Пирло о лучшем тренере: «Анчелотти выиграл больше, чем кто-либо, но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?»
Андреа Пирло высказался о лучшем тренере в своей карьере.
«Я работал с лучшими, учился у всех. Анчелотти за счет своих человеческих и тренерских качеств выиграл больше, чем кто-либо и во всех чемпионатах.
Но как можно ставить его выше Марчело Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри? Конте и Аллегри – разные. Кто побеждает, тот и прав.
Пеп Гвардиола – уникален. Он всегда любит вводить новшества.
Тем не менее в футболе все больше преобладают физические способности, и нужно принимать это во внимание», – сказал бывший полузащитник сборной Италии и экс-главный тренер «Ювентуса» в интервью Gazzetta dello Sport.
Добавим, что Пирло дважды выигрывал Лигу чемпионов под руководством Анчелотти в «Милане».
Тот же Реал с 2012 по 2023 взял всего 4 чемпионства, если я не ошибаюсь. Считает ли кто-то это провалом? Не думаю.
И близко с Карло не стоят
Если нету топ игроков, и превосхожства над остальными, то никаких чемпионст он может выиграт ьнигде.
А ЛЧ всякие ДиМатео брали с топами. так что это не показатель.
Вот если в этом году Наполи выиграет ЛЧ и Чемпионат, то самым величайшим тренером в истории можно назвать Спалетти.