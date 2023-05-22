Оздоев о Пирло: «Рассказывал, что с Нестой в «Милане» столько в PlayStation играли, что у того палец отняло. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили»

Магомед Оздоев рассказал про общение с главным тренером «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло.

– Как часто ты разговариваешь с ?

– А мы каждый день разговариваем. Просто можешь идти разговаривать на поле перед тренировкой.

– И о чем вы говорите?

– Просто обо всем.

– О чем говорили позавчера?

– Рассказывал о своей карьере, как они играли, все такое. Как они в PlayStation играли с , что у Несты палец отняло. По ходу сезона, когда в « » играли, что они вообще не спали перед играми – ну, днем, в день игры. Они просто рубились постоянно в PlayStation.

Они настолько много играли, что у Несты палец перестал работать нормально. Потом лечили: то ли гипс, то ли лангет наложили, – сказал полузащитник « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!