с нитки по миру . Но почти стабильно играл в решающих стадиях ЛЧ
Карло Милан возглавил в начале нулевых и не было там возрастного состава. Достаточно посмотреть на возраст Несты, Пирло, Гаттузо, Шевченко, Индзаги, Зеедорфа и Кака
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Сергей Орлов
Анчелотти на пять голов выше всех троих
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#SharkTeam
Вот у новикова бомбанет наверно
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ML26
Ответ <~Inter~>
Так работа Карло в Милане внутри Италии абсолютный провал. В его распоряжении была одна из самых талантливых команд без слабых мест в составе, но при этом всём он лишь однажды выиграл чемпионат и кубок за почти 10 лет работы в клубе
Ну, это не страшно.
Тот же Реал с 2012 по 2023 взял всего 4 чемпионства, если я не ошибаюсь. Считает ли кто-то это провалом? Не думаю.
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Kasilas__1
Ответ <~Inter~>
Так работа Карло в Милане внутри Италии абсолютный провал. В его распоряжении была одна из самых талантливых команд без слабых мест в составе, но при этом всём он лишь однажды выиграл чемпионат и кубок за почти 10 лет работы в клубе
Чушь не пиши
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Kasilas__1
Ответ Cash_flow
Имеет право на жизнь такое мнение. Да, Анчелотти король Лиги Чемпионов. У Карлетто даже автобиография называется "Предпочитаю кубок". Но у него всего одно Скудетто, хотя в Милане он отработал почти целое десятилетие и это был сумасшедший по силе Милан. Это непозволительный провал, даже на фоне двух ЛЧ с россонеро. А у Макса шесть чемпионств. У Конте четыре. В Италии нет ничего важнее Скудетто, так было, есть и будет всегда
🤡🤡🤡
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Kasilas__1
Ответ Buharoid
Ну смотря как оценивать. Конте за пять лет в топах Италии - четыре чемпионства. Аллегри за 11 сезонов в топах Италии - шесть чемпионств. Анчелотти за 11 сезонов в топах Италии - ОДНО чемпионство)) В еврокубках Карло фартовый, но на дистанции очень грустный.
Бредятина
И близко с Карло не стоят
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Арман Мартиросян
Что за наркоманию я прочитал только что?
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Abu Ibrahim
Ответ Buharoid
Ну смотря как оценивать. Конте за пять лет в топах Италии - четыре чемпионства. Аллегри за 11 сезонов в топах Италии - шесть чемпионств. Анчелотти за 11 сезонов в топах Италии - ОДНО чемпионство)) В еврокубках Карло фартовый, но на дистанции очень грустный.
Справедливость ради Милан Анчелотти не был сильнейшей командой Италии - это была возрастная команда . Но Анчелотти как и Бенитес умудрялся в кубках творить чудеса , хотя Ливерпуль собирал состав с нитки по миру . Но почти стабильно играл в решающих стадиях ЛЧ
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Abu Ibrahim
Ответ Ебздрогыч
У Пирло паста плохо усвоилась? Как в здоровом уме можно Аллегри и Конте ставить выше Анчелотти?
Каждый из вышеупомянутых гегемонами в Италии , и Пирло возможно смотрит на это именно так . Аленичев выигрывал ЛЧ и кубок УЕФА , Шалимов был крепким игроком основы Интера , Мост гремел в Испании : не сказать что эти игроки сегодня получают должное на родине . Также и с Анчи.
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mishakmv96
Папа Карло можно сравнить из данного списка только с Липпи. Ни Конте, ни Аллегри - не ровня Анчелотти.
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TC@ER18
Значит сельдерыч выше всех тренеров и рядом с ним никто не стоит 🤣😂
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113k
У Анчелоти очень мало чемпионств в чемпионатах, при этом в топ клубах в основном тусуется.
Если нету топ игроков, и превосхожства над остальными, то никаких чемпионст он может выиграт ьнигде.
А ЛЧ всякие ДиМатео брали с топами. так что это не показатель.
Вот если в этом году Наполи выиграет ЛЧ и Чемпионат, то самым величайшим тренером в истории можно назвать Спалетти.
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Мадридито
Может перевод не тот?🤣
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o0
Я думаю, что надо смотреть не только по трофеям, но и по влиянию на футбол. Папа Карло не только выиграл все, что можно, он еще и повлиял на то, как играют в футбол и какой футбол ставят, в том числе Зидан и те же Конте и Аллегри. Так что тут сравнивать даже нечего, папа Карло в другой лиге.
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Теннисный абсолют
Анчелотти даже не сильнейший тренер в истории Милана за 21-й век. Третье место после Аллегри и Пиоли.
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Карма такая карма
Ну да, ну да. Куда уже папе Карло до Аллегри, конечно. Ведь это Макс где бы не тренировал выигрывает все трофеи. Хотя, постойте..
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Johnny Cheng
Пеп и новшества это конечно прикол)) его неожиданные новшества ему мешают взять лч уже сколько лет
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Вадим Симонов
Ответ Ебздрогыч
У Пирло паста плохо усвоилась? Как в здоровом уме можно Аллегри и Конте ставить выше Анчелотти?
Прсото он перечислил всех известных тренеров с кем ему посчастливилось поработать.
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Айлин 1990
Для меня лучший тренер это Пеп Гвардиола.
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Felp
Ответ Ебздрогыч
У Пирло паста плохо усвоилась? Как в здоровом уме можно Аллегри и Конте ставить выше Анчелотти?
Да он вроде никого выше и не поставил
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Buharoid
Ну смотря как оценивать. Конте за пять лет в топах Италии - четыре чемпионства. Аллегри за 11 сезонов в топах Италии - шесть чемпионств. Анчелотти за 11 сезонов в топах Италии - ОДНО чемпионство)) В еврокубках Карло фартовый, но на дистанции очень грустный.
Не забывай что при Анчи противниками были супер команды и чемпионат был как нынешный АПЛ
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