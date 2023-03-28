Пирло о лучшем тренере: «Анчелотти выиграл больше, чем кто-либо, но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?»

высказался о лучшем тренере в своей карьере.

«Я работал с лучшими, учился у всех. Анчелотти за счет своих человеческих и тренерских качеств выиграл больше, чем кто-либо и во всех чемпионатах.

Но как можно ставить его выше Марчело Липпи, и ? Конте и Аллегри – разные. Кто побеждает, тот и прав.

Пеп Гвардиола – уникален. Он всегда любит вводить новшества.

Тем не менее в футболе все больше преобладают физические способности, и нужно принимать это во внимание», – сказал бывший полузащитник сборной Италии и экс-главный тренер «Ювентуса» в интервью Gazzetta dello Sport.

Добавим, что Пирло дважды выигрывал Лигу чемпионов под руководством Анчелотти в «Милане».