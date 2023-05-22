Оздоев о Пирло: «Рассказывал, что с Нестой в «Милане» столько в PlayStation играли, что у того палец отняло. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили»

Теги Милан Алессандро Неста Андреа Пирло серия А Италия высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк футбольные симуляторы компьютерные игры Футбол

Магомед Оздоев рассказал про общение с главным тренером «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло.

– Как часто ты разговариваешь с Пирло?

– А мы каждый день разговариваем. Просто можешь идти разговаривать на поле перед тренировкой.

– И о чем вы говорите?

– Просто обо всем.

– О чем говорили позавчера?

– Рассказывал о своей карьере, как они играли, все такое. Как они в PlayStation играли с Нестой, что у Несты палец отняло. По ходу сезона, когда в «Милане» играли, что они вообще не спали перед играми – ну, днем, в день игры. Они просто рубились постоянно в PlayStation.

Они настолько много играли, что у Несты палец перестал работать нормально. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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15 комментариев

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savik-A.M.
Пирло я ничего ему не рассказывал , и вообще я не говорю по-русски , а он на итальянском )
+30
-4
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Крыс Пол
Надо было играть на xbox, там геймпад удобнее лежит в руке.
+15
-3
+12
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Dimario
Ответ TaR
Ждём ответ от Пирло) Что история не про него, а про Магомеда, что речь не о Несте, а о Дзюбе, речь не о PlayStation, а другом развлечении и отнялся не палец, а вся рука
Кто о чем, а москвичи о содомии, там где ей и не пахнет.
До сих пор пересматриваешь то самое видео? Возбуждаешься?
+14
-4
+10
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Роберт Дауни-средний
Ответ TaR
Ждём ответ от Пирло) Что история не про него, а про Магомеда, что речь не о Несте, а о Дзюбе, речь не о PlayStation, а другом развлечении и отнялся не палец, а вся рука
если болельщик спортока не вспомнил видео Дзюбы, проверьте его пульс
+5
0
+5
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ya_za_ac_milan
Вахахаха у меня была тоже проф болезнь геймера. Натер позвонки на позвоночнике так долго в неправильной позе сидел. Лечился 3 месяца. Встать с кровати не мог, ходил как старик через боль. Никогда не сидите на жёстком стуле при игре за компом. Но Скайрим стоил того.
+4
-1
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Dimario
Ответ Михаил1970
Оздоев рассказал Пирло про Дзюбу, как тому тоже руку лечили, но не после PlayStation.
еще один)))
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kbakha
По Пирло видно было, кстати, во времена в Милане. Быстро уставал, но голова была на месте
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Giallo-Rosso
Пирло оказывается тот еще тролль=)
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Alex Alex
Калиниченко и покойный Безродный так на несколько лет с ахиллом вылетали
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