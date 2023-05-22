Оздоев о Пирло: «Рассказывал, что с Нестой в «Милане» столько в PlayStation играли, что у того палец отняло. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили»
Магомед Оздоев рассказал про общение с главным тренером «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло.
– Как часто ты разговариваешь с Пирло?
– А мы каждый день разговариваем. Просто можешь идти разговаривать на поле перед тренировкой.
– И о чем вы говорите?
– Просто обо всем.
– О чем говорили позавчера?
– Рассказывал о своей карьере, как они играли, все такое. Как они в PlayStation играли с Нестой, что у Несты палец отняло. По ходу сезона, когда в «Милане» играли, что они вообще не спали перед играми – ну, днем, в день игры. Они просто рубились постоянно в PlayStation.
Они настолько много играли, что у Несты палец перестал работать нормально. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк».
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До сих пор пересматриваешь то самое видео? Возбуждаешься?